Kỳ án `đêm đẫm máu` chấn động Singapore: Nụ cười bí hiểm và tội ác ám ảnh của kẻ lụy tình điên loạn

Tháng 5/2007, Wang xăm chân dung cô Zhang cùng 1 bông hoa hồng ở sau lưng để thể hiện tình yêu vĩnh cửu. 8 tháng sau, hắn tiếp tục xăm hình con rắn trên vai trái thể hiện sự xấu xa của cô Zhang. Rồi sau đó, hắn lại tiếp tục xăm hình mặt phù thùy bóp nát trái tim lên cánh tay phải để ám chỉ cô Zhang chính là người bóp nát trái tim hắn.

Hình xăm chị Zhang trên lưng Wang

Được biết, Wang và cô Zhang gặp nhau lần đầu tại ông ty môi giới (vào năm 1996). Cuộc gặp gỡ là do đồng nghiệp của Wang giới thiệu. Sau đó cả hai không liên lạc với nhau nữ dù cùng sống tại TP Thiên Tân (Trung Quốc).

Tại cuộc thẩm vấn, Wang nói với cảnh sát: "Cô ấy nói với tôi rằng đã yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô ấy muốn ở bên tôi hết đời". Thậm chí, hắn còn mô tả cách Zhang dùng kim đâm chảy máu tay rồi dùng máu để viết dòng chữ "tôi yêu Wang Zhijian. Tôi muốn kết hôn với anh ấy".

Cô Yang và con gái - 2 nạn nhân bất đắc dĩ trong vụ án của Wang

Đến tháng 11/2006, chồng Zhang là anh Feng đã hẹn Wang đến nói chuyện. Tại đây, anh Feng yêu cầu Zhang đưa ra lựa chọn giữa hai người đàn ông. Cuối cùng Zhang đã chọn Wang. Thế nhưng mối quan hệ này bị gia đình Zhang phản đối quyết liệt.

Họ dọa đánh và giết Wang, thậm chí còn đến nơi làm việc của anh ta để làm ầm ĩ lên. Cuối cùng, Wang buộc phải nghỉ hưu sớm và nhận khoảng tiền trợ cấp 400.000 nhân dân tệ (1,3 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại).

Năm 2007, Zhang ly hôn chồng và công khai tình cảm với Wang. Hai người quấn quýt bên nhau và gã đàn ông si tình không tiếc tiền mua quần áo, đồ hiệu và chi tiền cho những bữa ăn xa xỉ để chiều lòng bạn gái. Chỉ trong vòng 3 tháng, Wang đã tiêu hết 1/4 số tiền nhận được sau nghỉ hưu cho cuộc tình này.

Khi tình cảm của cả hai đang mặn nồng thì anh Feng bị đột quỵt và khồng thể đi lại được. Cô Zhang quyết định quay về chăm sóc chồng cũ, cuộc tình giữ cô và Wang kết thúc. Nhưng 4 tháng sau, Zhang và con gái lại dọn về sống chung với Wang.

Cô bé Jianyu sau đó xin được một xuất học bổng tại trường trung học Northview ở Singapore và chuyển đến đây cùng mẹ vào tháng 12/2017.

Chỉ ở được với nhau vài tháng, cặp đôi lại chia tay. Khi con gái có kỳ nghỉ vào tháng 3, cô Zhang trở lại Trung Quốc và đoàn tụ với Wang. 2 tháng sau, cô yêu cầu hắn theo cô đến Singapore nhưng Wang nói rằng hắn không có tiền để chu cấp cho cuộc sống xa hoa của cô. Lúc này, Zhang hứa sẽ chăm sóc Wang và một lần nữ gã đàn ông si tình lại tin Zhang.

Nụ cười đầy ám ảnh của Wang

Trong năm 2008, Wang 3 lần đến thăm Zhang nhưng làn nào cũng bị cô đối xử tệ bạc, thậm chí còn dùng lời lẽ thô tục khiến Wang vô cùng nhục nhã.

Wang khai, hắn đã bỏ tiền túi ra để mua thức ăn về nấu cho hai mẹ con Zhang nhưng chỉ được ăn đồ ăn thừa. Hắn phải giặt quần áo cho mẹ con người tình. Thậm chí Zhang còn bắt hắn trần truồng trong phòng ngủ, không cho phép hắn rời khỏi phòng khi con gái và mẹ con người thuê nhà ở đó. Vì phòng ngủ không có nhà vệ sinh nên Wang phải đi đại tiện vào túi nhựa và báo.

