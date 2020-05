Lật tẩy kế hoạch giết `địch thủ` để `bảo vệ tình yêu` từ xác chết biến dạng dưới đáy sông Lạch Tray

Chiều ngày 30/4/2008, một số em nhỏ đi bắt cáy ở khu vực ven sông Lạch Tray (giáp ranh giữa huyện An Lão, Hải Phòng và thôn Văn Thọ, xã Đại Đức, huyện Kim Thành, Hải Dương ) thì phát hiện vật thể lạ bốc mùi hôi thối nổi lập lờ trên mặt nước. Khi đến gần kiểm tra thì tá hỏa phát hiện đó là thi thể người. Nạn nhân bị vùi dưới sông, gần chân đê, do đang phân hủy mạnh nên nổi lên trên mặt nước.

Sự việc được trình báo lên cơ quan điều tra địa phương. Công an vào cuộc trục vớt thi thể nạn nhân lên bờ nhưng đã biến dạng quá nặng. Khi kiểm tra không phát hiện giấy tờ tùy thân. Công an tỉnh Hải Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ đã lấy mẫu vật trên thi thể để đưa đi giám định ADN. Đến ngày 2/5/2008 mới xác định được bị hại là anh Trần Văn Tâm (SN 1989) trú tại thông Quảng Đạt, xa NGũ Phúc, huyênh Kim Thành, Hải Dương.

Nói về sự mất tích bí ẩn và cái chết oan khuất của con trai, bà Trần Thị Thêu cho biết: “Con trai tôi rời khỏi nhà từ tối ngày 29/4/2008. Khi đi mang theo xe máy Jupiter MX, BKS: 16L-2430, 1 máy ĐTDĐ Sony Ericson K810 và giấy tờ tùy thân…”.

Một đoạn sông Lạch Tray

Nghi ngờ ban đầu có thể anh Tâm bị sát hại cướp tài sản song cũng có thể đây là vụ giết người vì mâu thuẫn hoặc thù hằn cá nhân. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hải Dương tập trung truy xét các mối quan hệ xã hội của nạn nhân thì phát hiện. Anh Tâm có mối quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị N., SN 1990, trú tại xã Cổ Dũng, Kim Thành, Hải Dương (hiện đang là học sinh lớp 12 trường THPT bán công Kim Thành).

Đây không phải là cuộc tình đơn thuần, khi truy xét kỹ, Công an tỉnh Hải Dương phát hiện còn có một nhân vật khác trong cuộc tình này, đó là Bùi Văn Huy (SN 1990, trú tại thôn Nguyễn Bạo, xã Đại Đức, huyện Kim Thành, Hải Dương). Công an nghi ngờ, có thể vì mối quan hệ tay ba này mà Huy và Tâm đã nảy sinh mâu thuẫn.

Sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng Công an cũng xác định được Bùi Văn Huy chính là hung thủ sát hại anh Tâm. Không những vậy, giúp sức cho Huy còn có đối tượng Vũ Văn Hoàn (SN 1990).

Tại trụ sở Công an, Huy khai, thấy “tình địch” (anh Tâm) có nhiều lợi thế hơn về như: là con nhà có điều kiện, nghề nghiệp ổn định, có xe máy đẹp, điện thoại di động xịn nên vô cùng ghen tức. Vì thế nên quyết định triệt hạ “địch thủ” để “bảo vệ tình yêu”.

Để tội ác diễn ra gọn ghẽ, ngày 20/4/2008, Huy gọi Hoàn đến bàn bạc kế hoạch sát hại anh Tâm. Huy và Hoàn bàn nhau dụ anh Tâm đến phòng trọ rồi dùng dao sát hại hoặc gí điện giật chết.

Khoảng 19h ngày 29/4/2008, biết anh Tâm sẽ đến phòng trọ của N. chơi (do học xa nhà nên Huy và N. cùng trọ tại 1 khu ở xã Kim Anh, Kim Thành, Hải Dương), Huy và Hoàn đã đợi sẵn. Lúc này, N. cùng các bạn trọ đã trở về quê nên Tâm vào phòng của Huy ngồi chơi và mở điện thoại ra chơi điện tử.

Hai gã ác nhân cạnh chiếc xe máy của nạn nhân Tâm

Gây án xong, bọn chúng lấy điện thoại di động, ví tiền có 1 triệu đồng, xe máy rồi đẩy xác nạn nhân giấu trong gầm giường khóa trái cửa ung dung đi xem ca nhạc tại sân vận động xã Kim Anh (huyện Kim Thành).

Đến khoảng 23h cùng ngày, chúng về phòng trọ, dùng xe máy của anh Tâm chở thi thể anh ra bờ sông Lạch Tray (thuộc thôn Văn Thọ, xã Đại Đức, Kim Thành). Kinh hoàng hơn, trước khi vùi xác nạn nhân xuống sông sâu, chúng cùng dao chém nhiều nhát vào người và rạch bụng nạn nhân.

Hành sự xong chúng về phòng trọ tắm rửa, nghỉ ngơi. Đến sáng ngày 30/4/2008, cả hai mang xe máy của nạn nhân đến xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP Hải Phòng cầm cố 3 triệu đồng để lấy tiền đi họp lớp cấp 2 vào trưa 30/4.

Nghe vậy, mẹ Huy bảo con đi chuộc xe máy về mang ra vứt tại khu vực đường liên thôn Ngọ Dương và Hà Nhuận (thuộc xã An Hòa, An Dương, TP Hải Phòng).

Sáng ngày 1/5, Huy và Hoàn lau rửa phòng trọ, đem giấy phép lái xe và ví của nạn nhân đi đốt nhằm phi tang nốt chứng cứ. Tuy nhiên, dù đã xóa sạch dấu vết nhưng Huy và Hoàn vẫn không thoát khỏi con mắt nghiệp vụ của cơ quan điều tra.

Công an tiến hành bắt giữ Bùi Văn Huy và Vũ Văn Hoàn cùng hành vi liên quan của Vũ Thị Thủy… Cả ba đối tượng này sau đó bị xử lý nghiêm minh theo đúng quy định Pháp luật

Your browser does not support HTML5 video.

Lãnh án chung thân do giết người tình vì ghen tuông