Bộ xương của đứa bé 3 tuổi hiện ra sau bụi cây “kêu oan” bắt gã trai bản đền tội sau 7 tháng gây án

Trong lúc say xỉn A K Đot đâm chết đứa bé 3 tuổi đang thương rồi kéo xác giấu trong bụi cây rậm rạp. Những tưởng tội ác được che dấu mãi mãi nhưng 7 tháng sau, bộ xương hiện ra, tối cáo tội ác của gã trai bản.

Chiều ngày 26/4/2007, anh Đinh Văn Chương (40 tuổi, ngụ tại thôn 3, xã Ngọc Ten, huyện Kon P Lông, Kon Tum ) đến Công an tỉnh Kon Tum trình báo việc bản thân phát hiện một bộ xương người tỏng khi đi làm rẫy. Theo anh Chương, chiều ngày 16/4/2007, trong lúc đang phát rẫy của gia đình thì phát hiện bộ bộ xương người ở sườn đồi. Nơi phát hiện bộ xương cách nhà anh khoảng 2km.

Mặc dù thời điểm phát hiện chỉ còn lại bộ xương nhưng qua chiếc áo thun bọc bên ngoài anh khẳng định bộ xương ấy là của cháu Đinh Văn tHơ (SN 2004). Cháu Thơ chính là đứa con trai tội nghiệp của anh đã mất tích trước đó đúng 7 tháng 1 ngày (29/7/2006).

Sau khi phát hiện bộ xương, anh Chương chết lặng chỉ biết chạy thật nhanh về báo sự việc hco gia đình. Người thân sau đó cùng anh đến làm lễ, đưa bộ xương về chôn cất. Sau khi hoàn thành các thủ tục ma chay, anh Chương nghĩ lại thấy nghi ngờ về cái chết bí ẩn của con trai nên đã quyết định bắt xe lên Công an tỉnh Kon Tum trình báo sự việc.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Kon Tum đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khai quật bộ xương và khám nghiệm tử thi. Cơ quan điều tra thời kỳ đó nhận định, đây là trường hợp ít gặp trong công tác điều tra. Bởi tử thi chỉ còn là một bộ xương khô, việc trưng cầu giám định khó xác định được các dấu vết còn lại trên cơ thể cũng như nguyên nhân tử vong.

Thêm nữa, hiện trường số 1 của vụ án chắc chắn không phải nơi anh Chương phát hiện bộ xương, đó chỉ là hiện trường thứ 2 – nơi hung thủ dấu xác nạn nhân. Tuy nhiên, đây là vụ án nghiêm trọng nếu không tra ra hung thủ sẽ gây xôn xao dư luận và tạo nên nỗi đau khó khuôn cho gia đình nạn nhân. Chính vì thế Công an tỉnh Kon Tum đã tổ chức lực lượng với các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm để tra án.

Qua nhiều ngày kiên trì lên danh sách nghi vấn, tổ điều tra đã phát hiện ra chi tiết quan trọng, đó là vào khoảng thời gian cháu Thơ mất tích có một nam thanh niên người dân tộc K Dong tên A K Đot (24 tuổi, ngụ tại thôn 3, xã Ngọc Tem, Kon P Lông) tập xe máy trên đoạn đường gần nhà nạn nhân. Cùng thời điểm, đối tượng này bị ngã xe gây thương tích nhẹ ở cảnh tay.

Cơ quan chức năng lập tức triệu tập A K Đot đến trụ sở làm việc. Thời điểm đó, Đot đưa ra nhiều bằng chứng ngoại phạm chứng minh sự vô can của mình. Sau khi chồng bị Công an triệu tập với nghi án có liên quan đến cái chết của cháu Thơ thì ở nhà, vợ của Đot hùng hổ ôm tức giận đến nhà anh Chương chửi bới, cho rằng gia đình anh vu khống cho Đot gây ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình ả.

Ảnh minh họa

Cơ quan Công an tỉnh Kon Tum xuống địa bàn tìm hiểu về Đot thì phát hiện, kể từ sau khi xương cốt của cháu Thơ được tìm thấy Đot có nhiều biểu hiện không bình thường, hau lo lắng, âu sầu. Thêm nữa, vết thương ở cánh tay Đot vẫn còn nguyên. Chính vì thế, Công an đã quyết định mời Đọt đến làm việc thêm một lần nữa. Nhưng lần này Đot vẫn khẳng định mình không liên can đến cái chết của cháu Thơ và cho rằng mình đang bị oan.

