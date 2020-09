Kỳ án xác chết lội ngược dòng sông Chảy về 'báo oán' của gã dâm tặc đội lốt cán bộ xã 'đàng hoàng'

Đêm trăng nhuốm máu trên dòng sông Chảy

Cho đến nay, Đại tá Vũ Trường Giang - Trưởng phòng PC45 vẫn như như in các tình tiết trong vụ án Giàng Seo Cao (SN 1989, trú tại xã Bản Péo, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang ) hãm hiếp, giết hại và cướp tài sản của cô gái xấu số Đặng Mùi C. (SN 1991, trú tại xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang). Sau khi gây tội ác, Cao còn ranh ma đến mức đổ vấy tội ác "trời không dung đất không tha" cho ông Ma Seo V. - Chủ tịch UBND xã Bản Péo nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Thế nhưng, bằng con mắt nhà nghề tinh tường, các trinh sát đã không để Cao lọt qua khỏi lưới trời.





Ngược thời gian trở về thời điểm 6h ngày 9/10/2011, có người dân đi làm nương sớm gần bờ sông Chảy (đoạn qua địa phận tổ 5, thị trấn Vĩnh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) thì bỗng có cảm giác bồn chồn lạ thường. Khi người này đi đến gần bờ sông thì phát hiện thi thể một cô gái trẻ khoảng 19 đến 20 tuổi đang trôi lập lờ trên dòng sông Chảy. Một mặt người này với thi thể nạn nhân lên bờ, mặt khác nhờ người trình báo Công an. Thời điểm được vớt lên bờ, trên thi thể nạn nhân không giấy tờ tùy thân, không đồ trang sức.





Nhận được tin báo, Công an huyện Hoàng Su Phì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Giang lập tức xuống phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong. Bước đầu nhận thấy nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục và bị sát hại dã man. Khuôn mặt nạn nhân gần như biến dạng hoàn hoàn, khó có thể nhận ra là ai nếu chỉ nhìn vào khuôn mặt. Nhưng qua xác minh, Công an tỉnh Hà Giang xác định được nạn nhân là chị Đặng Mùi C. (20 tuổi).

Nơi phát hiện thi thể chị C.





Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng và với quyết tâm phá án cao, ngay trong đêm các trinh sát của tổ điều tra đặc biệt do Đại tá Vũ Trường Giang chỉ huy đã khẩn trương xác minh thông tin các khu vực lân cận, sàng lọc các đối tượng cộm cán để khoanh vùng kẻ tình nghi.





Đến rạng sáng ngày 10/10/2011, tổ điều tra nhận được thông tin từ một người dân đi tìm trâu lạc có liên quan đến vụ án. Người này kể rằng, khoảng 11h ngày 4/10/2011, cách nơi phát hiện thi thể nạn nhân khoảng 2km có một thanh niên trẻ mặc áo khoác màu ghi với dáng vẻ hốt hoảng chạy xe về hướng Bản Péo.





Nghi ngờ có thể người thanh niên đó liên quan đến vụ án, Đại tá Vũ Trường Giang cử ngay một tổ trinh sát xuống địa bàn Bản Péo để xác minh. Sau 2 tuần truy xét, cơ quan điều tra xác định được đối tượng nghi vấn số 1 là Giàng Seo Cao.





Khi bị Công an triệu tập đến trụ sở làm việc liên quan đến cái chết của chị C. thì Cao tỏ ra khá bình tĩnh, giống như mình là người vô can. Cao khai báo, bản thân là cán bộ xã, đã có 2 con. Cao cũng thừa nhận có quen biết với nạn nhân kể từ khi cô này sang Bản Péo lấy thuốc về cho chồng. Nghe tin chị C. bị sát hại, Cao cùng nhiều người dân cũng có mặt tại hiện trường xem cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.





Tuy bị cán bộ điều tra hỏi dồn dập nhưng Cao vẫn tỏ ra bình thản, ngoan cố, chối bay chối biến tội lỗi. Đến khi bị dồn đuối lý thì Cao khai: Bản thân không phạm tội một mình mà làm cùng với "sếp" là Chủ tịch xã Bản Péo. Cụ thể, vào ngày 4/10/2011, Cao cùng với chị C. và một số người khác đi ăn uống ở trung tâm huyện. Sau đó, Cao đưa chị C. về khu vực cầu km số 5 cùng với Ma Seo V (SN 1974, Chủ tịch xã Bản Péo).





Tại đó, dưới sự chỉ đạo của ông V., Cao và ông V. thay nhau hãm hiếp chị C.. Khi cả hai thỏa mãn thú tính thì chị C. dọa sẽ báo Công an nên cả hai sợ hãi dùng đá đập vào đầu nạn nhân cho đến chết. Gây án xong, cả hai còn lục túi quần nạn nhân lấy đi tiền, điện thoại rồi đẩy thi thể xuống sông Chảy phi tang. Xong xuôi đâu đấy thì ai về nhà nấy đi ngủ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.





Lật tẩy "mưu hèn kế bẩn" của gã cán bộ "đàng hoàng"





Nhận thấy lời khai của Cao có nhiều điểm bất thường và để tránh bắt nhầm người vô tội, Ban Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Phòng PC45 điều tra kỹ càng. Nhận chỉ đạo từ cấp trên, đại tá Giang cho tổ công tác triệu tập ông V. đến trụ sở làm việc. Tại đây, ông V. một mực kêu oan, nói rằng bản thân không biết gì và cũng không liên can gì đến vụ hiếp dâm , giết người, cướp của này.





