Tội ác kinh hoàng trong phòng thờ: Ép em vợ “quan hệ” bất thành, anh rể giết rồi hiếp dâm xác chết

Phòng thờ bị vấy bẩn và cái chết bi thảm của cô giáo trẻ

Đã nhiều năm trôi qua nhưng người dân xã Tịnh Long (TP Quảng Ngãi ) vẫn chưa thể quên được cái chết bi thảm của cô giáo trẻ Nguyễn Thị Vân Hiếu (SN 1981) và tội ác man rợ của gã anh rể Hồ Thái (SN 1976).

Ngồi trầm ngâm trước hiên nhà, ông Nguyễn Văn Mâm (SN 1948, bố cô giáo Hiếu) kể: Chiều ngày 3/9/2006, Hiếu rời khỏi nhà nhưng mãi đến khuya vẫn không thấy trở về. gia đình không biết Hiếu đi đâu vì thông thường khi đi xa cô mới báo còn nếu đi quanh quẩn hàng xóm thì Hiếu ít khi nói. Đợi quá nửa đêm không thấy con về, ông Mân gọi mọi người đi tìm.

Ông đi đến nhà bà ngoại Hiếu cách đó khoảng 100m, căn nhà đó do vợ chồng chị Nguyễn Thị Nương (SN 1969, chị gái Hiếu) ở và lo hương khói. Hàng ngày, lúc rảnh rỗi Hiếu hay sang đây dọn dẹp, thắp hương cho bà và dạy cháu học bài. Ngôi nhà có 2 phòng, trong đó có 1 phòng thờ và 1 phòng làm nơi ở sinh hoạt của gia đình chị Nương. Đi qua nhà nhưng không thấy Hiếu đâu nên ông lại chạy khắp xóm tìm con.

Chị Hiếu bị sát hại, hiếp dâm trước ngày nhận công tác ở trường mới

Đến tảng sáng hôm sau, mọi người lại bắt đầu đi tìm cô giáo Hiếu nhưng vẫn không thấy đâu. Lúc này, ông Mân bỗng có linh cảm chẳng lành và như có ai có thúc giục nên ông rảo bước quay lại nhà bà ngoại Hiếu. Thay vì nhìn ngó ngoài vườn, ông Mâm đi thẳng đến trước phòng thờ mở cửa ra kiểm tra.

Mới bước vào phòng thờ được vài bước, ông Mân hốt hoảng thấy chị Hiếu nằm sõng dưới nền nhà, thi thể đã lạnh ngắt tự bao giờ. “Trong phòng thờ có để 1 dãy mái (một loại lu bằng xi măng để chứa nông sản), thi thể Hiếu nằm dọc theo chân dãy mái này. Vì thế trong đêm trước khi đi tìm Hiếu, tôi chỉ mới cửa đảo qua nhìn không thấy nên đi luôn, chứ không xem kỹ. Sáng hôm đó thấy cứ bồn chồn nên quay lại kiểm tra kỹ hơn, thì thật đau lòng…”, ông Mân gạt nước mắt nói.

Nghe thấy tiếng la thất thanh của ông Mân mọi người chạy đến kiểm tra thì kinh hãi phát hiện Hiếu đã tử vong, trên cổ tay trái có một vết cắt sâu. Bên cạnh thi thể còn có một cái liềm cắt lúa dính máu. Lúc này mọi người cho rằng, có thể Hiếu buồn chuyện gì đó nên tự sát.

Gạt hàng nước mắt đang lăn trên gò má, ông Mân tiếp tục kể: “Hiếu là con thứ 5 trong gia đình 6 anh em. Hiếu tốt nghiệp Đại học Sư phạm Quy Nhơn năm 2004 với loại ưu. Ra trường, Hiếu được nhận dạy hợp đồng tại trường dân lập ở TP Quảng Ngãi. Đến tháng 8/2006, Hiếu nhận quyết định về dạy ở trường PTTH Tịnh Bắc. Đến 4/9/2006, Hiếu đến nhận việc ở trường mới. Thế nên việc Hiếu tự tử ngay trước ngày vui này khiến gia đình tôi không tin”.

Thêm nữa, gia đình luôn tự hào về Hiếu và Hiếu cũng không hề có chuyện buồn gì trong tình cảm hay khúc mắc với ai trong gia đình. Điều này càng chứng tỏ việc Hiếu tự tử là rất khó tin. Bao nhiêu lời bàn ra nói vào về cái chết của Hiếu khiến gia đình nghi ngờ nên đã quyết định báo Công an. Ngay sau đó, Công an địa phương vào cuộc điều tra, xác minh xem Hiếu tự sát hay bị sát hại.

