Kinh hoàng vụ hai ô tô tải đâm nhau, một xe lao thẳng xuống mương nước khiến tài xế tử vong

Sáng sớm 10/10, trên đoạn đường tại ngã tư tỉnh lộ 537 thuộc xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô tải. Theo đó, xe ô tô tải nhỏ đã bị xe tải trọng lớn tông trúng lao xuống mương nước.

Hình ảnh chiếc tải nhỏ nằm lật ngửa dưới mương

Khi đó, người dân nghe tiếng va chạm mạnh, họ chạy ra và thấy ôtô tải 3 tấn mang biển số Thanh Hóa đã nằm lật ngửa dưới mương, còn ôtô tải lớn mang biển số Nghệ An nằm trên tỉnh lộ 537.

Cú va chạm mạnh khiến tài xê ô tô tải 3 tấn bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Hai xe ô tô đều bị hư hỏng nghiêm trọng, lan can cầu bị gãy, dầu máy chảy lênh láng ra đường.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện cảnh sát giao thông cùng với công an huyện Yên Thành kết hợp với Phòng pháp y tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

