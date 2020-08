'Tròn mắt' với chuyến du lịch Thụy Sĩ tự túc rẻ bất ngờ: fan Hạ Cánh Nơi Anh nhất định phải tới!

Thụy Sĩ là một quốc gia thuộc khu vực Tây Âu, vốn nổi tiếng với những ngọn núi quanh năm phủ đầy tuyết trắng hay những thảo nguyên xanh mướt mắt cùng những đàn gia súc yên bình. Thiên nhiên còn ưu ái ban cho Thụy Sĩ những dòng sông rộng, những hồ nước cực lớn, đủ để khiến mỗi du khách khi đặt chân tới bất kỳ vùng đất nào của Thụy Sĩ cũng phải trầm trồ trước sự vĩ đại của tự nhiên.

Thụy Sĩ được chọn làm một phần bối cảnh của drama hot nhất 2019 Hạ Cánh Nơi Anh

Đến với Thụy Sĩ, những gạch đầu dòng đầu tiên luôn phải kể tới Bern - Thủ đô của Thụy Sĩ, hồ Thun - nơi nổi tiếng với cây cầu dây văng huyền thoại trong bộ phim đình đám Hạ Cánh Nơi Anh, Interlaken - thành phố được mệnh danh 'nếu chưa tới thì chưa phải đi Thụy Sĩ', hồ Blausee với dòng nước xanh ngọc bích, Luzern, Iseltwald, đỉnh núi Rigi hay Basel. Để nói về Thụy Sĩ thì còn vô vàn điểm đến lý thú.

Cảnh vật Thụy Sĩ luôn khiến các du khách trầm trồ mỗi khi đặt chân tới

Vinh chia sẻ, chuyến hành trình tới Thụy Sĩ được xuất phát từ Paris (Pháp) và kéo dài 4 ngày. Đêm đầu tiên Vinh chọn ngủ lại Pháp để tiết kiệm chi phí bởi Thụy Sĩ vốn được biết đến là quốc gia với chi phí sinh hoạt đắt đỏ thuộc hạng top trên thế giới.

Lịch trình chi tiết 4 ngày du lịch Thụy Sĩ bằng ô tô từ Paris Ngày 1: Di chuyển từ Besancon qua biên giới đến thủ đô Thuỵ Sĩ là thành phố Bern, ăn trưa và chơi ở đây tầm vài tiếng. Sau đó lái xe đến vùng hồ Thun, đến thăm cầu dây văng Sigriswill. Trước khi nổi tiếng bởi được đoàn phim Hạ Cánh Nơi Anh lựa chọn làm địa điểm quay phim, thì đây vốn đã là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch của Thụy Sĩ rồi đấy!

Khi ghé thăm cây cầu nổi tiếng này, cần lưu ý khách du lịch sẽ phải mua vé. Vinh cũng 'note' với những bạn yếu tim và sợ độ cao thì không nên đi cây cầu này vì ở đây khá cao và gió lớn nên cây cầu rung lắc rất mạnh. Nhưng nếu vượt qua được những nỗi sợ này, phong cảnh hùng vĩ hiện lên khi đứng giữa cây cầu chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng! Vinh chia sẻ, cảnh quan thiên nhiên trên cầu siêu đẹp, với một bên núi một bên hồ Thun vô cùng hùng vĩ.

Thăm quan xong cây cầu, chúng ta có thể đi dọc theo dọc hồ Thun đến Interlaken (thành phố giữa 2 hồ Thun và Brienz), tham quan, ăn tối và qua đêm tại đây. Trên dọc đường đi tới đây có các trạm dừng chân ven đường, các bạn có thể dừng ngắm cảnh hồ nước mênh mông.

Ngày 2: Vào buổi sáng, các bạn có thể đăng kí nhảy dù ở Interlaken, đây là một trong những điểm nhảy dù nổi tiếng ở Thuỵ Sĩ. Bọn mình thì tranh thủ sáng đi hồ Blausee, cách Interlaken 30’ đi xe. Hồ này nước trong màu ngọc biếc, nhìn được tận đáy, cá hồi bơi thành đàn. Đây cũng là 1 spot chụp hình nổi tiếng Thuỵ Sĩ trên Instagram, cũng vì độ hot nên ở đây khá đông người đến tham quan, picnic, ăn bbq, etc.

Sau khi đi hồ này các bạn có thể tiện đường phi lên núi Kandersteg và thăm hồ Oeschinensee, đây cũng là các điểm tham quan nổi tiếng. Tiếp đó thì bọn mình đi ngược xe về Grindewald nằm trong thung lũng Jungfrau, một trong những nơi có thể nói là thơ mộng nhất Thuỵ Sĩ, đường đi siêu đẹp. Ở đấy khá đông khách du lịch nước ngoài, bọn mình thuê xe đạp điện đi 1 vòng thung lũng trong khoảng 4 tiếng, nói chung đi đến đâu cũng có thể dừng để chụp ảnh và ngắm cảnh được vì quá đẹp.

"Thăm thú xong ở Grindelwald thì bọn mình khởi hành về Luzern, trên đường đi ghé Iseltwald là một làng nhỏ ở hồ Brienz, nơi quay cảnh Hyun Bin đánh đàn trong phim Hạ Cánh Nơi Anh. Địa điểm này siêu đẹp, ngôi làng nhô ra mặt hồ và núi đồi bao quanh, mọi người có thể nghỉ ngơi chụp ảnh thoái mái tại đây, ai có drone nên bay quay vài cảnh, nói chung đẹp như truyện cổ tích".

Tối đó bọn mình dừng chân tại Luzern và nghỉ đêm tại đây, thành phố nhỏ xinh có cây cầu gỗ Kapellbrücke là biểu tượng. Mọi người nên lưu ý là hàng quán bên Thuỵ Sĩ đóng rất sớm, tầm 21h45-22h là ko nhận khách nữa, fast food cũng như vậy.

Ngày 3: từ Luzern bọn mình khởi hành lên 1 đỉnh núi là Rigi, cách thành phố 40km, đi lên đỉnh bằng cáp treo. Trên đỉnh có view 360 độ nhìn xuống hồ và núi trùng trùng điệp điệp xung quanh, có thể nhìn thấy vài đỉnh núi tuyết phủ kín quanh năm. Sau khi tham quan ở đây tầm vài tiếng đồng hồ thì bọn mình phi xe một mạch về thành phố Basel gần biên giới Pháp để kết thúc chuyến đi. Basel cũng là một thành phố chính ở Thuỵ Sĩ, khá xinh xắn, quê hương của tay vợt Roger Federer. Tối đó thì bọn mình quay trở lại Pháp, ăn tối và ngủ ở thành phố Mulhouse ngay sát biên giới, vì ở Pháp nên tiết kiệm được chút chi phí.

Ngày 4: lái xe 5 tiếng từ Mulhouse về Paris. Với tổng hành trình di chuyển dài 1.600km trong 4 ngày, đây hẳn là một trong những trải nghiệm du lịch 'đáng đồng tiền' và đáng nhớ không chỉ với Vinh mà còn đối với bất kỳ du khách nào có cơ hội được đặt chân tới vùng đất xinh đẹp này. Cùng theo dõi loạt ảnh đẹp hút hồn về phong cảnh Thụy Sĩ được Vinh ghi lại trên những chặng đường trong 4 ngày du lịch của cậu bạn nhé!

Nguồn ảnh; Vinh Nguyen





Kinh nghiệm du lịch Thụy Sĩ tự túc bằng ô tô





