Đột ngột kinh nguyệt ra nhiều bất thường, cần cảnh giác với những bệnh phụ khoa tiềm ẩn này

Chu kỳ kinh nguyệt thông thường kéo dài từ 5-7 ngày với lượng máu nhiều hay ít tùy thuộc mỗi người. Người khỏe mạnh khi có chu kỳ "đèn đỏ" đều, lượng máu không quá nhiều hay quá ít, máu đỏ tươi không có màu bất thường.

Tuy nhiên, vì một số lý do gì đó lượng máu kinh nguyệt có thể ra nhiều bất thường, khi đó hãy cảnh giác với một số căn bệnh sau.

1. Rối loạn chức năng buồng trứng



Khi Khi Estrogen được tiết ra quá nhiều gây kích thích nội mạc tử cung nữ giới dẫn tới tăng sản bất thường. Khi đó, rất có thể sẽ làm máu kinh nguyệt ra nhiều bất thường. Hiện tượng rối loạn chức năng buồng trứng có thể không kéo dài và không quá đáng ngại. Chỉ khi kéo dài trong vài tháng thì bạn cần tới sự tư vấn của bác sĩ để điều chỉnh lại nồng độ hormone như cách sinh hoạt lành mạnh hoặc dùng thuốc.

2. Viêm phụ khoa



Các bệnh viêm phụ khoa như: viêm âm đạo, viêm cổ tử cung... do sự xâm nhập của vi khuẩn hay các loại nấm do giữ vệ sinh kém. Khi mắc các bệnh này, lượng kinh nguyệt tiết ra sẽ nhiều hơn. Nếu không ở trong kỳ "đèn đỏ" thì bạn cũng tiết dịch âm đạo nhiều hơn, có mùi và màu lạ kết hợp với tình trạng Các bệnh viêm phụ khoa như: viêm âm đạo, viêm cổ tử cung... do sự xâm nhập của vi khuẩn hay các loại nấm do giữ vệ sinh kém. Khi mắc các bệnh này, lượng kinh nguyệt tiết ra sẽ nhiều hơn. Nếu không ở trong kỳ "đèn đỏ" thì bạn cũng tiết dịch âm đạo nhiều hơn, có mùi và màu lạ kết hợp với tình trạng đau lưng



Viêm nhiễm phụ khoa cần được điều trị để tránh gây bất tiện trong Viêm nhiễm phụ khoa cần được điều trị để tránh gây bất tiện trong đời sống sinh hoạt và hệ lụy sinh sản sau này.





3. U xơ tử cung



U xơ tử cung là khối u lành tính trong hoặc ngoài thành tử cung. U xơ tử cung phổ biến ở người trong độ tuổi sinh sản 30 tuổi hoặc phụ nữ mãn kinh.



Bệnh thường có không có biểu hiện rõ ràng, tuy nhiên trong kỳ kinh nguyệt bạn sẽ thấy máu kinh ra nhiều, rong kinh kéo dài. Trường hợp khối u lớn sẽ gây đau đớn với các biểu hiện rõ ràng hơn khi đó cần phải cắt bỏ.



4. Phì đại cổ tử cung



Phì đại cổ tử cung là một dạng của bệnh viêm cổ tử cung mãn tính có thể gặp ở người trong độ tuổi sinh sản hoặc mãn kinh. Biểu hiện của bệnh là đau bụng dưới, tăng bạch đới, tiểu gấp, tiểu khó và kinh nguyệt ra nhiều bất thường.

5. Chảy máu tử cung do rối loạn chức năng



Ngoài các bệnh trên, kinh nguyệt ra nhiều bất thường có thể do nhiều yếu tố khác như căng thẳng tinh thần, suy dinh dưỡng, thay đổi nội tiết tố trong cơ thể do bệnh khác... đều có thể dẫn đến tình trạng chảy máu tử cung do rối loạn chức năng. Biểu hiện thường thấy là lượng kinh nguyệt ra nhiều, kỳ kinh kéo dài, kinh nguyệt không đều, ra máu không đều...

Your browser does not support HTML5 video. Chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ hình thành như thế nào

Theo Hà Ly/SKCĐ