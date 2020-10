Kristen Stewart hóa tổng tài với nét đẹp unisex chiếm trọn spotlight trong show Chanel Spring 2021

Kristen Stewart không thực sự có mặt tại buổi trình diễn mùa xuân năm 2021 của Chanel, nhưng ngay cả như vậy, cô ấy đã trở thành một trong những điều tuyệt vời nhất xuất hiện trong show lần này.

Các sao sẽ lên đồ và chụp ảnh tại nhà rồi ghép phông nền nhưng khi nhìn bức ảnh có sự xuất hiện của Kristen, ai cũng nghĩ rằng cô nàng đang thực sự rảo bước trên thảm đỏ pose dáng. Hiếm có ai chỉ mặc đồ đen trắng đơn giản mà lại tỏa ra sức hút khó cưỡng như Kristen Stewart.

Kristen Stewart tỏa sáng trong show Chanel 2021

Để giúp quảng bá cho buổi trình diễn mới của Chanel mà không cần trực tiếp có mặt trên hàng ghế đầu, Stewart đã mặc một bộ trang phục đầy đủ từ bộ sưu tập Thu 2020. Diện mạo đậm chất tổng tài bao gồm một chiếc áo sơ mi trắng cài khuy, một chiếc váy ngắn màu trắng ngà và một chiếc cà vạt đen, cùng với đôi tất màu trắng ngọc trai với đôi giày oxford đen bóng. Trong một số bức ảnh, cô còn mặc một chiếc áo khoác màu ngà bên ngoài. Sự kết hợp áo sơ mi, cà vạt cùng chân váy thực sự mang lại nét nữ tính thu hút nhưng không kém phần tomboy cool ngầu.

Trước thời điểm tuần lễ thời trang kỳ lạ nhất trong lịch sử sắp đi tới hồi kết, giám đốc sáng tạo của thương hiệu thời trang cao cấp Chanel, Virginie Viard, đã giới thiệu bộ sưu tập mùa xuân năm 2021 tại Paris vào thứ Ba ngày 6/10 vừa qua. Năm nay, nhà mốt hàng đầu nước Pháp không dựng sân bay hay biển cả gì nữa mà thiết kế sàn diễn rất tinh giản với điểm nhấn là bảng chữ Chanel khổng lồ lấy cảm hứng từ logo Hollywood.

Logo Chanel "siêu to khổng lồ"

Bộ sưu tập Xuân/Hè 2021 của Chanel gồm 70 set đồ với nhiều loại chất liệu khác nhau nhưng tất nhiên, chủ đạo vẫn là tweed - chất liệu mang tính biểu tượng của nhà mốt lâu đời này. Các thiết kế vẫn xoay vần theo trường phái thanh lịch, tinh giản. Hồng cũng là gam màu xuất hiện nhiều nhất, dự rằng đây sẽ là gam màu cực trendy, cực phổ biến, thế chỗ cho màu tím vào năm sau.

Trang phục và phụ kiện nổi bật trong show Chanel Spring 2021

Về phần trang điểm, Pica, người phục vụ cho show năm nay với tư cách là Nghệ sĩ trang điểm sáng tạo toàn cầu của Chanel, đã tạo điểm nhấn cho đôi mắt bằng phấn đen, lông mày chải chuốt cầu kì nhưng nhạt màu và đôi môi hồng phớt nhạt. Phong cách make up cũng phần nào tôn lên chủ đề xuyên suốt là hai màu đen trắng.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