Tuy nhiên, trong lời khai của Đot cơ quan chức năng đã tìm ra điều mâu thuẫn. Theo đó, trong thời gian ngày 27/9/2006, Đot có biểu hiện sinh hoạt bất thường, không nói rõ được hôm đó đã làm những việc gì. Qua đấu tranh mạnh mẽ, khoảng 10h ngày 28/5/2007, Dot đã cúi đầu khai báo tội ác của mình.

Dot khai, sau nhiều năm dành dụm, vợ chồng mua được một chiếc xe máy hiệu Hon Let để làm phường tiện đi lại. Khi mua xe mới, trong lòng Dot vui sương, háo hức vô cùng. Chính vì thế, khi có xe Đot đã mang ngay đi tập cho thành thạo để sáng chở vợ đi làm, con đi học và chiều chiều đi giao lưu với bạn bè.

Sáng ngày 27/9/2006, Đot đi xe ra đường liên thôn (thôn 2 đến thôn 3, xã Ngọc Tem) để tập xe. Đến khoảng 10h thì mua gạo về nhà nấu cơm và mua thêm 2 chau rượu đế với mục đích lai rai cùng vài người bạn gần nhà. Sau khi ăn cơm trưa, bạn nhậu đi ngủ còn Đot thấy ngứa tay nên đã dắt xe ra để đi tập lái.

Khoảng 13h cùng ngày, đường ít người qua lại, Đot chạy xe đến đoạn đường bê tông thì rẽ sang đường đất. Khi đi cách nhà anh Đinh Văn Chương khoảng 50 mét thì gặp cháu Đinh Văn Thơ mặc áo thun màu trắng đục, không mặc quần, không mang dép và mũ đang đi lững thững cùng chiều sát mép đường bên phải.



Do trong người có men rượu, điều khiển xe không vững lại đi trên đường đất nên Đot đã tông thẳng vào người cháu Thơ khiến Do trong người có men rượu, điều khiển xe không vững lại đi trên đường đất nên Đot đã tông thẳng vào người cháu Thơ khiến nạn nhân gã gục xuống, tử vong tại chỗ. Phát hiện cháu Thơ chết, Đot hoảng sợ vội giấu xe máy vào trong bụi cây gần đó. Tiếp đó, Đọt bế cháu Thơ chạy băng qua triền đồi cách hiện trường khoảng 1km rồi vứt thi thể nạn hân trong bụi cây rậm rạp (bụi cây này thuộc khu đất rẫy nhà ông A Trôn, người cùng làng) để phi tang.

Giấu thi thể nạn nhân xong, Đot quay lại hiện trường, thấy còn vết máu, sợ bị lộ nên đã lấy đất phủ lên rồi dắt xe máy về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Về đến nhà thấy áo chồng có vết máu, chị Y Hoa (vợ Đot, giáo viên) gặng hỏi thì Dot nói bị ngã xe.

Sau vài tiếng gây án, Đot không thấy gia đình ông Chương và làng xóm có phản ứng gì nên lo lắng, đứng ngồi không yên. Cuối cùng, Dot dắt xe ra phóng đến nhà anh Đinh Văn Chương (bố cháu Thơ) dò hỏi, thấy mọi chuyện vẫn bình thường nên đi về, yên tâm lên giường đánh một giấc dài.

Về phần gia đình anh Chương, khoảng 17h ngày hôm đó không thấy con trai đâu nên hô hoán mọi người đi tìm. Cùng thời điểm, người nhà anh Chương có đến nhà hỏi thì Dot nói không thấy cháu Thơ đâu. Khi thấy hàng xóm đổ xô đi tìm cháu bé thì Đot trốn biệt tăm trong nhà.

Những tưởng tội ác đã được giấu giếm kỹ lưỡng sẽ không ai phát hiện ra nhưng Đot không thể ngờ được, sau 7 tháng, bộ xương khô “trở về” tố tội kẻ sát nhân, khiến hắn phải đền tội trước ánh sáng công lý.

Your browser does not support HTML5 video. Dựng tóc gáy xác chết bị buộc đá dìm dưới sông bỗng nổi lên 'báo oán'

Theo Nga Đỗ/SKCĐ