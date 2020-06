Kỳ án cuộc tình vụng trộm đưa đẩy gã cha vào vũng lầy tội ác `trời không dung, đất không tha`

Bí ẩn thi thể đứa trẻ úp mặt giữa dòng suối Trang

Sáng sớm một ngày tháng 2/2010, nhiều người dân khu dân cư 2 (xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình ) đang làm đồng thì nghe thấy tiếng hét kinh hoàng phát ra từ phía một con suối cách đó không xa. Khi chạy lại kiểm tra thì thấy chị Bùi Thị Van (32 tuổi, ngụ địa chỉ trên) đang run bần bật chỉ về phía khu vực suối Trang, giọng ấp úng: “Có… có xác chết ở suối kia kìa”.

Nghe tin đó, ông Bùi Văn Tính – trưởng Công an xã Thượng Cốc tức tốc đến hiện trường kiểm tra. Trước mắt ông và nhiều người dân là hình ảnh vô cùng kinh hãi, xác chết một bé trai đang phân hủy mạnh, mặt úp xuống dưới mặt hồ hiện ra. Do thời điểm này đang trong thời kỳ mùa khô nên nước suối không sâu dễ dàng nhìn thấy thi thể bé trai. Tin bé trai xấu số tử vong ở suối Trang lan đi khắp nơi khiến người ta rấy lên nhiều tin đồn ma mị, gây ám ảnh dư luận.

Xác định đây là vụ án nghiêm trọng nên Công an huyện Lạc Sơn đã liên lạc đề nghị các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Hòa Bình vào cuộc điều tra. Qua khám nghiệm tử thi xác định, nạn nhân là bé trai khoảng vài tháng tuổi. Nguyên nhân tử vong do tác động ngoại lực, nạn nhân chết trước khi bị ném xuống suối. Như vậy, có thể khẳng định đây là một vụ giết người. Khi phát hiện, thi thể nạn nhân đang phân hủy mạnh và tuổi còn quá nhỏ nên khó nhận dạng.

Suối Trang - nơi phát hiện thi thể bé trai vài tháng tuổi bị bố và chú họ sát hại

Công an tỉnh Hòa Bình ngay lập tức tổ chức lực lượng xuống khu vực xã và khu dân cư 2 tiến hành tìm kiếm xem có gia đình nào mất con, thậm chí những phụ nữ đã sinh nở cũng bị triệu tập.

Thượng tá Trần Mạnh Hải – nguyên Phó Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội PC45 - Công an tỉnh Hòa Bình được ban giám đốc Công an tỉnh giao phụ trách chuyên án hóc búa này. Công an tỉnh yêu cầu thượng tá Hải và đồng đội phải nhanh chóng tìm ra hung thủ để sớm ổn định đời sống nhân dân, bắt kẻ thủ ác phải trả giá.

Vì danh tính nạn nhân khó xác định nên công tác điều tra gặp nhiều trở ngại. Việc tìm thân nhân cháu bé cũng rơi vào ngõ cụt. Tuy nhiên, với con mắt tinh tường, nhạy bén, thượng tá Hải nhanh chóng đặt ra nghi vấn: Cháu bé còn quá nhỏ, chắc chắn chỉ có người thân của nạn nhân mới có thể gây ra vụ án này. Và chỉ có người thân mới có thể đưa cháu đi đến khu vực hoang vắng như này để gây án.

Nghi vấn của thượng tá Hải được các đồng tội tán thành. Ban chuyên án tổ chức nhiều mũi trinh sát tập trung xác minh, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn. Qua xác minh, cơ quan điều tra thấy nổi lên đối tượng Bùi Văn Nịnh (SN 1979, ngụ xã Phú Lương, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình). Bởi thời điểm xảy ra vụ án, có người từng thấy Nịnh di chuyển bằng xe máy đến gần hiện trường với bộ dạng hớt hải, lo sợ. Chi tiết này được ban chuyên án hết sức lưu tâm. Bởi những người “không có tật sẽ không giật mình”. Ban chuyên án tập trung tìm hiểu nhân thân đối tượng này. Thế nhưng, thời điểm Công an “sờ gáy” thì Nịnh lại không có mặt tại địa phương.

Cuộc tình vụng trộm đưa đẩy tội ác tầy trời

Đến thời điểm này, cơ quan điều tra lại gặp trắc trở khi tìm kiếm tung tích nghi phạm. Bởi Nịnh là đối tượng không có người thân thích, lại là lao động tự do và chưa có vợ con nên y đi đâu, ở đâu, làm gì không ai nắm được.

