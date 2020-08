Hồ sơ vụ án: Tội ác kinh hoàng ẩn sau gương mặt thư sinh của gã trai thích cặp với phụ nữ lớn tuổi

Theo thông tin gia đình cung cấp, bà Trương làm nhân viên tiếp rượu tại một hộp đêm ở thành phố Đài Nam. Hơn 2 năm trước, bà có quan Ngô Mạo Đằng (SN 1989) qua ứng dụng tìm bạn và nảy sinh tình cảm với người này. Không lâu sau đó, Ngô chuyển đến ở cùng bà Trương và con trai trong căn hộ bà đang thuê. Đến năm 2018, con trai bà Trương lên đại học nên dọn ra ngoài ở.

Cảnh sát sau khi nghe con trai bà Trương trình báo tình hình đã tìm gặp Ngô tại nơi làm việc để tìm hiểu thông tin nhưng không hề nhận thấy sự bất thường nào của anh ta. Ngược lại, anh ta rất bình thản trả lời mọi thắc mắc của cảnh sát. Ngôi nói rằng, đã không liên lạc được với bạn gái nhiều ngày. Suốt thời gian đó, Ngô đã nhờ người quen tìm kiếm bà Trương nhưng không thấy.

Ngô chính là kẻ giết người tình lớn tuổi rồi chặt xác, phi tang

Theo đồng nghiệp của bà Trương, trong thời gian sinh sống với Ngô bà phải chi trả phần lớn các khoản sinh hoạt phí. Ngô gần như là một kẻ ăn bám. Trong khi đó, Ngô hay ghen, hai người đã nhiều lần cãi vã, thậm chí xảy ra đánh đập nhau. Ngoài ra, do chênh lệch tuổi tác nên hai người ít chia sẻ về đời sống của nhau trên mạng xã hội

Theo điều tra của cảnh sát, Ngô làm nhân viên trong một nhà máy điện tử. Anh ta sở hữu gương mặt thư sinh, luôn đi làm đều đặn. Trong thời gian bà Trương mất tích, ngô gần như rất ít về nhà. Gần 1 tháng qua, anh ta không có hành động tìm kiếm bạn gái nào tích cực. Thậm chí, anh ta còn qua lại với 3 người phụ khác. Cảnh sát đặt mọi nghi vấn lên Ngô từ sau khi điều tra được đời tư không mấy hay ho của anh ta.

Cảnh sát tiếp tục đến hộp đêm nơi bà Trương làm việc để trích xuất camera tìm kiếm thông tin. Theo camera an ninh ghi lại, buổi cuối cùng bà trương đi làm là vào khuya ngày 7/1 và rạng sáng ngày 8/1 thì bà rời khỏi chỗ làm. Chiếc xe của bà cũng mất tích sau đó.

Đến khoảng 3h ngày 1/2, chiếc xe của nạn nhân được tìm thấy trên một con đường heo hút ở ngoại ô thành phố. Con trai bà Trương sau đó xác nhận đó là xe của mẹ. Do bà Trương quá bận nên thường ngày chiếc ô tô khá bẩn song khi được cảnh sát phát hiện, chiếc ô tô rất sạch sẽ, giống như mới được rửa.

Cảnh sát rà soát các tiệm rửa xe trong thành phố thì một nhân viên cho biết, ngày 9/1, có một thanh niên có gương mặt thư sinh đã đem xe đến rửa và yêu cầu lau tỉ mỉ các vị trí trên xe. Người rửa xe nhận thấy một số vết máu nhưng không tiện hỏi. Thái độ của khách rửa xe cũng khá bình thường nên nhân viên rửa xe quyết định không thắc mắc.

Nơi phát hiện thi thể bà Trương bị chặt thành nhiều khúc



Cảnh sát trích xuất camera an ninh của tiệm rửa xe vào ngày 9/1 và phát hiện người mang xe đi rửa là Ngô và đó là chiếc xe bà Trương hay di chuyển. Từ những chứng cứ trên, đếm 1/2, cảnh sát ập vào bắt giữ Ngô khi hắn đang ở cùng bạn gái mới.

Hôm sau, hắn lái xe đi mua thùng nhựa rồi phân xác người tình thành nhiều mảnh cho vài đó để đem đi thủ tiêu. Hắn cũng không quên dọn dẹp nhà tắm sạch sẽ, xịt dầu thơm để bay hết mùi tanh của máu.

Ngô mang thi thể nạn nhân thủ tiêu ở khu vực hoang vắng nơi cỏ mọc rậm rạp rồi mang xe đi rửa. Chiếc điện thoại của nạn nhân, hắn đập nát và vứt cách nơi phát hiện thi thể khoảng 20km.

Theo chỉ dẫn của Ngô, cảnh sát tìm thấy thi thể bà Trương ở khu vực vắng người ven thành phố. Đáng nói, ai cũng rùng mình khi nơi phát hiện thi thể bà Trương lại chính là địa điểm 29 năm trước tìm thấy thi thể một thiếu nữ người Nhật bị sát hại. Xác nạn nhân được bọc trong bao nylon đen.

Your browser does not support HTML5 video.

Đâm chết người tình đồng tính vì... đòi lấy vợ