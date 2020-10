Kinh hoàng vụ nổ nồi áp suất khiến 1 người nguy kịch, mái tôn bị thổi bay và nhiều đồ đạc bị phá hủy

Đêm ngày 2/10, tại một nhà xưởng ở ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM xảy ra một vụ tai nạn nổ nồi áp suất hấp quần áo.

Vụ nổ khiến một phụ nữ đang làm việc tại xưởng bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Không dừng lại ở đó, vụ nổ còn thôi bay một mái tôn, phá hủy nhiều đồ đạc trong nhà và làm vỡ kính của nhiều nhà dân xung quanh đó.

Hiện trường hoang tàn sau vụ nổ nồi áp suất

Anh Thái, một hộ dân gần đó kể lại: “Lúc đó tôi đang ngủ thì tiếng nổ như bom vang lên. Cách nhà xưởng hấp quần áo hơn 20 m, nhà tôi vẫn rung lên bần bật, la phông rơi xuống. Cửa kính cũng bị vỡ”.

Trao đổi với phóng viên báo Zing , ông Lôi Đại Phong, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh cho biết, hiện đơn vị vẫn chưa tiếp nhận đơn trình báo từ người dân về vụ việc nên "sẽ tìm hiểu và trả lời báo chí sau".

Your browser does not support HTML5 video.

Long An: Nồi áp suất phát nổ, 1 người tử vong

Xem thêm: Bỏ ngay thói quen để những đồ vật này trong xe nếu không muốn xe bạn bị cháy nổ và hư hỏng

Theo Phương Hoa/SKCĐ