Song bằng ý chí quyết tâm và các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra có được thông tin quan trọng, có người nhìn thấy đối tượng giống Nịnh đang làm việc tại bãi vàng sa khoáng ở tỉnh Quảng Nam. Thông tin này được củng cố hơn khi Công an tỉnh Quảng Nam nằm vùng xác nhận, có phu vàng có đặc điểm trùng khớp với nhận dạng của Công an tỉnh Hòa Bình đang làm việc tại đây.

Ngay lập tức, một tổ trinh sát được cử vào Quảng Nam phối hợp với Công an sở tại đi vào bãi vàng truy bắt hung thủ. Để “cá không lọt lưới”, thượng tá Hải cùng các chiến sĩ trong ban chuyên án quyết định vào vai “phu vàng” ôm vác nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh tiến vào trong bãi vàng.

Để tránh Nịnh nghi ngờ, các trinh sát nói mình quê ở Thái Nguyên, Cao Bằng. Ôm giấc mơ làm giàu, mong muốn gia đình bước sang một trang mới nên tìm vào bãi vàng để “đổi đời”.

Nịnh và Chung trước vành móng ngựa

Sau 40 ngày nằm vùng ở bãi vàng, cơ quan điều tra Công an tỉnh Hòa Bình và Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt giữ thành công đối tượng Nịnh. Sau đó, đồng bọn của Nịnh là Bùi Văn Chung ((SN 1979, ngụ xóm Mận, xã Phú Lương, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) đã đến Công an đầu thú.

Tưởng chừng như vụ án đã được hé lộ 70% và hung thủ chính là Nịnh. Thế nhưng ban chuyên án vô cùng bất ngờ khi Bùi Văn Chung khai nhận mình mới là kẻ chủ mưu của vụ án gây chấn động dư luận này.

Theo lời khai của nghi can, nguyên nhân dẫn đến cái chết oan ức của bé trai ở suối Trang hóa ra bắt nguồn từ mối tình vụng trộm của Bùi Văn Chung. Đối tượng này khai, năm 2004, Chung xin vào làm lao động hợp đồng ở Công ty TNHH một thành viên X91 (Thuộc Tổng công ty Đông Bắc, có địa chỉ tại Uông Bí, Quảng Ninh). Dù đã có vợ và hai con ở quê nhưng Chung vẫn nảy sinh tình cảm và sống như vợ chồng với chị Triệu Thị N. (SN 1984, ngụ thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).

Hệ quả của cuộc tình vụng trộm này chính là việc chị N. mang thai một bé trai. Chung biết sự việc nhưng lẳng lặng đưa chị N. một khoản tiền rồi bỏ về quê. Đến ngày 4/1/2010, biết tin chị N. hạ sinh con trai, Chung lặn lội từ Hòa Bình ra Quảng Ninh thăm con trai và người tình. Khi chị N. đặt vấn đề Chung nuôi con riêng của hai người thì gã đồng ý luôn.

Với Chung, nghi can Nịnh là em họ. Sau khi nhận nuôi con riêng, Chung mời Nịnh sang uống rượu và nhờ Nịnh cùng mình đi rả cháu bé vì sợ sẽ không biết ăn nói như nào với vợ con ở quê.

Sau một hồi suy nghĩ, Nịnh đồng ý giúp đỡ anh họ. Nịnh bế cháu bé ngồi sau xe máy của Chung. Khi hai đối tượng đi qua suối Trang (xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn) thì Chung đổi ý, tạt xe máy vào trong bãi đất ven bờ suối rồi quay lại nói với Nịnh: “Thằng bé này bị bệnh không nuôi được, cho người khác nuôi sợ lây bệnh, nên bỏ nó đi thôi”.

Nghe anh nói vậy, Nịnh tán đồng ngay: “Thế thì chỉ có vứt xuống suối”. Chung đồng ý và nói: “Làm đi”. Như bị dính bùa mê, Nịnh bế cháu bé lội ra giữa suối bóp cổ, dìm cháu xuống nước khoảng 15 phút. Gây án xong, chúng bỏ thi thể cháu bé tội nghiệp giữa lòng suối rồi bỏ về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sau khi hòn tất điềut ra, vụ án được đưa ra xét xử vào ngày 23/3/2011. Cả hai đối tượng bị truy tố với tội Giết người theo Điểm c, Khoản 1, Điều 93, Bộ luật Hình sự. Từ hành vi tội ác của 2 đối tượng, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Chung 19 năm tù giam, bị cáo Bùi Văn Nịnh 18 năm tù.

Theo Nga Đỗ/SKCĐ