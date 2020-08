Hồ sơ vụ án: Chiếc ghế dính máu tố tội ác của bà huyện ủy viên giết chồng vì dục vọng hồi xuân

Những vết thương kỳ lạ

Một đêm nọ, bà Nguyễn Thị Lai Hồng (huyện ủy viên) tức tưởi đưa chồng là ông Nguyễn Văn Hòa vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) cấp cứu. Ông Hòa nhập viện trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, gần như không còn phản ứng nào. Các bác sĩ vẫn tận tâm cứu chữa nhưng đến sáng hôm sau ông Hòa qua đời. Phía Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân tử vong do chấn thương sọ não.

Nhớ về đêm kinh hoàng đó, bà Hồng chia sẻ: "Tối đó, chỉ có chồng tôi ở nhà. Tôi có việc đi về khá muộn. Khi về đến nhà thì thấy chồng nằm bất động trên sàn, cạnh giường ngủ của hai vợ chồng. Thời điểm đó gia đình chỉ có 2 vợ chồng, con cái đều đã lớn và ra ở riêng. Tôi nghĩ có thể ông ấy bị nhồi máu cơ tim qua đời".

Bà Hồng còn cho biết thêm, nếu bà nhớ không nhầm thì vào buổi tối hôm đó (khoảng 20h), ông Hòa mắc màn đi ngủ. Có thể việc làm này đã khiến ông hụt chân té ngã xuống giường, sau đó va vào cạnh tường rồi đập đầu lên sàn nhà dẫn đến chấn thương sọ não và tử vong.

Theo tìm hiểu, bà Hồng là huyện ủy viên. Vào thời điểm ông Hòa (ngoài 70 tuổi) từ vong, bà Hồng mới 50 tuổi. Bà Hồng đang trong độ hồi xuân còn ông Hòa bệnh tật triền miền.

Ông Hòa tử vong sau khi được vợ đưa vào bệnh viện cấp cứu

Bà Hồng thì cho biết, ông Hòa có tiền sử bệnh tim mạch và từng có thời gian điều trị bệnh này. Cho nên việc ông Hòa nhồi máu cơ tim xỉu đi rồi va vào cạnh giường dẫn đến chấn thương sọ não là hoàn toàn có thể xảy ra.

Những tưởng những lý lẽ này là quá thuyết phục để giải thích cho cái chết bất thường của chồng. Thế nhưng, bà Hồng không thể ngơ được, có một ngày, cái kim trong bọc cũng phải lòi ra.

Luật gia, bác sĩ Phạm Việt Hải cho biết: "Kết quả giám định pháp y cho thấy, nhìn bề ngoài nạn nhân có ba vết rách, chạy dọc song song trên da đầu, vùng đỉnh thái dương trái. Hộp sọ có xương vỡ thành nhiều mảnh. Sọ não, có hai vị trí lõm ở đỉnh thái dương, tách rời riêng biệt". Từ đây đưa ra nhận định, nạn nhân có 3 vết rách, chạy dọc trên da đầu. 3 vết rách này song song với nhau từ trên xuống dưới.

Có hai vết sát nhau, còn vết thứ 3 rời xa so với hai vết kia. Cả ba vết này đều nằm ở vùng đỉnh thái dương bên trái. Theo bà Hồng, những vết rách này có thể do nạn nhân hụt chân té ngã, va chạm vào cạnh tường. Nhưng có nhiều chi tiết đáng quan tâm ở những vết rách này, đó là không chỉ một mà có tới ba vết rách và chúng lại song song.

Luật sư, bác sĩ Phạm Việt Hải cho rằng, có thể có một nguyên nhân nào đó khác. Bởi kết quả giải phẫu bệnh cho thấy xương sọ có nhiều mảnh vỡ. Tại sọ não, có hai vị trí lõm tách rời riêng biệt, cân bằng và đối xứng nhau. Khi phát hiện những nghi vấn này, phía bệnh viện đã trình báo cơ quan điều tra ngay.

Chiếc ghế đinh tố tội ác "trời không dung đất không tha"

Nhận được tin báo về vụ việc, cơ quan điều tra lập tức vào cuộc xác minh. Chỉ có một nhân chứng được mời lên, bà Hồng khẳng định: "Phòng ngủ của hai vợ chồng hoàn toàn không có người lạ". Bà Hồng khẳng định nhiều lần rằng, ông Hòa bị sẩy chân ngã chứ không phải bị ai đánh.

Cơ quan chức năng tiến hành điều tra các mối quan hệ của nữ huyện ủy viên thì thấy rằng, bà này có nhiều mối quan hệ phức tạp. Tuy đã 50 tuổi nhưng bà Hồng có ngoại hình cân đối, gương mặt ưa nhìn nên chẳng ai bảo bà đã ở cái tuổi ngũ tuần.

Trong khi đó, ông Hòa già nua, ốm yếu, thể trạng nhỏ bé lại mang bệnh tim. Ông Hòa không thể đáp ứng được nhu cầu sinh lý cho người vợ đang hồi xuân. Đó chính là manh mối cho cơ quan điều tra, một nhân việ điều tra phân tích.

