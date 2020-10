Kinh hoàng vụ ô tô rơi xuống sông sau va chạm với xe máy trên cầu khiến 5 người tử vong

Theo thông tin được biết, vào tối qua 4/10 tại khu vực cầu treo bắc qua sông Giăng đã xảy ra một vụ tai nạn giữa một ô tô 7 chỗ nhãn hiệu Ford Everest BKS 30A-935.53 do anh Nguyễn Thế Tuấn (SN 1980) cầm lái chở theo anh Lê Đình Anh (SN 1983) và anh Lê Đình Quyết (SN 1973) với một xe máy do anh Đào Văn Nam cầm lái chở theo anh Hoàng Anh Tuấn (SN 1992). Tất cả đều là người huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Sau vụ va chạm, xe ô tô đâm gãy lan can cầu và rơi xuống sông, anh Nam bị thương nặng, anh Tuấn ngồi sau xe máy cũng bị rơi xuống sông mất tích.

Ngay sau đó, người dân đã tích cực tìm kiếm các nạn nhân còn lại và đưa người bị thương đi cấp cứu.

Đến khoảng 22h cùng ngày, lực lượng chức năng và người dân đã trục vớt được chiếc xe ô tô lên. Khi mở cửa xe ra thì thấy có 3 thi thể bên trong. Chiếc ô tô đã bị hư hỏng nặng sau tai nạn.





Cách vài giờ sau đó lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy thi thể của anh Tuấn, còn anh Nam sau khi được đưa đến Bệnh viện cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Mặc dù đêm đã khuya nhưng người dân địa phương vẫn kéo đến hiện trường rất đông để theo dõi vụ tai nạn.

Mặc dù trên cầu treo đã có biển báo "Cầu rất yếu", hạn chế tải trọng, từng xe qua một và giữ khoảng cách 2 xe 120m. Thế nhưng do trời tối, nạn nhân không quan sát kỹ nên đã xảy ra sự cố đáng tiếc trên. Sáng ngày 5/10, khu vực hiện trường vụ tai nạn vẫn được phong tỏa để lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân diễn ra vụ tai nạn.

Sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra khiến 5 người tử vong ở khu vực cầu treo sông Giăng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ kiêm Chủ tích Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trương Hòa Bình đã có chỉ đạo khẩn liên quan đến công tác phân tích điều tra nguyên nhân và khắc phục hậu quả của vụ tai nạn.

Theo đó, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cùng lãnh với lãnh đạo Vụ An toàn giao thông Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã đến hiện trường vụ việc, chuyển lời thăm hỏi chia buồn cùng gia đình các nạn nhân.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu đoàn phối hợp với lãnh đạo các cơ quan của Bộ GTVT, Bộ Công an, cùng lãnh đạo của Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An khảo sát, đánh giá và phân tích nguyên nhân vụ việc, chỉ đạo và thực hiện các giải pháp ngăn ngừa không để những sự việc tương tự xảy ra.