Wang cho biết, hắn không dám chống cự vì sợ ngườ tình đưa ra nhiều quy tắc khắc nghiệt hơn. Thậm chí trong thời gian sinh sống, Wang còn bị người tình nhiều lần cắn vô cùng đau đớn.

Khi Wang trở về Thiên Tân (Trung Quốc) thì Zhang gọi điện nói rằng, bạn bè của đã giới thiệu cho một công việc tại công ty hậu cần và hối thúc Wang trở lại Sing càng sớm càng tốt.

Vì quá yêu Zhang mà Wang nhanh chóng ôm vali sang Sing. Tại đây, do công ty yêu cầu nộp phí trước khi đi làm nên Wang đã tìm người tình để giúp đỡ nhưng bị từ chối với lý do hết tiền. Sau đó cả hai liên tục cãi nhau. Đến ngày 2/9/2008, Wang bỏ đi.

Sau đó, Zhang lại gọi điện cho Wang đề nghị chuyển đồ vì cô bé Jianyu sẽ được chuyển đến trường nữ Raffles. Wang đã rút nốt 7.000 nhân dân tệ trong tài khoản tiết kiệm để mua đồ ăn uống cho mẹ con người tình.

Đến ngày 18/9/2008, khoảng 20h, Zhang vào phòng và nói với người yêu rằng cô và Jianyu muốn ăn cua lần nữa. Lúc đó, Wang nói không còn tiền để mua cua Zhang đã vô cùng tức giận, hai người nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã. Zhang ra sức trách móc, sỉ nhục Wang.

"Zhang làm bẽ mặt và dùng những lời thô tục với tôi. Cô ấy la mắng tôi. Tôi nói với cô ấy rằng tôi đã dành tất cả tiền tiết kiệm của mình cho cô ấy. Cô ấy còn mong đợi gì ở tôi? Cô ấy thậm chí còn nói rằng tôi sinh ra bởi chó và lừa... Nghe những lời sỉ nhục ấy, tôi trở nên rất tức giận", Wang thuật lại với cảnh sát.

Sau cuộc cãi vã, Zhang lên giường đi ngủ còn Wang không ngủ được. "Tôi cảm thấy không thể thở được. Toàn thân tôi run rẩy... Tâm trí tôi trống rỗng. Tôi không nhìn thấy gì trước mắt, mọi thứ đều đỏ. Tôi không thể kiểm soát suy nghĩ của mình. Tôi nghĩ về việc cô ấy xấu xa như thế nào và cô ấy đã tiêu tiền của tôi như thế nào mặc dù cô ấy không chung thủy với tôi", hắn kể.

Khoảng 1 giờ sau, Wang vào bếp và ở đó một lát. Thay vì bình tĩnh lại, hắn rút con dao đi vào phòng ngủ đóng chặt cửa, tắt diện rồi trút mưa dao lên người tình nhân.

Nghe thấy tiếng mẹ, cô bé Jianyu chạy sang xem thì cũng bị Wang đâm nhiều nhát vào người. Wang khai với cảnh sát rằng, mẹ con người thuê nhà cũng đột ngột xuất hiện và hắn điên tiết trút mưa dao lên người họ.

Tuy nhiên, trong vụ án này có Li Meilin may mắn sống sót. Sau đó cô đã tố cái tội ác của Wang.

Tại phiên tòa xét xử, Wang tỏ ra rất bình thản. Hắn khai rằng, sau khi gây án đã đi tắm và không hiểu tại sao lại tấn công các nạn nhân. Tuy nhiên, công tố viên cho rằng, hắn hoàn toàn tỉnh táo khi gây án. Hắn rõ ràng đã có suy nghĩ về việc bỏ trốn.

Đến tháng 11/2014, Wang nhận án tử hình về tội Giết người. Thẩm phán cho rằng, Wang mất kiểm soát vì tình trạng tâm thần. Nhưng khi tòa đọc bản án, hắn vẫn tỉnh bơ, nụ cười nham hiểm nở trên môi khiến ai cũng rùng mình sợ hãi.

