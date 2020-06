Căn gác trọ ám mùi tử khí tố tội cặp vợ chồng giết em kết nghĩa, chặt xác vì ghen

Đầu tháng 5/2009, một cặp vợ chồng lạ mặt đến thuê căn gác trọ ở số 1839/1G khu phố 1, phường An Phú Đông, quận 12, TP HCM thuê để ở. Người vợ tên là Lê Thị Ngọc nữ (42 tuổi, ngụ ở đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp), còn người chồng là Nguyễn Minh Hoàng (26 tuổi, ngụ ở xã Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang ). Đây là tên tuổi theo giấy tờ tùy thân mà họ đưa cho chủ nhà.

Đến ngày 25/9 (tức là gần 1 tháng sau khi thuê trọ), cặp vợ chồng này bỗng dưng biến mất kỳ lạ. Khoảng 1 tuần sau khi cặp vợ chồng này bỏ đi thì chủ nhà đến xóm trọ mở cửa phòng thì xộc ra mùi hôi thối nồng nặc. Khi người này đi vào trong phòng vệ sinh thì phát hiện 3 bao tải chứa nhiều bộ phận cơ thể người.

Người chủ nhà kinh hãi đến nỗi không thể hét lên nổi. Khi chấn an được tinh thần thần thì liền trinh báo cơ quan Công an. Cơ quan điều tra vào việc tổ chức kham nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua giám định pháp y xác định được nạn nhân là anh Nguyễn Mạnh Hùng (39 tuổi, ngụ tại118/3, khu phố 4, phường Linh Đông, quận Thủ Đức). Trước khi bị sát hại, anh Hùng làm nghề xe ôm.

Chân dung cặp vợ chồng ác quỷ (ảnh xahoi.com.vn)

Trong căn gác trọ, Công an phát hiện một lá đơn có tên Lê Thị Ngọc Nữ có con trai là Trần Minh Hiếu (12 tuổi) đang cải tạo tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên. Từ thông tin này, Công an tìm đến Trung tâm Giáo dục thường xuyên thì có được thông tin bất ngời, Hiếu xác nhận người trong ảnh là mẹ mình nhưng không phải tên là Ngọc Nữ. Mẹ Hiếu tên là Nguyễn Thị Phương, quê ở Thừa Thiên – Huế. Gia đình chuyển vào TP Hồ Chí Minh sinh sống từ năm 2005.

Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh thông tin từ phía gia đình nạn nhân Hùng thì được biết, sáng ngày 24/5/2009, có một người phụ nữ giống trong ảnh đến chở anh Hùng đi. Cũng kể từ đó, anh Hùng mất tích cho đến khi được phát hiện thi thể trong căn gác trọ.

Tổng hợp các manh mối có trong tay, cơ quan điều tra xác định, nghi phạm số 1 của vụ án là Nguyễn Thị Phương. Thế nhưng, khi tìm về Thừa Thiên – Huế (quê Phương) thì không thấy tung tích kẻ này đâu cả, ả bặt vô âm tín và gần như “tuyệt giao” với họ hàng kể từ trước phát hiện thi thể anh Hùng.

Suốt 1 năm ròng rã kể từ khi xác lập chuyên án, các trinh sát không quản ngày đêm truy lùng hung thủ. Đến ngày 5/11/2010, cơ quan điều tra nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc phát hiện một người phụ nữ giống như nhận dạng nghi phạm Nguyễn Thị Phương. Người này xuất hiện tại quán cà phê ven đường Độc Lập (thuộc phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Cơ quan Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an TP Tuy Hòa nhanh chóng xác minh, đưa người phụ nữ trên về trụ sở làm việc. Ban đầu, người này còn quanh co, chối cãi nhưng sau đó trước những bằng chứng quá thuyết phục, ả buộc phải cúi đầu nhận tội.