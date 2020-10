Ớn lạnh tội ác của gã sát nhân chuyên đào mỏ: Đánh thuốc chuột đầu độc tình già rồi đốt xác phi tang

Giết "tình già" rồi bình thản đi "chơi" gái

Thiếu hơi ấm đàn ông đã hơn 10 năm, người phụ nữ tên đang độ tuổi hồi xuân Trương Thị Mỹ Hạnh (SN 1965, ngụ phường An Phú Đông, quận 12, TP. HCM) khao khát có một bờ vai để làm điểm tựa tinh thần và thể xác. Tưởng rằng "trâu già gặm cỏ non", ai dè phải đổi cả mạng sống chỉ vì một gã phi công chuyên đào mỏ.





Được biết, bà Trương Mỹ Hạnh từng có chồng và hai đứa con. Nhưng do mâu thuẫn vợ chồng nên đã đường ai nấy đi được 10 năm. Thời gian trôi qua, hai đứa con lập gia đình riêng, bà một mình đơn bóng trong căn nhà rộng lớn.





Thông qua mai mối, người đàn bà khi đó mới ngoài 40 tuổi quen và chết mê đối tượng Lê Trung Hiếu (SN 1979, ngụ tại quận Gò Vấp) làm nghề sửa xe và mua bán xe máy cũ. Hiếu có vợ làm công nhân và hai con nhỏ.





Trước khi đưa Hiếu về sống chung, bà Hạnh tổ chức buổi gặp mặt các con, anh em họ hàng để hỏi ý kiến. Thấy mẹ cô đơn đã lâu, các con đều đồng ý cho Hiếu về bầu bạn với mẹ.





Tại buổi gia mắt "nhà vợ", Hiếu giới thiệu mình từng có 4 người vợ, 4 đứa con. 2 đứa con thì được 2 bà vợ giành nuôi, còn 2 đứa do Hiếu nuôi nhưng đang ở với ông bà nội. Ngoài ra, Hiếu còn không quên khoe mình là người có tiền, làm được nhiều tiền...





"Hiếu còn khoe đã dẫn mẹ em đi xem một căn nhà khang trang, mà Hiếu nói đó là nhà của mình. Mẹ em nghĩ Hiếu từng trải, có điều kiện kinh tế nên ở với mẹ em chắc không vì tiền mà vì tình cảm thật", con gái bà Hạnh kể lại.

Con gái bà Hạnh không ngờ mẹ lại bị sát hại một cách kinh hoàng đến vậy





Thế nhưng về ở với bà Hạnh được một thời gian ngắn thì Hiếu lộ bộ mặt thật. Hắn chẳng phải người có tiền gì cả, cũng chẳng có tình cảm chân thành với bà Hạnh, hắn chỉ là một tên phi công chuyên "đào mỏ". Sự thật phũ phàng khiến bà Hạnh không thể chấp nhận được. Từ đó bà Hạnh coi thường Hiếu, nên bực tức hay chửi bới. Ngược lại, Hiếu cảm thấy vô cùng nhục nhã, hắn nảy sinh ý định giết "tình già".





Trước khi mưu sát "tình già", Hiếu tính toán rất kỹ lưỡng. Hắn lấy viên thuốc chuột màu nâu vàng có hình dáng khá giống viên vitamin Plus (thường gọi là C sủi) có sẵn trong nhà Hạnh bỏ vào trong hộp nhựa đựng C sủi để bà Hạnh khỏi nghi ngờ, rồi cất vào tủ cẩn thận.





Đến ngày 21 tháng chạp năm 2012, Hiếu bất ngờ bị đau bụng dữ dội nên đã đi khám. Tổng tiền khám và cắt thuốc hết 600.000 đồng. Bực tức dồn nén rồi lại phát hiện Hiếu tiêu tiền, bà Hạnh quát tháo, nghi ngờ Hiếu lấy tiền đưa cho vợ con.





Đến khoảng 18h cùng ngày, bà Hạnh nằm trên võng và nhờ Hiếu pha thuốc đau dạ dày cho uống. Biết đây là cơ hội hiếm có, Hiếu liền lén pha thuốc chuột với thuốc điều trị tiêu hóa.





Khoảng 30 phút sau khi uống thuốc, bà Hạnh cảm thấy mệt mỏi nhưng do có bạn qua chơi nên cố nói chuyện. Thấy bà Hạnh có biểu hiện lạ, người bạn dò hỏi thì Hiếu nói bà say rượu, đang mệt nên đề nghị bạn về để "vợ" nghỉ ngơi. Đến khoảng 20h cùng ngày, bà Hạnh rơi vào trạng thái ôn nói, nằm li bì.





Đáng nói, Hiếu chẳng quan tâm, hắn ung dung khóa cửa ngoài, bỏ về nhà mẹ đẻ ở quận Gò Vấp ngủ. Sáng hôm sau (22 Tết), Hiếu mò về xem tình hình ra sao. Thấy bà Hạnh nằm trên võng, miệng sùi bọt mép, dưới nhà có dịch ói nên hắn lấy giẻ lau chùi sạch sẽ, bình tĩnh nghĩ cách phi tang thi thể.





