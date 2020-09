Xác chết bám theo chân ghe trở về vạch tội 'con quỷ' giết nhân tình, lột da mặt để hủy nhận dạng

Rạng sáng ngày 5/9/2009, ông Huỳnh Thanh Tùng - chủ ghe ở bến sông thuộc phường 2, TP Bến Tre (tỉnh Bến Tre ) phát hiện một bao tải lạ mắc vào chân vịt của ghe. Ông Tùng nhờ một vài người quen kéo bao tải lên để kiểm tra thì phát hiện thi thể nữ giới không mảnh vải che thân, mặt bị lột da không thể nhận dạng được. Ngay lập tức, ông Tùng trình báo sự việc lên Công an tỉnh Bến Tre.

Ít phút sau lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tổ chức khám nghiệm tử thi. Bước đầu xác định, nạn nhân là nữ giới, không mặc quần áo, không có thư trang mang theo. Thi thể đang trong thời kỳ phân hủy mạnh, vùng mặt, trán, mũi, tai đã bị lột da sạch sẽ. Mới đầu mọi người nghi ngờ có thể do phần mặt bị chân vịt cuốn vào nên bong tróc hết ra. Nhưng khám nghiệm sâu thì phát hiện có dấu hiệu bị lột da mặt.

Đại tá Trịnh Văn Bản - Trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54) Công an tỉnh Bến Tre cho biết: "Nạn nhân chết không phải do ngạt nước mà bị một vật cứng đập vào đầu dẫn đến chấn thương trọ não, đứt động mạch mà chết. Ngoài ra, trên cổ nạn nhân có nhiều vết thương do vật nhọn đâm vào. Điều này chứng tỏ đây là một vụ án mạng. Nạn nhân bị sát hại, lột da mặt rồi nhét thi thể vào trong bao tải ném xuống nhằm phi tang".