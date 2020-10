Kinh hoàng vụ tai nạn giữa xe khách và tàu hỏa khiến ít nhất 46 người thương vong

Theo thông tin được biết, vào sáng nay, một chiếc xe khách đang trên đường tới một ngôi chùa ở tỉnh Cha Choeng Sao của Thái Lan thì bất ngờ va chạm với tàu hỏa. Chiếc xe tải bị lật nằm giữa đường ray khiến lượng chức năng phải dùng cần cẩu để cứu hộ.

Con số thương vong được ước tính là 46 người, trong đó có 17 người chết và 29 người khác bị thương.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại Thái Lan vào sáng nay

Theo ghi chép cho thấy, tai nạn giao thông đường bộ thường xuyên xảy ra tại Thái Lan do hệ thống đường sá xuống cấp, lái xe chạy quá tốc độ, vượt ẩu, trong khi đó luật an toàn giao thông ở đây còn quá lỏng lẻo.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố năm 2018, Thái Lan là nước có tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông cao thứ hai trên thế giới.

Cũng trong ngày hôm nay, tại Trung Quốc xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 19 người thương vong.

Theo Phương Hoa/SKCĐ