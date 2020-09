Bí mật động trời từ bộ sưu tập búp bê của `thiên tài ngôn ngữ`: Bên trong là xác ướp 29 cô gái

Theo truyền thông địa phương, nguyên nhân bắt nguồn từ năm 1979, khi ông mới 13 tuổi. Vào năm đó, khi ông đang trên đường từ trường về nhà thì bị một nhóm người mặc áo đen giữ lại, sau đó đưa tới đám tang 1 bé gái 11 tuổi.

Tại đây, Anatoly bị ép hôn lên xác bé gái. Sau đó, người mẹ bé gái này đã đeo một chiếc nhẫn lên tay ông và một chiếc nhẫn lên thi thể bé gái. Từ đó, ông bắt đầu có niềm tin vào ma thuật và đặc biệt quan tâm đến xác chết.

Anatoly có niềm tin sâu sắc vào ma thuật và thi thể

Kể từ năm 2005 đến năm 2007, Anatoly đã đặt chân đến 752 nghĩa trang ở thành phố Nizhny Novgorod. Tại đây, ông ghi chép tất cả các thông tin về những người quá cố. Ông tuyên bố, không tin ai biết nhiều về thi thể như ông.

Sau đó sự việc trình báo lên cơ quan chức trách địa phương, người phát ngôn Bộ Nội vụ của Nga - ông Valery Gribaki lên tiếng cho rằng, đây là hành động của một số tổ chức cực đoan hoặc giáo phái bí ẩn. Ông cho biết đã tăng cường các đơn vị cảnh sát, thành lập các nhóm thám tử để điều tra.

Đến năm 2011, tổ cảnh sát đi tuần tra nghĩa trang đã phát hiện những dấu hiệu bất thường khi thấy ông Anatoly thường xuyên quanh quẩn ở khu vực này. Ban đầu, Anatoly nói rằng, ông ta chỉ đang nghiên cứu về nghĩa trang về thi thể. Nhưng sau đó hàng xóm của Anatoly nói rằng, đã từng vài lần nhìn thấy ông ta đã đi về đêm, trên tay vác những túi đen nặng trĩu.

Cánh sát xâu chuỗi những tình tiết trên lại với nhau, cảnh sát tin chắc rằng Anatoly có liên quan tới những ngôi mộ nên đã cử người tới nhà ông ta khám xét. Tại đây, họ tìm thấy 29 con búp bê từ cỡ nhỏ tới lớn.

Cũng trong năm 2011, Anatoly bị bắt giữ. Truyền thông địa phương đưa tin rầm rộ về vụ này, họ bắt đầu đặt biệt danh cho Anatoly là "chúa tể xác ướp" hay "kẻ nghiện xác ướp".

Bộ sưu tập búp bê xác ướp của Anatoly khiến chính bố mẹ của ông ta bị sốc. Họ nói rằng, 29 con búp bê trông như như bếp bê cổ, được mặc quần áo đẹp, đi giày cao cổ, thậm chí là trang điểm.

Tất cả lớp ngụy trang này được Anatoly tạo ra để che mắt người khác. Thậm chí hắn còn tạo ra máy phát nhạc đặt vào ngực để trông bộ sưu tập búp bê sinh động hơn. Hằng ngày, Anatoly nói chuyện, chăm sóc những con búp bê này như những người bạn.

2 trong số 29 con búp bê chứa xác chết của Anatoly

Sau khi kiểm tra nhà Anatoly, cảnh sát đã phát hiện nhiều đồ đạc, quần áo bên trong búp bê là của các xác chết.Thi thể được Anatoly cất giấu lâu nhất lên đến 9 năm.

Đến năm 2013, Anatoly bị đưa ra xét xử. Tại phiên tòa hắn khai, đã từng đào trộm 150 ngôi mộ tại hơn 700 nghĩa trang để tìm kiếm thi thể phù hợp cho bộ sưu tập búp bê. Tuy nhiên, hắn chỉ giữ lại 29 thi thể rồi ướp xác bằng dung dịch muối và baking soda tự chế.

Anatoly còn tuyên bố, hắn vô cùng yêu những thi thể này, luôn coi chúng là con gái mình. Thậm chí Anatoly còn cáo buộc bố mẹ của những xác ướp này đã bỏ rơi con cái khiến chúng bị lạnh lẽo và hắn buộc phải mang chúng về để sưởi ấm. Và Anatoly tin rằng bản thân sẽ làm được cho chúng sống lại.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên 44 tội ác về tội xúc phạm phần mộ và lạm dụng thi thể người chết. Song, giám định pháp y đưa ra kết quả, hắn bị bệnh tâm thần phân liệt, do đó không đủ điều kiện để thụ án. Tòa sau đó hoãn xét xử để đưa bị cáo đi điều trị. Tính đến tháng 9/2019, Anatoly vẫn đang được điều trị bệnh tại nhà và hắn chưa bao giờ phải ngồi tù.

Gia đình các nạn nhân vô cùng phẫn nộ về điều này. Họ cho rằng Anatoly phải ngồi tù đến hết phần đời còn lại.

