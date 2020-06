Căm phẫn tội ác của gã trai hư đốn giết rồi hiếp dâm xác chết bà hàng xóm thân thiết đáng tuổi mẹ

Kinh hoàng người phụ nữ bị giết, làm nhục thi thể

Cuối năm 2013, dư luận cả nước rúng động trước thông về vụ án một người phụ nữ bị sát hại, cướp tài sản và bị hiếp dâm sau khi đã chết. Vụ án này xảy ra tại thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. Qua quá trình điều tra, Công an tỉnh Gia Lai xác định được nạn nhân là bà Trần Thị Hữu (46 tuổi, ngụ tổ 4, thị trấn Kbang); hung thủ gây án là Trần Bá Song (19 tuổi, ngụ cùng địa phương). Bất ngờ hơn, nạn nhân và hung thu là hàng xóm, hai gia đình có mối quan hệ thân thiết nhiều năm.

Theo hồ sơ án, khoảng 5h30 ngày 26/12/2013, em trai bà Hữu gọi điện cho chị gái để nhắc dậy đi chợ nhưng không thấy trả lời. Nghĩ chị ngủ quên nên người em trai không gọi lại nữa nhưng khoảng 1 giờ sau vẫn không thấy chị có hồi âm nên ông này nóng ruột gọi thêm vài lần nữa song vẫn không được.

Người em trai liền sai con gái 13 tuổi sang nhà hối thúc bác dậy đi chợ. Đứa trẻ chạy sang nhà bác cách đó khoảng 100 mét, đẩy cửa vào nhà gọi thì phát hiện bác nằm úp mặt, trên người phủ một tấm chăn bê bết máu. Quá sợ hãi, đứa cháu ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài hô hoán hàng xóm. Nghe tiếng la thất thanh, hàng xóm chạy sang thì phát hiện bà Hữu đã chết tự bao giờ, cơ thể lạnh cứng.

Ngay lập tức sự việc được trình báo đến Công an huyện Kbang. Đơn vị phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai vào cuộc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả bước đầu cho thấy bà Hữu bị siết cổ chết. Ngoài ra còn bị đánh nhiều nhát bằng vật cứng vào cổ họng và đầu.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện xe máy, điện thoại di động và hai chỉ vàng của nạn nhân “không cánh mà bay”. Xác định đây là vụ cướp của, giết người đặc biệt nghiêm trọng nên Công an tỉnh Gia Lai đã cử nhiều mũi trinh sát tỏa đi các hướng để truy bắt hung thủ.

Trong trong thời điều tra, Công an tỉnh nhận được tin báo quý giá từ quần chúng nhân dân về việc phát hiện một người đem chiếc xe máy bị mất của bà Hữu đi cầm đồ tại thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai). Nơi người này cầm đồ chiếc xe máy cách hiện trường khoảng 30km. Nhưng do chiếc xe máy đem đi cầm không chính chủ nên chủ tiệm cầm đồ đã từ chối.

Từ manh mối này, Công an tiến hành điều tra và xác định, chiếc xe máy của nạn nhân sau đó được bán cho một tiệm xe máy khác ở thị xã An Khê với giá 12 triệu đồng. Đối tượng bán xe thỏa thuận sẽ lấy một chiếc xe máy cũ khác giá 7 triệu đồng và nhận thêm 5 triệu tiền mặt.

Cơ quan điều tra làm việc với chủ tiệm xe máy và được biết, đối tượng bán xe ghi trên giấy tờ danh tính là Nguyễn Minh Long (ngụ tại huyện Kbang, tỉnh Gia Lai). Thế nhưng khi tiến hành xác minh thì được biết, đối tượng mang xe máy của nạn nhân đi bán là Trần Bá Song (hàng xóm cạnh nhà nạn nhân).

Xác định Song là nghi phạm số 1 của vụ án, chiều ngày 31/12/2013, Công an tỉnh tổ chức vây bắt và bắt giữ được đối tượng này khi đang lẩn trốn ở xã Tơ Tung, huyện Kbang.

