Bảo mẫu ác quỷ và dịch vụ thủ tiêu trẻ sơ sinh: Bỏ đói 169 trẻ đến chết rồi giấu xác khắp thành phố

2 người đàn ông lao vào " giao lưu võ thuật " ngay trên đường phố sau va chạm giao thông

2 người đàn ông này chắc hẳn đều là dân học võ lâu lăm nên dù có đang nóng máu sau va chạm giao thông thì các chiêu thức chiêu nào vẫn ra chiêu đó chứ không đánh loạn đánh bừa như những vụ ẩu đả thông thường khác.