Tình “tay tư” oan nghiệt đẩy gã trai thiếu đứng đắn vào chuỗi tội ác giết vợ hờ, phân xác làm 3 khúc

Nhận được tin báo, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Thời điểm đó, cả con hem chặt cứng người dân hiếu kỳ đổ về xem cuộc khám nghiệm. Điều khiến người dân địa phương khiếp sợ nhất là thi thể bị phân thành 3 khúc trông rất đáng sợ.

Xác định đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng nên Công an TP Hồ Chí Minh đã nhanh chóng điều tra, xác minh, truy tìm hung thủ. Đến chiều cùng ngày, Công an xác định được nghi phạm là Đặng Văn Tuấn (44 tuổi), nạn nhân là Bùi Thị Hạnh (43 tuổi, em dâu hờ, cũng là vợ hờ của nghi phạm).

Nơi phát hiện 2 bao tải chứa thân thể chị Hạnh nhưng không có đầu

Thở dài một chập, anh Tuấn tâm sự: “Đến năm 38 tuổi tôi mới có nó (Hạnh) là người phụ nữ đầu tiên. Nó phản bội tôi nhưng tôi vẫn yêu nó, tôi vừa yêu vừa hận”.

“Nhà tôi ở quận 1, ba mẹ mất sớm, các anh chị em đều không có việc làm. Số phận run rủi thế nào cho tôi gặp Hạnh. Hồi năm 2012, ngày mới đi tù về, tôi mượn được ít tiền mua chiếc xe ra đầu đường Nguyễn Cảnh Chân chạy xe ôm. Nhà Hạnh ở gần đó, nó vốn là người “có kinh nghiệm tình trường” nên chỉ cần đong đưa vài ánh mắt là đổ nghiên đổ ngả”, anh Thắng nói thêm.

Cũng theo người đàn ông này, Hạnh hơn anh 6 tuổi, từng có nhiều mối quan hệ phức tạp với nhiều người đàn ông khác và đã có 3 con riêng nhưng anh vẫn bất chấp cưới hạnh. Một thời gian sau, Hạnh bỏ 3 đứa con nhỏ theo anh Thắng về căn nhà nhỏ trong hẻm trên đường Trần Đình Xu sinh sống.

Có “vợ” rồi, anh Thắng ý thức được việc phải kiếm tiền nuôi vợ. Vì thế, dù nắng hay mưa anh cũng cố gắng mang về cho tình nhân 150.000 đồng mỗi ngày. “50.000 đồng cô ấy đưa về cho các con đi chợ, 50.000 đồng để dành, số còn lại đi chợ mua đồ ăn cho hai đứa. Tiền Hạnh kiếm được cô ấy giữ hết, mọi sinh hoạt dựa vào tiền của tôi. Vì gần 40 tuổi mới có vợ nên tôi rất quý. Chạy xe ôm chỉ dám ăn đĩa cơm 20.000 đồng, nhưng tôi vẫn sẵn sàng bỏ tiền ra mua mọi thức cô ấy thích ăn”, anh Thắng nói.

Thế nhưng anh chẳng ngờ người phụ nữ vốn sẵn tính lăng loàn này lại không chịu an phận thủ thường cùng anh xây dựng cuộc sống êm ấm. Hạnh là con nghiện, sống chung với anh Thắng nhưng tối ngày cô ta cặp hết người này đến người khác. Khi bị anh Thắng mắng hoặc khuyên can thì ả lý luận giữa hai người không kết hôn nên anh không có quyền can ngăn. Rồi thấy vợ “hờ” nói phải nên anh Thắng cũng chẳn buồn nói nữa, cũng chẳng ghen nổi nữa.