Kinh ngạc bé gái 8 tuần tuổi đã biết đứng và lý giải bất ngờ của người cha

Thời gian gần đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh tượng có 1-0-2 khi một bé gái mới 8 tuần tuổi đã biết đứng vững mà không cần sự trợ giúp của bố mẹ. Biểu cảm trên gương mặt cô bé cũng hết sức đáng yêu khiến cư dân mạng không thể không chú ý.

Được biết, bé gái nổi tiếng này có tên Lula - cô con gái nhỏ của cặp đôi Tezra Finn-Johnston (31 tuổi) và Emily Derrick (23 tuổi) sống tại vùng ngoại ô Kingswood, thành phố Bristol, nước Anh.

Anh Tezra và chị Emily cho biết, Lula chào đời vào ngày 31/1/2020. Lúc này, bé gái chỉ nặng 2,5 kg, nhỏ hơn khá nhiều so với những đứa Trẻ sơ sinh khác. Tuy nhiên, Lula nhanh chóng tỏ ra mình có những khả năng rất đặc biêt.

Cặp vợ chồng trẻ cho biết, khi Lula chỉ mới 5 ngày tuổi, cô bé đã có thể tự cất đầu - công việc mà vốn dĩ những đứa trẻ vài tháng tuổi mới có thể làm được.



Thậm chí Lula dường như đã bò được một chút trong những tuần đầu sau khi sinh: "Chỉ vài ngày sau khi chúng tôi rời Bệnh viện , Lula đã tự nâng đầu lên một chút. Con bé đã giữ được như thế trong vài giây nhưng vài tuần sau thì không thấy làm vậy nữa", Anh Tezra nhớ lại.Thậm chí Lula dường như đã bò được một chút trong những tuần đầu sau khi sinh:

"Chúng tôi đã xem một bộ phim tài liệu nói rằng em bé có bản năng tự bò ngay từ lúc sinh ra. Vì vậy, tôi đã thử đặt con bé xuống thảm và nó đã bò một chút. Khi tôi đặt bàn tay ra phía sau Lula, con bé đã lấy chân đẩy để tiến người về phía trước. Điều đó thật ấn tượng! Giống như con bé đang cố thể hiện mình và muốn trở thành một người lớn", người cha phấn khích nói.

Lula cũng tăng cân nhanh đáng kinh ngạc, cô bé ngày càng trở nên cứng cáp, bụ bẫm, khác hẳn với vẻ ngoài nhỏ bé lúc mới sinh. Mẹ của anh Tezra cho biết, Tezra và cả các anh em của mình đều không có được cân nặng như Lula khi ở độ tuổi đó.

Khi được 1 tháng tuổi, có lần Lula quấy khóc và người cha đã bế con gái vào lòng để dỗ dành thế nhưng Lula nhất định không chịu uốn cong đầu gối ngồi im trong lòng cha mà đòi được đứng lên đầu gối của ông. Cô bé đã làm điều đó vài lần và anh Tezra cứ nghĩ rằng việc này giúp con gái thoải mái nên không ngăn cản.

Nhưng đến 2 tháng tuổi, Lula đã gây kinh ngạc khi có thể tự đứng được trên đôi chân mình:

"Chúng tôi đều ngạc nhiên tới mức không nói nên lời. Thật bất thường khi con bé có thể ngồi được chứ đừng nói là đứng lên", người bố vẫn còn bất ngờ khi chia sẻ.

Đoạn video gây bão mạng xã hội

Đến nay, Lula đã được 16 tuần tuổi, cô bé có thể đứng vững mà hầu như không cần sự trợ giúp của bố mẹ.

Lula có thể là em bé nhỏ nhất thế giới đạt được thành tích này. Tuy nhiên, Kỷ lục Thế giới Guinness chỉ ghi nhận những trường hợp em bé biết đi bộ. Theo đó, em bé Reuben Robinson, sống tại Mỹ đang nắm giữ kỷ lục em bé biết đi sớm nhất thế giới. Reuben Robinson đã làm nên kỷ lục này khi mới 6 tháng tuổi.

Hiện tại, Lula chưa thể tự bước đi được nhưng cặp vợ chồng đều nghĩ cô bé sẽ sớm làm được điều này.

Bé gái Lula biết đứng khi mới 8 tuần tuổi

Hiện chưa có lý giải khoa học nào về lý do Lula có thể sớm biết đứng như vậy nhưng anh Tezra đã nói đùa rằng cô bé rất thích xem tivi, sức mạnh của cô bé có được là nhờ được truyền cảm hứng từ những clip luyện tập trên tivi.

Ngoài ra, gen di truyền cũng có thể là một lý do bởi anh Tezra có sức mạnh cơ bắp khá lớn. Khi sinh ram, Lula có với kích thước nhỏ nhưng trọng lượng cơ bắp cũng khá tốt.

"Tôi luôn muốn trở nên mạnh mẽ. Năm 13 tuổi, tôi đã bắt đầu tập tạ và đấu vật tay, thậm chí đánh bại được người lớn. Gần đây, tôi cũng đã cùng con gái xem clip trên Youtube về những người đàn ông mạnh mẽ đang rèn luyện cơ bắp".

Cha mẹ Lula rất kinh ngạc về khả năng đặc biệt của con gái

Còn mẹ của Lula thì chia sẻ về sự "già dặn" của con gái: "Khi tôi đưa cho Lula cái lục lạc và vài món đồ chơi khác, con bé dường như từ chối vì không muốn chơi với chúng. Con bé dường như già dặn hơn so với tuổi".

Cặp vợ chồng cho biết sẽ để con phát triển tự nhiên, không bắt ép hay can ngăn gì.

Kiều Đỗ (t/h)