Từ ý định giết người cướp của đến hiếp dâm xác chết

Tại cơ quan điều tra , Song cúi đầu thừa nhận tội ác của mình. Song khai, nguyên nhân gây án xuất phát từ việc thiếu tiền ăn chơi. Ngày 25/12/2013, ở xóm bên cạnh có đám cưới. Lúc đó, Song và bà Hữu cùng tham dự. Tại đây, Song thấy bà Hữu đeo nhiều vàng bạc trên người nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản.

Biết bà Hữu sống một mình nên khoảng 1h ngày 26/12/2013, Song lẻn vào nhà bà Hữu. Lúc này nạn nhân chưa ngủ nên dễ dàng nghe thấy tiếng động lạ từ phía nhà bếp do Song tạo ra. Bà Hữu ngồi dậy bật điện sáng để kiểm tra. Biết bị phát hiện, Song nhanh chóng lao đến khống chế nạn nhân. Khi bà huux chưa kịp tri hô hàng xóm thì đã bị Song kẹp cổ đến ngất xỉu.

Chưa dừng lại, gã trai ác độ lấy sợi dây điệ từ máy quạt ra siết cổ nạn nhân đến chết. Hắn còn dùng búa đã chuẩn bị trước đập liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu và cổ họng nạn nhân.

Xác định nạn nhân đã chết, Song đi khắp nhà lục lọi và lấy được điện thoại, hai chỉ cùng xe mấy của nạn nhân. Trước khi rời đi, hắn còn làm chuyện kinh thiên động địa đó là hiếp dâm xác chết nạn nhân.

Từ lời khai của Song, cơ quan điều tra tiến hành thực nghiệm hiện trường để xác định hành vi hiếp dâm xác chết. Kết quả thực nghiệm cho thấy, quả thực sau khi sát hại nạn nhân gã trai mới 19 tuổi đã nổi tà dâm lao vào hiếp dâm thi thể bà Hữu cho đến khi thỏa mãn.

Nói về nhân thân kẻ này, chính quyền địa phương cho biết: Khi gây án Song mới 19 tuổi. Song là con thứ 3 trong gia đình 5 anh chị em. Khi các anh chị em đều là những đứa trẻ chăm ngoan, học giỏi thì Song lại lại là đứa ngỗ ngịch, có máu côn đồ và ngang bước.

Vừa vào lớp 4 thì Song bỏ học, suốt ngày lêu lổng cùng nhóm bạn xấu ở địa phương. Song còn rơi vào “danh sách đen” bị Công an theo dõi. Trước khi gây tội ác tầy trời với người hàng xóm, năm 2011, Song đã lấy trộm xe máy của anh trai đem đi bán. Sau đó mất tích suốt thời gian dài.



Nửa năm sau, Song đột ngột trở về nhà nhưng vẫn giữ y nguyên cái tính cũ. Khi thiếu tiền ăn chơi, hắn lẻn sang nhà hàng xóm lấy trộm xe máy nhưng bị phát hiện. Sau đó hắn lĩnh án 9 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản. Vừa ra tù chưa được bao lâu thì gây tội ác với bà Hữu.

Cũng theo chính quyền địa phương, gia đình Song vốn là người gốc Quảng Bình nhưng vào Gia Lai lập nghiệp từ năm 1984. Còn nạn nhân vốn là người gốc Quảng Nam vào Gia Lai lập nghiệp cùng em trai từ năm 1994. Hoàn cảnh khó khăn, lại không có đất làm nương rẫy nên hai chị em làm mướn kiếm tiền sống qua ngày. Cũng vì nghèo nên bà Hữu lỡ lở, không lấy chồng.

Thời gian sinh sống ở đây, bà Hữu có mỗi quan hệ hàng xóm láng giềng thân thiết với gia đình Song. Nhiều người sống cạnh cho biết, trước nay bà Hữu nền nã, luôn coi gia đình Song là hàng xóm tốt.

“Tôi thật không ngờ, thằng Song lại độc ác đến thế. Nó có thể ra tay sát hại bà Hữu dã man, thậm chí còn hiếp dâm xác chết nữa. Trong khi đó, nạn nhân đáng tuổi mẹ nó”, một người hàng xóm bức xúc nói.