Lời tố tội đau đớn: Bố bóp cổ dì đến chết rồi giở trò đồi bại

Cơ quan Công an TP Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Nạn nhân chết không phải do tự sát mà là do bị sát hại. Các vết hằn trên cổ cho thấy Hiếu bị bóp cổ và bị dùng sợi dây thắt cổ cho đến chết.

Cơ quan pháp y phát hiện, cơ thể có dấu hiệu xâm hại tình dục. Ngoài ra, vết thương ở cổ tay trái và cái liềm để cạnh thi thể nạn nhân cho thấy đây là hiện trường giả do hung thủ sắp đặt.

Cơ quan điều tra tiến hành rà soát các mối quan hệ của cô giáo Hiếu lúc còn sống để tìm nghi phạm. Một số đối tượng nghi vấn đã bị triệu tập đến trụ sở Công an làm việc, trong đó có Hồ Thái (SN 1976, chồng chị Nương). Thái làm nghề phụ hồ và vợ chồng Thái đang sống trong căn nhà nơi xảy ra án mạng.

Thái khai, chiều ngày 3/8/2006, hắn đang tham gia xây dựng nhà cho một người ở trong xóm nên không hề hay biết về cái chết của chị Hiếu. Song cơ quan điều tra tiến hành lấy lời khai của những người phụ hồ làm cùng thì phát hiện, chiều hôm đó, Thái có về qua nhà khoảng 15 phút với lý do là lấy thêm một số đồ nghề.

Từ manh mối này cơ quan điều tra nghi ngờ Thái có liên quan đến vụ án mạng nên liệt hắn vào danh sách tình nghi số 1. Tuy nhiên, do đã chuẩn bị sẵn tâm lý và kế hoạch khai báo khi Công an “sờ” tới nên Thái tỏ ra vô cùng bình thản, khai rành rọt và phủ nhận mọi cáo buộc.

Gã anh rể tà dâm đứng trước vành móng ngựa vẫn chối tội

Nhưng cũng đúng thời điểm này, một điều tra viên phát hiện cháu N. (con gái Thái) có nhiều biểu hiện bất thường. Cháu tỏ ra sợ sệt, né tránh bố và Công an khi họ đến nhà khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai. Sau nhiều giờ thuyết phục cùng với sự động viên của mẹ và người thân, N. đã tiết lộ tội ác động trời của bố và cái chết bi thảm của dì Hiếu.

N. kể, hôm đó dì Hiếu đến nhà giúp cháu ôn bài. Hai dì cháu cùng nhau học 1 lúc thì N. nói dì cho nghỉ để đi tắm rửa. Trong lúc đang tắm ngoài giếng thì nghe có tiếng la hét phát ra từ phòng thờ nên chạy lên xem. Qua khe cửa phòng thờ, N. thấy bố đang bóp cổ dì Hiếu. Khi dì Hiếu ngất đi thì N. thấy bố dùng sợi dây vải (dây buộc rèm cửa sổ) thắt cổ dì cho đến khi không còn cựa quậy nữa.

Khiếp sợ hơn, N. chứng kiến tận mắt bố nhảy chồm lên người dì Hiếu giở trò đồi bại. Quá kinh hãi trước hành vi tội ác của bố, N. bỏ chạy ra sau nhà trốn.

Dẫu rằng con gái đã khai toàn bộ tội ác “trời không dung đất không tha” của mình nhưng Thái vẫn một mực phủ nhận. Tuy nhiên, với những bằng chứng rõ ràng, cơ quan Công an có đầy đủ cơ sở buộc tội Thái.

Theo cơ quan điều tra, sau khi dùng dây vải siết chặt cổ nạn nhân đến chết, Thái đã nghĩ ra cách tạo hiện trường giả như một vụ tự sát. Hắn sửa lại quần áo của nạn nhân, lau sạch những vết bẩn do trong lúc nạn nhân giằng co và kéo nạn nhân vào sát chân dãy mái tạo nên.

Tiếp đó, Thái dùng liềm cắt sâu vào cổ tay nạn nhân rồi để hung khí ngay sát thi thể tạo dựng hiện trường giả nạn nhân tự sát. Gây án xong, Thái nhanh chóng rời khỏi hiện trường quay lại công trình đang xây dựng như không có chuyện gì xảy ra.

Sau đó ít lâu, tòa án mở phiên xử sơ thẩm xét xử Thái nhưng hắn một mực kêu oan. Tuy nhiên, HĐXX nhận định, tội ác của Thái quá rõ ràng nên tuyên án tù chung thân. Sau đó Thái kháng cáo nhưng bị tòa phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên y án.