Trước thời điểm ông Hòa tử vong, bà Hồng thường xuyên đi về thất thường. Với cương vị là một huyện ủy viên, bà cũng là người không thể tự làm xấu đi hình ảnh và mất uy tín của mình, nhất là chuyện "chăn gối".

Thế nhưng, nhu cầu sinh lý đòi hỏi quá mức, bà Hồng không thể giữ mình được. Bà Hồng có quan hệ bất chính với một người đàn ông khác. Cũng từ đó, bà cảm thấy khó chịu với người chồng già nua của mình và cảm thấy ông ấy là vật cản, là cái gai trong mắt. Càng lâu, bà Hồng càng thấy khó chịu với chồng, luôn to tiếng và mắng nhiếc ông Hòa. Biết điều đó nhưng ông Hòa tuyệt nhiên không có phản ứng gì.

Cơ quan điều tra đặt nghi vấn bà Hồng có liên quan đến cái chết của chồng. Nhưng trên thực tế, ông Hòa đã mất không có đối chứng để kiểm định liệu có người thứ 3 trong vụ việc này hay không?

Ảnh một vụ án mạng vì mâu thuẫn gia đình trước đó

Công an quyết định mở rộng điều tra vụ án, lấy lời khai những người có quan hệ quen biết, người thân trong gia đình. Theo một số người đến dự đám tang ông Hòa thì bà Hồng tỏ ra khá bình thản, thờ ơ, lạnh nhạt. "Khuôn mặt bà lúc nào cũng lạnh, không thấy chút cảm xúc nào. Nhiều người nghĩ rằng, ông Hòa có bệnh, lại lớn tuổi nên bà cư xử như thế cũng không nên trách", một người quen kể lại.

Sau đám tang ông Hòa được vài ngày thì bà Hồng đi làm trở lại. Tại cơ quan bà tỏ ra vui vẻ, trò chuyện bình thường với đồng nghiệp. Thậm chí có người còn cảm thấy bà vui vẻ hơn trước.

Sau khi xâu chuỗi nhiều sự kiện trong vụ án, cơ quan điều tra tìm được nút thắt để tháo gỡ, chính là bà huyện ủy viên. Cơ quan điều tra quyết định đến khám nghiệm ngôi nhà - nơi vợ chồng bà Hồng ở trước khi ông Hòa tử vong. Tại đây, cơ quan điều tra phát hiện nhiều chi tiết đáng ngờ.

Trong căn nhà này cơ quan điều tra phát hiện 1 chiếc ghế gỗ dùng để nằm nghỉ của vợ chồng bà Hồng có dính tóc và máu. Đây là loại ghế có thể gập lại được. Khi gập lại thì cạnh sắc nhọn sẽ lòi ra.

Cơ quan điều tra tiến hành lấy mẫu, xét nghiệm thì phát hiện ra máu và tóc là của bà Hồng và ông Hòa. Từ kết quả này, Công an có cơ sở buộc tội bà Hồng.

Sau một hồi quanh co chối tội, bà Hồng buộc phải buông tay thừa nhận giết chồng. Bà Hồng khai: "Tối hôm đó tôi đi làm về, thấy ông Hòa đang ngồi trên giường. Do sự dồn nén đã lâu, lúc đó tôi cũng căng thẳng và run nhưng tôi đã giết ông ấy. Tôi nghĩ chỉ khi ông ấy ra đi vĩnh viễn thì tôi mới được tự do. Cũng đã nhiều lần tôi định ra tay nhưng chưa có cơ hội. Trước đó mấy hôm, ông ấy lại đổ bệnh và tôi cũng thường về trễ. Hôm đó, tuy đến giờ đi ngủ như thường lệ nhưng ông vẫn chưa ngủ. Tôi có nói mấy câu nhưng không thấy ông trả lời".

"Sự bực tức càng lên cao, sẵn cái ghế sát cạnh giường, tôi đã đánh liền ba cái vào đầu ông ấy. Vì tư thế ông ấy ngồi quay mặt vào tường, tôi đứng nên có thể đánh vào đầu được. Sau khi ông bất tỉnh, tôi gọi xe cấp cứu. Đến sáng hôm sau thì ông ấy chết...", bà Hồng khai thêm.

Mặc dù đã che giấu tội ác vô cùng tinh vi nhưng bà huyện ủy viên vẫn không thể thoát khỏi con mắt tinh tường của cơ quan điều tra. Cho đến khi bị bắt giữ, bà Hồng vẫn không cảm thấy ăn năn về hành vi tội ác của mình.

Your browser does not support HTML5 video. Tử hình em rể giết chị vợ rồi hiếp dâm

Xem thêm: Phẫn nộ vụ ả phụ nữ lăng loàn hợp mưu với nhân tình giết chồng để thoải mái ngoại tình

Theo Thanh Mai/SKCĐ