Tuy nhiên, ông V. cũng thừa nhận vào chiều ngày 4/10/2011 có uống rượu cùng một nhóm người quen, trong đó có Cao và chị N.. Nhưng vì uống say nên ông gọi điện cho con trai đến đón về nhà. Những chuyện sau đó ông V. nói không biết nữa. Để chứng minh lời khai của mình, ông V. đề nghị cơ quan chức năng có thể hỏi những thành viên trong gia đình ông.





Vẫn nhận thấy lời khai của những người tình nghi không theo đúng diễn biến vụ án và khám nghiệm tử thi, Công an tỉnh Hà Giang quyết định di lý cả Giàng Seo Cao và ông Ma Seo V. đến thực nghiệm hiện trường. Nhưng buổi thực nghiệm thất bại vì ông V. một mực kêu oan, không thể "diễn" được hành vi giống như đối tượng Cao khai báo. Dẫu vậy, Cao vẫn khẳng định ông V. là đồng phạm hiếp dâm, giết người, cướp tài sản dù hành vi của ông V. chẳng khớp lời khai của Cao tý nào.





Bằng linh cảm nghề nghiệp, các cán bộ điều tra phán đoán, nhiều khả năng ông V. không tham gia vào việc thực hiện hành vi phạm tội như Cao khai báo. Cuộc đấu trí giữa Công an và tên ác quỷ đội lốt cán bộ "đàng hoàng" mỗi lúc một căng thẳng hơn.

Gã dâm tặc Giàng Seo Cao bị áp giải đi thực nghiệm hiện trường





Nhưng hơn nửa năm nỗ lực đấu tranh cuối cùng Giàng Seo Cao cũng phải cúi đầu nhận tội. Cao nhận mình là kẻ duy nhất gây ra vụ hiếp dâm, sát hại, cướp tài sản của chị Đặng Mùi C.. Việc Cao đổ tội cho Chủ tịch xã Ma Seo V. là làm theo suy nghĩ vô cùng thiển cận "cán bộ to sẽ gánh hết tội cho mình".





Lúc này, Cao mới chịu khai đúng diễn biến vụ án. Cụ thể, khoảng 15h ngày 4/10, Cao đi xe máy chở chè từ nhà sang khu vực xã Nậm Dịch (huyện Hoàng Su Phì) bán. Khi bán hết hàng đi về thì gặp chị C. đang đi bộ mua thuốc nam cho chồng. Khi đó chị C. mới 20 tuổi nên trông trẻ trung, xinh đẹp, mơn mởn sắc xuân. Thêm nữa, tính chị C. lại phóng khóa nên rất dễ gần, dễ bắt chuyện.





Chị C. từ huyện Vị Xuyên sang xã Bản Péo từ cuối tháng 9/2011 để lấy thuốc cho chồng. Trong quá trình này, chị C. có quen biết với Cao. Và từ khi biết chị C., Cao đã ngấm ngầm si mê chị như điếu đổ.





Vào chiều 4/10/2011 khi thấy chị C. đang đi một mình thì Cao rủ chị C. cùng về Bản Péo bằng xe máy. Nhưng khi đi đến cổng trời, Cao thả chị C. cho tự đi bộ còn Cao phóng về nhà đưa tiền bán chè cho vợ.





Đứng trong nhà tính toán đưa tiền cho vợ mà tâm trí của Cao cứ nghĩ đến hình ảnh thiếu phụ xinh đẹp, hừng hực sức sống đi một mình trong chiều vắng khiến hắn không thể kìm nổi dục vọng đê hèn. Thay vì ở nhà ăn cơm với vợ con, hắn phóng xe lao ra đường tìm chị C. rồi rủ ra thị trấn Vinh Quang chơi. Chị C. tính phóng thoáng không nghĩ ngợi nhiều liền đồng ý ngay.





Đầu tiên Cao chở chị C. đến quán bia ngồi uống với một nhóm người, trong đó có chủ tịch xã V. Nhưng sau sau đó, Cao lại đưa chị C. sà vào quán phở uống rượu. Đến khoảng 20h khi đã cơm no, rượu say thì Cao chở chị C. về.





Đến chân cầu Hoàng Su Phì, Cao không kiềm chế được nữa liền rủ chị C. xuống chân cầu hóng gió. Tại một phiến đá cao lộng gió, hắn gạ tình chị C.. Người thiếu phụ đang tuổi hừng hực sức xuân đồng ý "dâng tình" cho gã cán bộ xã cuồng dục.





Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như sau khi hành sự xong chị C. không ngúng nguẩy dọa tố cáo hành vi "ăn vụng" của Cao. Gã cán bộ xã thường ngày hiền lành là vậy bỗng bị dọa liền lộ bản chất ác quỷ. Hắn sợ sự việc vỡ lở thì vợ con giận dỗi, tương lai sáng lạn sẽ đi tong thế là hắn nảy sinh ý định sát hại chị C..





Nhân lúc chị C. không để ý, hắn nhặt hòn đá to, ném trúng đầu, khiến C tử vong tại chỗ. Chưa dừng lại, hắn còn lột sạch tài sản rồi mới đưa thi thể xuống sông Chảy phi tang. Gây án xong hắn về nhà ăn ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.





Những tưởng tội ác sẽ bị dòng sông Chảy nhấn chìm, cái danh hiệu "cán bộ đàng hoàng" hắn sẽ được khoác cả đời. Thế nhưng không, sau 5 ngày gây án, xác chết đầy uẩn ức của người thiếu phụ "lội ngược dòng" trở về vạch trần tội ác, âm mưu đê hèn của Cao. Để đến cuối cùng, hắn bị TAND tỉnh Hà Giang tuyên án 18 năm tù về tội Giết người, 3 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt Giàng Seo Cao phải chấp hành là 21 năm tù.



