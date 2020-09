Kỳ án `ác thú mặt người` gây ra 900 vụ hãm hiếp và 2 vụ giết người với chiêu thức vô cùng bệnh hoạn

Ngành tư pháp Nhật Bản nhận định Joji Obara là một kẻ hiếp dâm, giết người hàng loạt khét tiếng. Hành vi tội ác của hắn quá man rợ khiến ai nhắc đến cũng phải rùng mình khiếp sợ. Báo chí phương tây đặt cho Joji Obara biệt danh "ác thú mặt người".

Chân dung gã tài phiệt giàu, bệnh hoạn

Trong cuốn nhật ký của hắn có ghi chép rằng, hắn có thói quen chuốc thuốc mê nạn nhân rồi bắt cóc họ, thực hiện hành vi hãm hiếp khi họ bất tỉnh. Hắn còn khẳng định, hãm hiếp là một "trò chơi chinh phục" hoặc "một sự trả thù với thế giới này". Joji Obara còn cho rằng, phụ nữ sinh ra để giúp hắn thỏa mãn.

Joji Obara vướng vào vòng lao lý vào năm 1998. Hắn bị bắt kho lẻn vào nhà vệ sinh nữ và quay lén họ. Đến năm 2000, cảnh sát tiếp tục bắt hắn với cáo buộc tấn công tình dục một phụ nữ.

Cũng chính từ đây mà hàng nghìn video khiêu dâm của hắn với các nạn nhân bị bại lộ. Trong các đoạn video, Joji Obara thường đeo mặt nạ kiểu Zorro rồi cưỡng hiếp các nạn nhân trong trạng thái vô thức.

Cảnh sát đã điều tra và phát hiện, Joji Obara có thể đã thực hiện đến 900 vụ hãm hiếp và hành vi biến thái của hắn bắt đầu từ năm 1972.

Cảnh sát cũng tìm thấy trong nhật ký của hắn có đoạn nội dung ghi rằng, hắn quyết tâm đạt "mục tiêu" quan hệ với 500 phụ nữ khi tròn 50 tuổi. Tại nơi ở của Joji Obara, cảnh sát phát hiện 1 lượng lớn thuốc an thần rohypnol và GHB, tất cả đều là những loại thuốc khiến nạn nhân bất tỉnh.

Không chỉ là tên biến thái bệnh hoạn, Joji Obara còn là một gã sát nhân khét tiếng. Joji Obara chính là kẻ gây ra 2 vụ giết người man rợ, nạn nhân là người mẫu Úc Carita Ridgway và tiếp viên Anh Quốc Lucie Blackman.

Carita Simone Ridgway là một người mẫu ảnh ở Perth, Tây Úc. Cô đến Tokyo làm tiếp viên quán bar để kiếm tiền đi học trường sân khấu điện ảnh. Chính tại đây cô gặp Obara, khi đó hắn lấy tên giả là Nishita. Cô gái trẻ được Obara rủ đi chơi và lợi dụng sơ hở của cô hắn đánh thuốc mê. Khi cô gái trẻ bất tỉnh nhân sự, hắn bắt cóc và hãm hiếp cô.

Sau khi thỏa mãn thú tính, hắn đưa Ridgway đến bệnh viện và nói rằng cô bị ngộ độc do ăn hải sản. Lúc này Ridgway đã bị hỏng gan, chết não, nguyên nhân là do Obara dùng chloroform quá liều. Sau một thời gian sống thực vật tại Bệnh viện , Ridgway được an tử theo yêu cầu của gia đình vào tháng 2/1992.