Hiếu chạy xe ra hàng tạp hóa mua bao tải, túi nilon loại lớn, kéo xác nạn nhân vào trong nhà tắm rồi lột hết dây vàng, đồng hồ, điện thoại.





Sắp xếp thi thể gọn gàng, Hiếu lại khóa cửa nhà đi chơi. Hắn hẹn bạn gái cũ đi uống cà phê rồi chở cô ta đến khách sạn "tâm sự". Đến khoảng 22h cùng ngày, Hiếu trở về nhà tiếp tục nghĩ cách phi tang xác chết. Hắn đi mua 10 lít xăng để thực hiện hành vi đốt xác phi tang.





Lộ kế hoạch đốt xác phi tang tinh vi





Hiếu tính sẽ mang cái xác đi thật xa đến nơi vắng vẻ để đốt nhằm qua mắt mọi người. Sau đó Hiếu tìm được địa điểm ưng ý nhưng do cái xác quá nặng nên Hiếu bỏ xác đã gò gọn vào chậu lớn, bỏ thêm nhiều thứ đồ như rổ, rá nhựa lên phía trên để ngụy trang như đang mang hàng đi chợ bán. Hiếu ra đường nhờ một thanh niên (không rõ lai lịch) vào giúp khiêng chiếc thau đó cột lên xe đi phi tang.





Hiếu chở thi thể nạn nhân đến khu vực TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương ) rồi chạy xe sâu vào trong bãi đất hoang rộng lớn. Cuối cùng, hắn mở nắp can xăng tưới ướt đẫm thi thể và châm lửa đốt. '





Gây án xong, Hiếu mang xe máy của nạn nhân tới Bệnh viện 175 để gửi, rồi bắt xe ôm về nhà. Hôm sau, Hiếu nghĩ gửi xe ở gần nhà dễ bị phát hiện nên lại mang xuống bến xe miền Đông để gửi rồi vứt chìa khóa và vé xe vào sọt rác để xóa dấu vết.





Tinh vi hơn, Hiếu còn mua sim rác, giả vờ nhắn tin vào máy mình với nội dung tự đe dọa mình là tại sao dám quan hệ với bà Hạnh (ý Hiếu nhằm đánh lừa rằng có tình địch khác đã giết bà Hạnh -PV) sau đó đưa các tin này cho các con nạn nhân xem.





Số vàng trấn lột được từ thi thể nạn nhân, Hiếu mang về quận Gò Vấp bán, đổi lấy USD và vàng SJC. Tổng cộng, Hiếu mua được 1,5 lượng vàng SJC đưa cho mẹ. Còn điện thoại và đồng hồ mạ vàng của nạn nhân (do không biết là có mạ vàng), Hiếu vứt vào sọt rác.

Với hành vi tội ác không thể cải tạo được, Hiếu bị tuyên án tử hình





Thi thể nạn nhân được người dân phát hiện vào sáng hôm sau. Lúc đó, xác đã cháy đen, lòi xương. Đến ngày 26 Tết, người thân nạn nhân đọc báo thấy xác chết nữ nên đến Công an tỉnh Bình Dương trình báo.





Kết quả giám định ADN cho thấy xác cháy đen là của bà Hạnh. Công an vào cuộc điều tra và xác định Nguyễn Trung Hiếu là nghi phạm số 1. Sau 20 ngày tra án, Hiếu bị bắt.





Mặc dù đã gây ra tội ác kinh hoàng nhưng Hiếu không hề ăn năn hối cải. Tại phiên tòa sơ thẩm, Hiếu luôn miệng khai ban đầu bị cơ quan điều tra bức cung nhục hình, nhưng không đưa ra được chứng cứ.





Bị cáo khai, quen chị Hạnh vì chị ấy thường xuyên sửa xe ở chỗ mình. Bị cáo về ở với chị Hạnh không quan hệ kiểu vợ chồng như mọi người tưởng, mà chỉ là quan hệ bạn bè.





"Bị cáo ở đó chỉ để thu tiền số đề cho chị Hạnh. Giữa bị cáo và chị Hạnh không có mâu thuẫn gì. Bị cáo không biết viên thuốc đó là thuốc chuột. Bị cáo nghĩ chị Hạnh chết là do trước đó đã uống thuốc giảm đau , khi uống thêm thuốc đường ruột vào thì gây sốc chết. Còn chuyện phi tang xác là do bị cáo hoảng quá nên mới đem đi phi tang. Bị cáo chỉ chở xác đi rồi quẳng ở đó, chứ không mua xăng để đốt", Hiếu khai.





Sau khi nghị án, xé thấy hành vi của bị cáo vô cùng tàn ác, không chỉ giết người bằng loại thuốc độc mà còn đem xác đi phi tang, rồi cướp tài sản của nạn nhân. Bị cáo không còn khả năng cải tạo nên tuyên án tử hình.





