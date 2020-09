Hồ sơ vụ án: Kế hoạch giết bạn thế mạng đầy nham hiểm của người đàn bà u mê tin lời thầy bói

Thêm kể tiếp, trong lúc hai chị em kháng cự thì Ngà bị các đối tượng dùng dao đâm gục tại chỗ. Thêm may mắn trốn thoát khỏi hiện trường nên chạy về báo tin cho gia đình

Nghe tin dữ về chị Thêm, gia đình nhanh chóng trình báo Công an huyện Lục Nam và Công an tỉnh Bắc Giang. Ít phút sau lực lượng chức năng có mặt phòng tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Một cán bộ công an tỉnh Bắc Giang tham gia vào vụ án này cho biết, tại hiện trường, nạn nhân đã tử vong với nhiều vết dao đâm trên cổ, ngực. Nạn nhân bị mất bông tai, điện thoại nhưng chiếc xe máy vẫn còn ở hiện trường.

Quá trình điều tra của Công an tỉnh Bắc Giang gặp khó khăn bởi vụ việc xảy ra vào đêm khuya ở khu vực hoang vắng, các dấu vết bị xóa sạch do đang vào mùa nước lên. Đồng thời, qua xác minh nhân thân thì biết được nạn nhân là người hiền hòa, chẳng có mâu thuẫn với ai.

Nơi chị Ngà bị sát hại

Trong khi các manh mối bị đứt quãng, Công an tỉnh Bắc Giang quyết định lại làm việc với nạn nhân may mắn sống sót là Trần Thị Thêm. Tại trụ sở Công an Thêm khai, khoảng 3h ngày 18/12/2018, Thêm cùng chị Ngà đi xe máy đến chợ đêm mua cá mang về bán. Khi đến gần đập Hố Trúc thì bị 2 kẻ lạ mặt đi xe máy áp sát rồi chặn đầu cướp túi xách.