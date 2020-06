Chi Pu từ vóc dáng nhỏ bé thành mỹ nữ sở hữu đường cong quyến rũ nhờ siêng tập luyện như thế này đây

Chi Pu nổi lên từ một hotgirl Hà thành có vóc dáng nhỏ bé, gương mặt xinh xắn đáng yêu. Càng ngày, cô nàng sinh năm 1993 ngày càng lột xác với nhiều tài năng nghệ thuật và gu thời trang cũng thăng hạng đầy gợi cảm.



Để có màn lột xác thần sầu này, Chi Pu đã không tiếc công sức, mồ hôi trong phòng tập. Giờ đây, cô nàng tự tin khoe vóc dáng bằng các thiết kế váy áo ôm sát, cúp ngực, cắt xẻ táo bạo, cũng như đồ bơi 2 mảnh.

Kết hợp nhiều hình thức vận động



Chưa từng bị thừa cân nhưng Chi Pu rất ý thức về vấn đề giữ dáng. Cô nàng ra sức tập luyện, để cải thiện vóc dáng trở nên nảy nở, 3 vòng đầy đặn quyến rũ.



Nàng hotgirl tuân thủ nghiêm ngặt thời khóa biểu do huấn luyện viên thể hình thiết kế, gồm các bài tập kích thích cơ bắp phát triển, làm tiêu hao mỡ thừa và cải thiện sức mạnh.



Cô nàng tập Squat để cải thiện kích cỡ vòng 3 khiêm tốn, giúp bắp đùi và chân khỏe khoắn hơn. Để tác động mạnh vào cơ mông và đùi, Chi Pu sử dụng tạ có khối lượng lớn. Lúc gánh tạ đòn hay Cô nàng tập Squat để cải thiện kích cỡ vòng 3 khiêm tốn, giúp bắp đùi và chân khỏe khoắn hơn. Để tác động mạnh vào cơ mông và đùi, Chi Pu sử dụng tạ có khối lượng lớn. Lúc gánh tạ đòn hay tập squat tư thế sumo cần dụng cụ hỗ trợ như đệm lót ở sau lưng, đai quấn lưng và đầu gối để tránh sự cố chấn thương.



Dù vốn có thân hình mảnh mai, không có mỡ bụng nhưng Chi Pu chăm tập động tác ngồi nâng chân trên ghế, nằm gập bụng ngược trên thảm, gập bụng hình chữ V hoặc tập plank leo núi bằng dây cáp...

Chi Pu từng chia sẻ lại câu nói hài hước của huấn luyện viên dành cho mình: "Em là một cô gái rất nữ tính. Nhưng khi em tập thì lại toát lên vẻ đẹp của một người đàn ông". Câu nói này cho thấy, Chi Pu nghiêm túc, thậm chí là nghiêm khắc với bản thân trong tập luyện như thế nào.

Ngoài ra, cô nàng còn rất chú trọng bài tập cardio giảm mỡ thừa, tăng sức bền và độ dẻo dai của các cơ bắp và khớp xương. Cô kết hợp loạt động tác liên hoàn gồm bật nhảy ra sau - phía trước, đứng lên nâng tạ hoặc bóng thể lực…



Chi Pu còn là tín đồ của yoga. Cô nàng rất chăm chỉ tập luyện dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên. Suốt thời gian nghỉ dịch COVID-19, Chi Pu thường xuyên cập nhật hình ảnh tập luyện bộ môn yoga. Cô nàng đã tập thành thục các động tác khó ví dụ như "trồng cây chuối".



Việc kết hợp đa dạng các bài tập một cách khoa học giúp 9X đốt cháy năng lượng nhiều hơn, tăng cơ giảm mỡ đồng thời nhiều vị trí, nhanh chóng cải thiện vóc dáng.

Tích cực chạy bộ buổi tối



Nhiều chị em lo ngại chạy bộ khiến đùi và bắp chân to ra, mất thẩm mỹ. Tuy nhiên, Chi Pu vốn sở hữu cơ địa đùi to nên cô tìm hiểu kỹ về cách chạy để đốt mỡ, giúp chân thon gọn, săn chắc mà không bị to ra thêm.

Kinh nghiệm của Chi là chạy tốc độ chậm trên quãng đường dài, phẳng, không có chỗ lên - xuống dốc, đồng thời đáp đất bằng mũi chân. Kỹ thuật chạy như vậy rất tốt cho cải thiện thể lực mà không lo đùi chân to ra.

Chi Pu trồng cây chuối thành thục



Ngoài việc tích cực tập luyện, cô nàng cũng điều chỉnh khẩu phần ăn bằng cách giảm bớt thực phẩm giàu chất đạm, tăng cường dùng rau quả, hạn chế tinh bột, đường và dầu mỡ.



Trong thời gian cách ly phòng chống dịch bệnh, Chi Pu tiết lộ bản thân tăng 2 kg, trước đó cô nặng 48 kg. Tuy nhiên, nhờ chăm tập luyện mà cô nàng vẫn giữ được cơ bắp săn chắc, không phát hiện mỡ thừa và đặc biệt là vận động linh hoạt, khỏe khoắn hơn.

Lịch trình tập luyện trong 1 tháng giúp Chi Pu tăng lên 1kg gồm: Yoga: 3 buổi/tuần.; Cardio: 3 buổi/tuần. Gym xung điện: 2 buổi/tuần. Nhảy: 3 buổi/tuần.



Với Chi Pu, cân nặng bao nhiêu không quan trọng bằng cơ thể khỏe mạnh từ trong ra ngoài, đồng thời bản thân thấy đẹp và vui vẻ với điều đó là được.

Theo Hà Ly/SKCĐ