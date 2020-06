Kinh hoàng vụ nổ xe bồn khiến 4 người chết và 50 người bị thương ở Trung Quốc 

Zing News dẫn lại thông tin từ AFP cho biết, vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào khoảng 16h40 (giờ địa phương) ngày 13/6, trên cao tốc ngoại thành Ôn Lĩnh, thuộc Thai Châu, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc.

Vụ việc khủng khiếp đã khiến 4 người tử vong tại chỗ và 50 người khác bị thương. Hình ảnh hiện trường nơi xảy ra vụ việc đã nhanh chóng được truyền thông nhà trước đăng tải. Đoạn video cho thấy rõ được cảnh hỗn loạn, tiếng người dân hoảng sợ la hét cùng hàng loạt quả cầu lửa xuất hiện ở thời điểm xe bồn phát nổ.

Người dân có thể dễ dàng thấy được khói đen bay thành từng cụm lớn ở hiện trường.

Thậm chí từ xa, người dân có thể dễ dàng thấy được khói đen bay thành từng cụm lớn ở hiện trường. Xe bồn phát nổ tạo ra ngọn lửa khổng lồ, nuốt chửng nhiều phương tiện đang lưu thông trên đường cao tốc cũng như khu vực lân cận.

Chính quyền địa phương thông tin, vụ nổ đã gây ra sức ép khiến nhiều nhà dân và cơ sở sản xuất nằm trên tuyến cao tốc Thẩm Dương-Hải Khẩu sụp đổ.

Từ đoạn video còn có thể thấy được, những phần còn lại của xe bồn và một vài lốp xe tải đã văng vào tòa nhà gần đó. Toàn bộ công trình xung quanh đổ sập chỉ còn lại toàn là gạch đá.

Đến tối 13/6, nhân viên cứu hộ vẫn đang tiến hành tìm kiếm và giải cứu các nạn nhân bị kẹt lại dưới đống đổ nát.



Ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ, đưa những người bị thương tới cơ sở y tế gần nhất. Vụ tai nạn đã khiến nhiều lối ra của tuyến cao tốc ngoại thành Ôn Lĩnh bị phong tỏa.





Được biết, các vụ tai nạn giao thông xảy ra khá phổ biến ở Trung Quốc, trong đó khoảng 90% các vụ việc là do vi phạm các quy định về luật an toàn giao thông.



