Kỳ án mùi `oán khí` từ giếng hoang tố tội gã chồng vũ phu giết vợ, phi tang xác như thời Trung cổ

Mùi tử khí nồng nặc từ giếng hoang

Đã có không ít thảm kịch gia đình xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng, từ những cơn ghen tuông mù quáng. Khi lý trí bị lu mờ bởi cơn giận dữ, ghen tuông... những kẻ từng được gọi là chồng có thể sẵn sàng xuống tay sát hại vợ một cách dã man mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Để đến cuối cùng, đau đớn nhất vẫn là người thân và những đứa con thơ dại.

Quay trở lại năm 2012, tại huyện Định Quán ( Đồng Nai ) đã từng xảy ra một thảm án gia đình gây rúng động dư luận. Người dân huyện Định Quán không thể tin được ở mảnh đất hiền hòa đó lại sản sinh ra một kẻ máu lạnh gây tội ác "trời không dung, đất không tha" với chính vợ mình.

Theo hồ sơ vụ án, ông Nguyễn Văn Cung (50 tuổi, ngụ ấp Ba Tầng, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) làm nghề chăn bò. Hằng ngày vẫn lùa bò đến khu đất trống trong xã để gặm cỏ. Lúc rảnh rỗi thì đi lùng sục bắt rắn.

Như thường lệ, ngày 26/10/2012, ông Cung tiếp tục công việc của mình sau khi trở về từ ủy ban xã.Khi ông Cung đi đến gần giếng nước trong khu chăn bò thì bỗng ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc giống như xác động vật chết.

Ông Cung lấy hết can đảm tiến lại gần giếng nước hoang thì phát hiện một bao tải buộc kín. Ông Cung khá sợ hãi nên đã gọi thêm hàng xóm đến cùng đưa bao tải từ dưới giếng lên. Khi mở ra thì tất cả chết lặng phát hiện đó là thi thể người. Mà đáng nói, nạn nhân không phải ai khác chính là bà Nguyễn Thị Giang (41 tuổi, người cùng xóm). Theo tin từ người nhà, bà Giang đã mất tích mấy ngày hôm nay.

Giếng nước - nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Nghi ngờ bà Giang có thể bị sát hại, ông Cung cùng hàng xóm nhanh chóng trình báo sự việc lên chính quyền xã Phú Vinh và Công an huyện Định Quán. Nhận được tin báo, cơ quan Công an vào cuộc phong tỏa hiện trường.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nhận thấy: Nạn nhân tử vong trong tư thế hai chân co quắp, không mặc quần, áo lột bị ngược trùm lên đầu. Phí sau gáy có vết bầm tím, bụng có vết rạch sâu. Tử thi đang trong quá trình phân hủy mạnh nên bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Xác định đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, hành vi sát hại nạn nhân vô cùng dã man giống như thời Trung cổ nên Công an đã lập hồ sơ, tổ chức rà soát các mối quan hệ của nạn nhân.

Cơ quan điều tra tiến hành lấy lời khai của các nhân chứng, trong đó có lời khai quan trọng từ em Nguyễn Thị Mận (12 tuổi, con gái nạn nhân Giang). Em Mận kể rằng, trước đó 3 ngày (23/10/2012) thấy bố là Nguyễn Văn Bình (44 tuổi) đánh em trai là Nguyễn Văn Đàn (10 tuổi).

Khi thấy con bị đánh, bà Giang chạy đến can ngăn. Tuy nhiên, Bình không nghe vẫn tiếp tục đánh con. Đây là nguyên nhân khiến Bình và bà Giang xảy ra xích mích, cãi nhau.

Cũng theo em Mận, đến tối cùng ngày thì không thấy mẹ ở nhà. Em chạy ra hỏi thì bố trả lời là mẹ đi vắng, vài hôm nữa mới về nhà. Kể từ đó, Mận không còn có được tin tức gì về mẹ nữa.

Từ lời khai của em Mận, cơ quan Công an nhận định, Nguyễn Văn Bình là nghi can số 1 của vụ án này. Đến chiều cùng ngày khi biết tên thi thể bà Giang đã bị phát hiện, ông Bình liền đến Công an đầu thú.

Gã chồng máu lạnh từng ép vợ con ăn phân lợn

Tại trụ sở Công an, Bình cúi đầu thừa nhận hành vi giết vợ, giấu xác xuống giếng hoang ở khu chăn bò. Bình khai với Công an về nguyên nhân giết vợ là do nghi bà Giang có quan hệ tình ái với bạn thân từ 20 năm trước. Thời đó, Bình và vợ đang sống ở Thanh Hóa

Cụ thể, có một lần Bình và hàng xóm tên Thiết rủ nhau đi ăn trộm nhưng không may Bình bị bắt còn Thiết nhanh chân trốn được. Tối hôm sau, Thiết mang tiền sang đưa cho bà Giang để giúp Bình được tại ngoại. Vì lo sợ bị lộ nên bà Giang với Thiết đã "tắt đèn" để nói chuyện.

Thời điểm đó, bà Giang và Thiết không hề biết rằng, Bình đã trốn được ra ngoài và ẩn nấp ở phía sau vườn nhà. Chứng kiến cảnh vợ và bạn thân "tắt đèn" nói chuyện, Bình nảy sinh lòng ghen tuông, cho rằng hai người có tình ý với nhau. Cả hai lợi dụng lúc Bình nguy nan thì tranh thủ cặp kè.

Đối tượng Bình sát hại vợ vì cuồng ghen (ảnh xã hội

Bình nghĩ rằng phải tách hai người này ra và hắn lập tức đưa vợ con vào miền Nam sinh sống. Thế nhưng thói ghen tuông vô cớ ngày càng lớn, Bình không thể thoát ra khỏi nó được.

Theo hàng xóm sống cạnh, đã không ít lần nghe thấy vợ chồng Bình cãi nhau. Bình còn mang cả nhiều người đàn ông trong xóm ra gán ghép cho rằng vợ từng ngủ với những người đó. Bà Giang chịu không ít oan ức, tủi hờn trong suốt thời gian làm vợ Bình.

Thậm chí những lúc cơn ghen làm mờ lý trí, Bình còn ép vợ ăn phân lợn. Nếu bà Giang không ăn hắn sẽ thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Nghiêm trọng hơn, có lần ám sát vợ bằng điện nhưng không thành.

Khi vợ không ở nhà, Bình chuyển cơn ghen tuông mù quáng sang những đứa con thơ. Bình đánh chúng giống như đánh những bao tải cát. Gã chồng cuồng ghen, gã cha mất nhân tính khiến vợ con sống không khác nào chốn địa ngục. Hắn bạo hành vợ con không khác gì thời Trung cổ. Bình đổ cơm canh xuống đất bắt các con phải nhặt lên ăn. Lúc khác, hắn lại bắt con ăn cả phân trong chuồng lợn.

Để đến cuối cùng, chính bàn tay Bình phá nát gia đình bằng cách giết vợ, rạch bụng ném xuống giết hoang. Để rồi những đứa con thơ dại trở thành trẻ mồ côi cả bố lẫn mẹ.



Your browser does not support HTML5 video. Lãnh án chung thân do giết người tình vì ghen tuông

Theo Thanh Mai/SKCĐ