Phải ghé Puglia nếu bạn đang nhăm nhe tới Ý: Được UNESCO công nhận tận những 2 Di sản Thế giới!

Italy là quốc gia tại Châu Âu vốn nổi tiếng với các địa điểm du lịch đặc sắc lừng danh thế giới như Tháp nghiêng Pisa, đấu trường La Mã, các Vương cung Thánh đường tại Rome, kênh đào tại Venice hay kiến trúc Phục Hưng nổi bật tại Florence.

Tới Italy, chỉ riêng việc ghé thăm 'check in' đủ những địa điểm nổi tiếng và đông đúc kể trên cũng có thể tiêu tốn khá nhiều thời gian của các du khách. Tuy nhiên, đối với người Ý chính gốc, họ sẽ coi chuyến đi của bạn chưa thật sự trọn vẹn nếu chưa ghé thăm các thị trấn ở miền Nam Italy. Cùng Tuổi trẻ xã hội vi vu tới 4 địa điểm du lịch nổi tiếng dưới đây tại vùng Puglia qua chia sẻ về chuyến đi mới nhất của cô bạn Ngọc Soo nhé!

1. Alberobello

Alberobello dịch ra tiếng Việt có nghĩa là 'cây đẹp'. Đây là một thị trấn nhỏ thuộc vùng Puglia, miền Nam nước Ý. Dân số địa phương ở nơi đây chỉ vỏn vẹn hơn 10.000 người nhưng Alberobello nổi tiếng với các lều đá khô có tên gọi Trullo. Ghé thăm thị trấn này vào mùa hè, du khách có thể cảm nhận được không khí mát mẻ bên trong những căn lều đá dù cho thời tiết ở bên ngoài có khắc nghiệt đến đâu.

Các Trullo thường được làm bằng đá vôi tại chính vùng Puglia, được xây dựng không có vữa dựa theo kỹ thuật xây dựng từ thời tiền sử. Đây chính là một trong những nét đặc sắc khiến các căn lều này trở thành Di sản thế giới được UNESCO công nhận vào năm 1996.





2. Polignano a Mare



Các bãi biển ở miền Nam nước Pháp hay Tây Ban Nha thường thu hút lượng khách rất lớn vào mỗi mùa hè. Tương tự như vậy, Polignano a Mare là một viên ngọc quý ẩn mình giữa những vách núi cheo leo tại Puglia.

Bãi biển ở Polignano a Mare có màu xanh ngọc bích, nước biển trong vắt có thể nhìn thấy đáy ngay cả khi đã rời xa bờ, vào mỗi mùa hè đều thu hút lượng khách du lịch ghé thăm tấp nập.

3. Matera

Matera là đô thị cổ, được mệnh danh là 'thành phố ngầm' tại Ý với các công trình kiến trúc có độ tuổi tương xứng với bề dày lịch sử của quốc gia này. Các nhà thờ và công viên nghệ thuật đá tại Matera được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 1993. Cho tới nay, nơi đây vẫn giữ nguyên được phần nhiều những dấu vết từ thời cổ đại.

Khi thả bước dạo quanh các công trình kiến trúc cổ tại Matera, du khách dường như được sống lại những khoảnh khắc lịch sử khi lách qua những đường mòn, những khe hẹp của lối đi trong tổng thể cảnh quan nơi đây.

4. Bari

Khác với những địa điểm trên, Bari là thành phố trọng điểm của miền nam Italy chỉ sau Napoli. Đây là trung tâm văn hóa, kinh tế, du lịch và giáo dục trọng điểm của toàn miền Nam nước Ý. Bari được tạo nên từ nhiều mảng đô thị khác nhau. Ở mạn bắc là khu phố cổ trên một bán đảo giữa hai hải cảng hiện đại, với Vương cung Thành đường Thánh Nicholas, Thành thờ lớn San Sabino (1035–1171) và lâu đài Hohenstaufen (được xây cho Frederick II). Ở mạn phía nam là phố Murat (theo tên Joachim Murat), phần lõi hiện đại của thành phố, với một phố đi bộ cạnh bờ biển và khu mua sắm lớn (via Sparano và via Argiro).

Nếu có ý định ghé thăm toàn bộ 3 địa điểm trên nói riêng và vùng Puglia nói chung, các chuyến bay tới thẳng Bari sẽ là lựa chọn an toàn, nhanh chóng và tiết kiệm nhất. Bởi sân bay tại Bari có thực hiện các chuyến bay quốc tế tới nhiều nước châu Âu.





Nguồn ảnh: Ngọc Soo



Khám phá Puglia: Vùng đất miền Nam nước Ý không thể bỏ lỡ

Theo Thùy Dương/SKCĐ