Phá vụ án giết người man rợ từ chiếc bao tải đựng bộ xương khô có hình hai con lợn màu đỏ

Cảnh sát vào cuộc điều tra, khám nghiệm bộ xương xác định: nạn nhân là nữ giới, tuổi từ 18 đến 25, cao khoảng 1m65, ngạt thở do tác động cơ học, thời gian từ vong cách đây khoảng 1 – 3 năm.

Đáng nói, sau khi có mẫu AND của bộ xương nhưng cảnh sát không thể tra ra được danh tính nạn nhân vì mẫu ADN đó không có trong kho dữ liệu. Sau khi truy xét toàn bộ các vật chứng có trong tay, cảnh sát quyết định tìm manh mối từ chiếc bao tải có hình hai con lợn màu đỏ cùng dòng chữ “Nông Dụng khoa kĩ”.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường

Nhiều mũi trinh sát được tỏa xuống địa bàn huyện Đồng Tử để tìm hiểu về chiếc bao tải này. Cảnh sát đến các địa lý, cửa hàng bán thức ăn chăn nuôi của công ty Nông Dụng để tìm hiểu.

Đến ngày 5/10/2014, cảnh sát tìm được 1 chủ đại lý và người này cho biết, bao dùng đựng loại cám này có bán tại thôn Hồng Hoa (huyện Đồng Tử). Đáng nói, loại cảm này chỉ được bán trong thời gian ngắn là khoảng 2 năm trước, số lượng tiêu thụ không nhiều, chủ yếu là người dân trong thôn mua. Ban chuyên án nghi ngờ, có thể vụ án này xảy ra ở thôn Hồng Hoa và cũng có thể hung thủ vẫn sống trong thôn này.

Sau cưới, mỗi lần Huyên về nhà đều nói với cha mẹ rằng bị chồng đánh đập và không muốn sống ở đó nữa. Do hai gia đình có giao kèo “bên nào đề nghị ly hôn trước sẽ phải bồi thường” nên cha mẹ Huyên liên tục khuyên con gái cố nhẫn nhịn.

Khoảng 10 tháng sau ngày cưới, Kiện đến nhà bố mẹ vợ nói Huyên bỏ nhà đi, mang theo toàn bộ hành lý, giấy tờ tùy thân, điện thoại. Và từ đó cho đến nay, Kiện vẫn hiếu thảo với bố mẹ vợ. Ngày lễ tết đềy mang quà đến biếu.

Do nghĩ con gái không chịu được cuộc sống nhà chồng nên tự ý bỏ đi, bố mẹ huyên cũng sợ thông gia đòi bồi thường nên nên ngậm ngùi không dám báo cảnh sát.

Đối tượng Kiệm sau khi bị bắt

Đáng nói, 1 ngày sau khi Huyên mất tích, 5.000 nhân dân tệ trong tài khoản ngân hàng của cô bị rút hết. Do thời gian quá lâu nên không còn clip ghi lại cảnh ai là người rút tiền của Huyên ở cây ATM địa phương.

Sau một thời gian Huyên mất tích, Kiện dọn về sống chung với Đà và hai người có với nhau một đứa con chung. Từ đây, cảnh sát nghi ngờ Kiện có động cơ gây án. Nhưng khi tìm đến nhà Kiệm thì được biết anh ta đã bỏ đi không tung tích.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 21/10/2014, cảnh sát huyện Đồng Tử đã bắt được Kiện khi đang làm việc tại nhà máy nhựa tổng hợp của tỉnh Phúc Kiến. Tại cơ quan cảnh sát Kiện khai, sau khi lấy Huyên theo sự sắp đặt của cha mẹ, hai vợ chồng hay xảy ra mâu thuẫn. Cùng thời điểm, Kiệt lại nảy sinh tình cảm với Đà nên muốn bỏ vợ.

Vì giao kèo của hai gia đình nên Kiện cố tình bạo hành đê Huyên bỏ mình. Song do Huyên được gia đình can ngăn nên cố gắng chịu đựng. Đến ngày 21/11/2012, trong lúc tranh cãi, Kiện siết cổ và bắt Huyên nói mã thẻ ATM… Để cho giấu tội ác, hắn gọi điên cho bạn thân là Dương Thiện Huy đến bàn bạc các phi tang thi thể nạn nhân

Chúng cho thi thể Huyên vào trong bao tải có hình 2 con lợn màu đỏ buộc chặt rồi mang đi phi tang. Xong xuôi đâu đấy, chúng cùng nhau ra cây ATM của huyện Đồng Tử rút tiền chia nhau. Đến ngày 25/10/2014, cảnh sát địa phương bắt giữ Huy với cáo buộc không tố giác tội phạm, cố ý tiêu hủy bằng chứng phạm tội.

