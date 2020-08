Krystal chính thức rời khỏi SM Entertainment, bỏ lại sự nghiệp với tư cách là một thần tượng K-pop

Theo một thông tin độc quyền từ Ilgan Sports, Krystal hiện đã chính thức rời khỏi công ty quản lý SM Entertainment . Nguồn tin này cũng cho hay: "Krystal đang chuẩn bị cho một khởi đầu mới trong một công ty mới và cô ấy đã rời SM Entertainment, ngôi nhà thứ hai của cô ấy trong hơn một thập kỷ".

Krystal chính thức rời khỏi SM Entertainment.

Krystal được cho là đã liên hệ với một số công ty quản lý diễn viên nổi tiếng, các bên đã gửi nhiều lời mời cùng hợp đồng sau khi nghe tin Krystal hiện đã không còn trực thuộc một công ty quản lý nào. Cô ấy đã tham gia các cuộc họp đàm phám với các công ty nói trên, nhưng hiện vẫn chưa quyết định một cơ quan cụ thể nào để ký hợp đồng. Cô ấy đang tìm kiếm một công ty quản lý nơi cô ấy có thể tập trung nhiều hơn vào diễn xuất, nhưng cũng có thể phát hành một album khi cô ấy sẵn sàng.

Hiện Krystal vẫn chưa chọn được công ty quản lý mới.

Chrystal Soo Jung (sinh ngày 24 tháng 10 , 1994), được biết đến với nghệ danh Krystal Jung/ Krystal là nữ ca sĩ người Mỹ gốc Hàn Quốc, thành viên của nhóm nhạc nữ F(x) và nhóm dự án SM the Ballad của SM Entertainment.

2000, trong một lần cả gia đình trở về , Krystal được nhân viên của SM Entertainment phát hiện. Sau đó SM đã nhận thấy tiềm năng của Krystal nên đã đề nghị cô theo học thanh nhạc và vũ đạo, từ đó chọn lựa để chính thức đào tạo cô trong lĩnh vực ca hát. Krystal được sinh ra ở San Francisco, Hoa Kỳ và vào nămHàn QuốcSM Entertainmentthanh nhạc

Krystal từng là một nữ idol K-pop nổi tiếng cùng nhóm f(x).

Krystal ra mắt với vai trò là giọng hát dẫn của nhóm f(x) vào tháng 9 năm 2009 nhưng sau đó nhóm nhạc này ngừng hoạt động kể từ giai đoạn năm 2017. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Krystal có năng lực diễn xuất rất triển vọng và từng tham gia nhiều vai diễn nổi tiếng trong những bộ phim My Lovely Girl, The Heirs, Legend of the blue sea, Bride of the water god,...



Vai diễn của Krystal trong bộ phim The Heirs rất được lòng người xem.

Sự nghiệp diễn xuất nhiều triển vọng cũng là lí do Krystal quyết định tạm ngưng vai trò là một ca sĩ, nữ idol K-pop để thỏa mãn mong muốn trở thành diễn viên của mình. Hiện Krystal vẫn chưa chính thức lên tiếng.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