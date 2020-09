Án mạng đẫm máu: Giết nhân tình rồi bình thản đi ngủ, ăn sáng, uống cà phê và phân xác làm 16 khúc

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Hữu Trực có vợ và 2 con nhưng vẫn sống "già nhân ngãi non vợ chồng" với chị Nguyễn Thị Tuyết Mai. Hai người này cùng thuê phòng trọ ở 62/3 Trương Phước Phan (phường Bình Trị Đông, quận Tân Bình) để sống như vợ chồng.

Mặc dù sống với nhân tình như vợ chồng nhưng Trực vẫn không thôi thương nhớ về vợ cũ và con cái. Trong thời gian sống chung với chị Mai, Trực vẫn về thăm vợ con ở xã Phú Riềng, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước.

Đến ngày 18/12/2008, Trực đưa chị Mai đi mua xe máy trả góp rồi tạm biệt chị Mai để về Bình Phước thăm vợ. Nhớ Trực, chị Mai thường xuyên nhắn tin kêu Trực quay về chung sống với mình nhưng hắn không đồng ý.

Thấy gã "chồng hờ" không còn tha thiết với mình nữa nên chị Mai làm căng gọi điện bảo Trực xuống Sài Gòn lấy đồ về. Trực đồng ý sẽ xuống lấy đồ và chấm dứt tình cảm với chị Mai.

Chỉ vì bị nhân tình níu kéo tình cảm mà Trực xuống tay giết người, phân xác làm 16 khúc để phi tang

Đến ngày 10/1/2019, Trực bắt xe khách từ Bình Phước xuống Sài Gòn rồi đi xe ôm vào phòng trọ của nhân tình. Hôm đó chị Mai đi ăn tất niên với bạn nên Trực ở phòng trọ một mình.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, chị Mai gọi điện cho Trực nói xe có vấn đề nên kêu Trực đến đón. Khi Trực tới, chị Mai không chịu về mà kéo hắn vào trong quán nhậu tiếp. Cũng tại đây, chị Mai và Trực xảy ra mâu thuẫn cãi vãi. Trực nói sẽ không về chung sống với chị Mai.

Sau đó hai người đưa nhau về phòng trọ. Đến khoảng 2h ngày 11/1/2019, đôi tình nhân tiếp tục cãi cự tại phòng trọ. Chị Mai một mực bắt Trực bỏ vợ con để xuống Sài Gòn sống với mình. Trực không đồng ý nên trong lúc tức giận đã dùng tay bóp cổ nhân tình cho đến khi ngừng thở.

Điều kinh hoàng nhất là Trực không hề cảm thấy sợ hãi, hối hận về hành vi tội ác của mình mà hắn bình thản bỏ mặc thi thể chị Mai lạnh lẽo trong phòng rồi đi ngủ. Đến sáng hôm sau, Trực bình thản đi mua đồ về ăn sáng, nhâm nhi cà phê.

Sau đó, hắn thu dọn đồ đạc, chở 8 túi nilon chứa thi thể nhân tình tra kênh Tân Hóa (quận 11) và kênh Tân Hiệp (quận 6) để phi tang. Xong xuôi đâu đấy hắn lấy xe máy của chị Mai đi về Bình Phước rồi bán lấy tiền tiêu xài.

Cầm tờ phán quyết tử hình trên tay nhưng Trực chẳng tỏ ra bận tâm, hắn thản nhiên đi theo Công an về trại. Gương mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng như thời điểm bị công an bắt giữ.

