Hồ sơ vụ án: Kẻ vũ phu bệnh hoạn giết người tình, xếp thi thể ngay ngắn rồi ngày này mua cơm về cúng

Theo ông Dương Văn Việt – chủ nhà nghỉ Hoàng Việt (thôn Cường Tráng, xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh), sáng 6/9/2014, Phan cùng với chị Nguyễn Thị Tuyết (SN 1977, ngụ thôn Kim Thao, xã Lâm Thao cùng huyện) vào thuê phòng 201. Hai người này là khách quen của nhà nghỉ, thường xuyên lui tới nên ông Việt quen mặt, không yêu cầu xuất trình chứng minh thư.

Nhà nghỉ - nơi xảy ra án mạng

Đến sáng ngày 7/9/2014, Phan rời khỏi phòng nghỉ đi xuống quầy lễ tân nói với chủ nhà nghỉ ngày mai (8/9/2018) sẽ quay lại. Đồng thời không quên dặn chủ nhà nghỉ đừng làm phiền vì bạn gái mệt, đang ngủ trên phòng. 3 ngày sau Phan quay lại nhà nghỉ mỗi ngày 1 lần, mỗi lần chỉ ở lại vài tiếng đồng hồ.

Trong suốt những ngày đó, mỗi lần quay về phòng nghỉ 201, Phan lại mang theo lúc thì bún, lúc thì cơm, lúc lại trái cây, bánh kẹo. Điều này khiến chủ nhà nghỉ không khỏi nghi ngờ. Thêm nữa, trong suốt thời gian đó chủ nhà nghỉ không hề thấy chị Tuyết ra khỏi phòng nghỉ.

Mặc dù nghi ngờ nhưng vì Phan là khách quen nên chủ nhà nghỉ cũng tạc lưỡi tin tưởng. Đến sáng ngày 10/9/2019, chủ nhà nghỉ lên phòng bên cạnh dọn dẹp thì ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ phòng 201. Nghi có điều chẳng lành nên lập tức gõ cửa kiểm tra song không có ai trả lời.

Chủ nhà nghỉ lập tức phá cửa vào trong, bật điện kiểm tra thì kinh hoàng phát hiện một cô gái nằm bất động trên giường, chăn phủ lên người, khăn trắng phủ trên mặt. Gọi mãi không thấy thưa nên chủ nhà nghỉ dùng hết sức bình sinh lật khăn trắng ra kiểm tra.

Phan mua hoa quả, đồ ăn, bánh kẹo về cúng bái người tình

Trước khi chạy bán sống bán chết ra khỏi phòng trọ, ông Việt còn phát hiện trên bàn uống nước có bánh kẹo, trái cây được xếp ngay ngắn giống như kiểu thờ cúng của người Việt. Sau này ông Việt cho biết, có thể những đồ vật này là do Phan mua về với mục đích thờ cúng người chết.

Sau khi bình tĩnh trở lại, ông Việt gọi điện trình báo cơ quan Công an. Ít phút sau lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua khám nghiệm sơ bộ xác định nạn nhân có thương tích ở đầu; tay à chân dính máu; dưới đệm máu đã khô. Kết luận, đây là một vụ án mạng, nạn nhân tử vong trước đó khoảng 4 ngày. Từ lời khai của chủ nhà nghỉ, Công an khoanh vùng được nghi phạm chính là Phan.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an tỉnh Bắc Ninh đã cắt cử nhiều nhóm trinh sát tỏa đi các hướng truy lùng hung thủ. gia đình nghi phạm thừa nhận, Phan có mối quan hệ tình cảm với chị Tuyết. Đồng thời tổ chức khám xét nhà riêng của Phan thì phát hiện một túi xách nữ giới có chứa nhiều đồ dùng cá nhân kèm theo giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Thị Tuyết.

Đặc biệt, chứng minh của nạn nhân được đặt một cách trang trọng như người ta vẫn thấy trên di ảnh bàn thờ. Theo suy đoán của Công an, có thể do nghi phạm hối hận, nhớ thương người tình nên đã cố gắng bằng mọi cách để chuộc tội với người quá cố.

Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện Phan đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở xã An Lâm (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) nên đã tổ chức lực lượng truy bắt. Biết bản thân phạm tội tầy đình nhưng Phan vẫn ngoan cố, đe dọa, thậm chí còn nói sẽ cho nổ cả đám tang nếu như các yêu sách của hắn không được đáp ứng.

Trung tá Trần Viết Soái – Phó trưởng Công an huyện Lương Tài cho biết, khi cơ quan điều tra thuyết phục ra đầu thú, Phan ngoan cố, liên tục gọi điện, nhắn tin, yêu cầu bảo đảm an toàn cho hắn về dự đám tang chị Tuyết. Phan yêu cầu được về thắp hương cho người tình nếu không được đáp ứng sẽ kích mìn nổ. Lúc thì hắn dọa kích mìn ở nhà nghỉ, lúc lại nói sẽ kích mìn nổ trong quán cơm đông người... Để đề phòng tình huống nguy hiểm, cơ quan chức năng dùng biện pháp thuyết phục nhẹ nhàng với hắn.

Nói về sự việc này, ông Nguyễn Đăng Đức (SN 1957, bố chị Tuyết) cho biết, khi gia đình, hàng xóm đang chuẩn bị tang lễ thì Công an gọi về thông báo gia đình giải tán đám tang, không tụ tập đông người vì thủ phạm dọa cho nổ mìn đám tang. Khi đó, lực lượng chức năng đã đến nhà bao vây, đề phòng bất trắc.

“Việc lực lượng chức năng cẩn trọng, giữ gìn an ninh như vậy là đúng; nhưng xét về mặt tâm linh, con gái tôi không được tổ chức mai táng đúng thủ tục khiến gia đình, người thân cảm thấy áy náy vô cùng”, bố nạn nhân tâm sự.

Gã ác nhân giết hại người tình tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan điều tra Phan khai, khi vào nhà nghỉ thì nảy sinh mâu thuẫn với chị Tuyết. Tức giận, hắn đã đấm vào cổ chị Tuyết. Thấy vậy, chị Tuyết nói rằng “anh giết tôi đi”. Phan không chịu được liền dùng ghế trong nhà nghỉ đập chị Tuyết 2 nhát khiến nạn nhân tử vong. Khi thức tỉnh ý thức, Phan hãi hùng bỏ chạy khỏi hiện trường. Nhưng sau khi bình tâm lại thì trở về thu dọn, đặt xác nạn nhân ngay ngắn rồi mua đồ về thờ cúng.

Nói về nhân thân đối đối tượng này, đại diện cơ quan điều tra cho biết: Phan vốn làm nghề lái tàu thuê, thu nhập chẳng đáng bao nhiêu nhưng lại nghiện lo đề, rượu chè. Phan đã lập gia đình, có hai 2.

Phan quen chị Tuyết vào năm 2013 trong đám cưới em trai. Khi đó chị Tuyết được thuê đến hát quan họ. Thấy chị Tuyết hát hay, duyên dáng nên Phan để ý. Sau này vợ Phan biết chuyện, khuyên can nhưng không được nên đành ly dị. Từ đó, Phan có cơ hội sống chết với tình yêu của mình.

Your browser does not support HTML5 video.

Lãnh án chung thân do giết người tình vì ghen tuông