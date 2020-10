Bom tấn `Search` chưa kịp ra mắt, Krystal đã lập tức thử sức với vai mẹ bầu tuổi teen trong phim mới

Nữ ca sĩ/ diễn viên Krystal Jung dường như đã quyết định phủ sóng năm 2020 trên mặt trận phim ảnh Hàn Quốc . Cô nàng liên tục "ẵm" về những vai diễn chính cùng lịch trình phim mới phát sóng dày đặc.

Khi bom tấn phim về đề tài chiến tranh/ quân đội "Search" chưa kịp ra mắt, Krystal đã "tấp tểnh" thử sức với một vai diễn cực mới lạ trong bộ phim "More Than Family".

Poster phim More than family

Trong bộ phim mới 'More Than Family', Krystal chào khán giả trên màn ảnh rộng với vai Toh Il, 21 tuổi cứng rắn và thẳng thắn. Khi Toh Il được 7 tuổi, mẹ cô tái hôn và gia đình cô chuyển từ Daegu đến Seoul. Sau khi vào đại học, Toh Il bắt đầu dạy kèm cho một học sinh trung học 19 tuổi, Ho Hoon (do Shin Jae Hwi thủ vai). Họ sớm bắt đầu hẹn hò, và mối quan hệ leo thang cho đến khi Toh Il mang thai

5 tháng sau khi mang thai, Toh Il xuất hiện trước mặt bố mẹ Ho Hoon và tiết lộ ý định kết hôn của họ. Sau khi không cho bố mẹ Hoon lựa chọn nào khác ngoài việc "chấp thuận" cuộc hôn nhân của đôi trẻ, Toh Il sau đó quyết định rằng cô phải tìm cha đẻ của mình trước ngày cưới, và đóng gói hành lý lên đường đến Daegu.

Your browser does not support HTML5 video.

Được biết “More Than Family” sẽ là bộ phim điện ảnh độc lập (kinh phí thấp) sẽ ra rạp Hàn Quốc vào tháng 11 năm nay. Với trailer hài hước, cực nhây, bộ phim dự kiến sẽ đem tới cho khán giả một cái nhìn biếm họa về tình trạng mang bầu tuổi teen và gia đình. Liệu Krystal và chồng trẻ có sẵn sàng cho sự ra đời của đứa trẻ? Liệu cô nàng có thành công trong chuyến phiêu lưu đi tìm cha đẻ?

Bên cạnh gương mặt idol đình đám là Krystal còn có sự xuất hiện của nữ diễn viên Hàn Quốc kì cựu Jang Hye-jin. Cô được cả thế giới biết đến với vai diễn bà mẹ Kim Chung-sook trong bộ phim hài bi kịch "Ký sinh trùng" đoạt giải Oscar.

Gia đình cực "nhây" của More Than Family