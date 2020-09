Hồ sơ vụ án: Lời khai sởn gai ốc của gã chồng sát nhân giết vợ, giấu xác trong bể nước suốt 2 tháng

Ngày 18/3/2017, Công an huyện Sơn Tịnh ( Quảng Ngãi ) nhận được đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Dinh (56 tuổi, trú ở xóm Hồng Phong 2, xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) về việc con gái là chị Trần Thị Huyền Trang (33 tuổi) mất tích bí ẩn sau khi về quê chồng ở thôn Cù Và, xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh ăn Tết Nguyên đán. gia đình đã gọi điện thoại nhiều lần nhưng không liên lạc được.





Gia đình bà Dinh có liên lạc với con rể là Trần Thái Phúc (43 tuổi, quê quán thôn Cù Và, xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) để dò la tin tức con gái nhưng đối tượng này chỉ ậm ở nói rằng chị Trang bỏ nhà đi đâu không rõ.





Nhận được đơn trình báo của bà Dình, Công an huyện Sơn Tịnh nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua nghiên cứu đơn thư của bà Dinh thì thấy nổi lên nhiều điểm bất thường, nhất là chi tiết chứng minh thư, đồ dùng cá nhân, trang sức của chị Trang vẫn để ở nhà Phúc.





Công an huyện Sơn Tịnh nhanh chóng đến nhà Phúc để xác minh thông tin thì được biết, Phúc cùng 2 con chung với chị Trang và mẹ đẻ đã vào TP Hồ Chí Minh làm ăn. Công an huyện Sơn Tịnh lập tức liên hệ với Công an TP Hồ Chí Minh để xác minh nơi ở của Phúc.





Theo nguồn tin của Công an TP Hồ Chí Minh, Phúc cùng 2 con và mẹ đẻ ở tại nhà số 02/10 Phạm Quý Thích, phường Tân Quí, quận Tân Phú. Công an huyện Sơn Tịnh đã yêu cầu Phúc về địa phương để phối hợp điều tra vụ chị Trang mất tích bí ẩn.

Phúc chỉ nơi giấu xác vợ





Ngày 8/4, khi vừa đáp chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh về sân bay Chu Lai (Quảng Nam), đối tượng Trần Văn Phúc đã chủ động gọi điện cho Công an huyện Sơn Tịnh để đầu thú về hành vi Giết người. Đến ngày 9/4, Phúc đến Công an huyện trình báo.





Phúc khai, trước năm 2005, chị Trang từ Nam Định vào TP Hồ Chí Minh mưu sinh. Trong thời gian ở đây, chị Trang quen Phúc. Sau đó, Phúc đi từ Quảng Ngãi đến TP Hồ Chí Minh làm việc. Một thời gian sau, Phúc và chị Trang kết hôn. Đến năm 2007, chị Trang sinh con đầu lòng nên Phúc đưa vợ về quê sinh sống.





Đến năm 2013, vợ chồng Phúc cùng mẹ đẻ ra TP Hồ Chí Minh kinh doanh nghề buôn bán vải. Đến năm 2015, chị Trang sinh con thứ 2. Đến ngày 13/1/2017, vợ chồng Phúc cùng 2 con và mẹ đẻ về quê ở Quảng Ngãi ăn Tết.





Ngày 24/1/2017 (27 Tết), sau khi ăn cơm trưa ở hàng xóm về, chị Trang có pha sữa cho con nhỏ uống và nhờ mẹ chồng tiếp tục cho uống để chị đi giặt đồ. Đang ở nhà dưới, nghe thấy tiếng con khóc do bị nôn sữa, chị Trang chạy lên to tiếng với mẹ chồng. Nghe thấy vậy, Phúc liền nạt vợ rồi đôi bên xảy ra cãi vã. Thấy hai con cãi nhau, mẹ Phúc bỏ đi.





Sẵn trong người có hơi men, Phúc liền đi ra sau nhà lấy 1 cây nhíp xe ô tô mang lên dọa đánh vợ. Khi thấy chị Trang vẫn lời qua tiếng lại với mình, Phúc vung cây nhíp đánh thẳng vào đầu khiến vợ ngã ngửa ra phía sau.





Thấy vợ la lối, Phúc liền lao đến đè chị Trang rồi dùng 2 tay bóp cổ, được khoảng 2 phút không thấy chị Trang động đậy thì Phúc bỏ tay ra. Biết vợ đã chết, Phúc kéo thi thể xuống bếp ở phía sau để ở tư thế nằm, sau đó lấy bao đựng lúa trùm lên thi thể chị Trang, còn cây nhíp để lại chỗ cũ.





Sợ bị phát hiện, Phúc lấy vải lau vết máu đọng trên nền nhà rồi tháo toàn bộ nữ trang trên người vợ ra bỏ vào bao nilon đem giấu ở dưới đất trong phòng ngủ để 2 viên gách đè lên. Còn ĐTDĐ của chị Trang, Phúc tháo lấy sim để trên tủ, vỏ máy bỏ vào hốc phía chân tường nhà bếp…





Đến khoảng 17h, mẹ Phúc về hỏi con dâu đâu thì hắn nói sau khi cãi nhau vợ đã bỏ đi. Chờ khi trời tối, Phúc lôi thi thể nạn nhân ra bỏ vào bể nước sau nhà rồi dùng chăn, áo ấm ủ lại, sau đó xúc cát phía trước nhà đổ vào lấp đầy.





Đến ngày 9/2, Phúc đưa 2 con và mẹ ruột vào lại TP Hồ Chí Minh để tiếp tục kinh doanh buôn bán vải, nếu có ai hỏi vợ đầu thì Phúc nói cãi nhau nên vợ bỏ đi.

