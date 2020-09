Kinh hoàng phát hiện thi thể người phụ nữ ven đường, nghi án bị chồng sát hại do mâu thuẫn gia đình

Theo thông tin được biết, 15h30 chiều ngày 2/9 UBND xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội nhận được tin báo trên địa bàn vừa xảy ra một vụ trọng án nghiệm trọng khiến 2 người thương vong.

Thông tin ban đầu cho hay, thi thể của nạn nhân được người dân phát hiện ven một con đường trong xã, trên người xuất hiện nhiều vết thương. Qua điều tra đã xác định được nạn nhân là chị Đ.T.H (SN 1986, trú xã Liên Hiệp). Sau khi đến nhà chị H, lực lượng chức năng đã phát hiện chồng chị là anh Nguyễn Chí Cảnh (SN 1982) đang cố thủ trong nhà và tìm cách tự sát.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể người phụ nữ

Khi đó, công an đã vận động Cảnh buông bỏ chống trả, hợp tác với cơ quan chức năng để điều tra. Tuy nhiên đối tượng đã tự sát ngay sau đó. Công an hiện đã đưa Cảnh đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng.

Nguyễn Chí Cảnh hiện đang được xác định là nghi phạm sát hạt chị H. Tuy nhiên đối tượng đang được cấp cứu nên chưa thể làm việc với cơ quan công an. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự việc đáng tiếc này được nghi là do mâu thuẫn vợ chồng. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ và sẽ sớm có kết luận sớm nhất.

