Tội ác kinh hoàng của cô con gái có tiếng ngoan ngoãn: Giết bố mẹ, phân xác giấu trong 40 túi nhựa

Cũng từ đây, cuộc sống gia đình có nhiều thứ phải lo lắng hơn, mối quan hệ giữa bố mẹ Tề Bình cũng không còn như trước. Tối 11/9/2009, bố mẹ Tề Bình xảy ra tranh cãi vì một mâu thuẫn nhỏ. Mẹ cô đề nghị ly hôn khiến Tề Bình vô cùng tức giận. Dù cô đã hét lên giận giữ nhưng người mẹ vẫn không để tâm.

Tề Bình Bình

Biết vợ bị con gái giết chết, ông Tề Vận Hỉ khuyên nhủ con gái đi đầu thú nhưng cô ta không chịu. Đúng lúc đó một suy nghĩ điên rồ xuất hiện trong đầu Tề Bình Bình. Cô nghĩ, tại sao cả nhà không chết cùng nhau? Chỉ vài phút sau đó, cô lấy thêm một chiếc túi nilon chùm lên mặt bố cho đến khi ông nghẹt thở chết.

Tề Bình Bình lấy tiền ra siêu thị mua dao gọt hoa quả và búa để thực hiện tội ác điên rồ của mình. Về đến nhà, cô kéo thi thể bố mẹ vào nhà vệ sinh rồi bình tĩnh phân xác họ và đựng chúng trong túi nilon. Làm xong, Tề Bình Bình vệ sinh sạch sẽ đi vào phòng chơi game.

Đến ngày 13/9/2009, mùi hôi thối từ xác chết đang phân hủy bắt đầu xuất hiện, khá khó chịu. 2 ngày sau đó, mùi nồng nặc thoát ra khỏi căn nhà. Nhưng do ít người qua lại khu vực nhà Tề Bình nên không hay biết.

Phải đến khi chủ khu nhà đưa khách đến xem căn hộ gần nhà Tề Bình Bình thì mới phát hiện mùi hôi thối nồng nặc. Họ đi ngang qua căn hộ phát hiện vết máu nên vào kiểm tra thì thấy Tề Bình Bình trong nhà cùng mùi hôi thối nồng nặc và vết máu ở cánh cửa nhà tắm.

Lúc đó, Tề Bình Bình đầu tóc rối bù, mặc quần ngủ, không mặc áo, trên người khoác chiếc chăn đầy máu. Ngay lập tức, người chủ khu trọ trình báo sự việc đến cảnh sát. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 40 túi nhựa nhỏ chứa xác vợ chồng ông Tề Vận Hỉ và ngay lập tức Tề Bình Bình bị bắt.

Nơi Tề Bình Bình phân xác bố mẹ

Tại trụ sở cảnh sát, Tề Bình Bình thừa nhận đã giết bố mẹ. Nhưng khi ra tòa, Tề Bình Bình không nói ra được nguyên nhân cô gây án. Tề Bình Bình chỉ khai, bố mẹ đã tự sát bằng thuốc ngủ, sau đó vì không muốn thấy bố mẹ đau đớn nên cô đã giúp họ ra đi nhẹ nhàng.

Song theo điều tra, nguyên nhân tử vong là do nghẹt thở không phải do thuốc. Tòa án không chấp nhận lời khai của Tề Bình Bình.

Khi công tố viên hỏi có muốn thay đổi lời khai không thì Tề Bình Bình nói: "Lúc đó tôi luôn muốn chết nên mới đổ hết tất cả những tình tiết nghiêm trọng lên người mình. Hiện tại tôi lại muốn tiếp tục sống, đang có hy vọng vào cuộc sống này".

Tề Bình cũng nói muốn cả 3 đoàn tụ ở thế giới bên kia nên đã khai vậy. Nhưng sau đó cô muốn sống tiếp nên đã khai: "Tôi hối hận vì đã giết họ. Nếu tòa kết án tử hình, tôi cũng không có ý kiến gì. Nhưng nếu cho tôi cơ hội làm một con người mới, tôi tuyệt đối không thực hiện những hành động tàn nhẫn như thế nữa".

Công tố viên nhận định, Tề Bình Bình không hề mắc bệnh tâm thần và có đủ năng lực dân sự. HĐXX cũng đồng tình với điều đó và tuyên án tử hình đối với Tề Bình Bình.

