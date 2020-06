Ly kỳ vụ “oan hồn” gã nghiện dẫn lối dân bản tìm thấy bao tải chứa xác, vạch tội chủ trại gà hung ác

Cho đến tận bây giờ, người dân ở bản Giàng Tra (xã Sa Pả, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai ) vẫn nhớ như in về buổi chiều kinh hoàng ngày 30/5/2013. Ngày hôm đó, họ đã chứng kiến cảnh tượng mà cả đời này có lẽ không thể quên được, đó là cảnh người chết, mặt mũi biến dạng, mùi tử khí xộc thẳng vào mũi...

Cụ thể, chiều muộn ngày 30/5/2013, một số người dân ở bản Giàng Tra đi làm nương về qua con suối Giàng thì bỗng cảm thấy người khác lạ, bước chân chùng xuống như có ai đang níu lại.

Nghĩ là do đi bộ mệt nên họ rủ nhau xuống suống Giàng rửa chân tay rồi tiếp tục lên đường về bản. Khi vừa bước xuống sát mép suối thì họ phát hiện một bao xác rắn bị mắc cạn ven bờ đá, nổi lập lờ. Lại gần thì thấy mùi hôi thối nồng nặc giống như mùi xác chết. Một người can đản trong số đó đến gần kiểm tra thì cũng thất kinh khiếp sợ khi phát hiện đó là thi thể người đang trong giai đoạn phân hủy.

Một người dân cho biết, trong đời chưa bao giờ chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng đến như thế. Nạn nhân bị trói vặt ra đằng sau trong tư thế ngồi xổm, thi thể đang phân hủy không rõ nhận dạng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Cả đêm hôm đó và đêm hôm sau những người này bị mất ngủ vì cứ nhắm mắt là nghĩ đến cảnh tượng kinh hoàng đó.

Ngay sau đó, sự việc được báo lên Công an huyện Sa Pa . Đơn vị đã phối hợp với Công an vào cuộc điều tra, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là nam giới, mặt mũi biến dạng, mặc bộ đồ người dân tộc Mông. Tay nạn nhân bị trói theo kiểu giật ngược cánh khuỷu ra đằng sau bằng dây thừng. Phần đầu và chân nạn nhân cũng bị trói quặt ra sau siết lại bằng dây thép, để ở tư thế ngồi quỳ trong bao tải.

Đáng chú ý, trước ngực nạn nhân có vết đâm xuyên thấu, vật đâm giống như cật tre. Nhiều khả năng nạn nhân bị giết chết rồi nhét xác trong bao tải và quăng xuống suối.

Sau khi rà soát những người mất tích ở địa phương, cơ quan chức năng xác định danh tính nạn nhân là anh Vàng A Páo (SN 1987, người dân tộc Mông, trú tại bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) – giáp danh với huyện Sa Pa. Anh Páo chưa có vợ, thuộc thành phần “du thử du thực” lại nghiện ma túy nhiều năm.

Theo hồ sơ nhân thân của địa phương, Páo từng bị UBND huyện Tam Đường (tỉnh Lai Châu) xử phạt hành chính bằng hình thức đưa đi cai nghiện bắt buộc 2 lần. Páo có tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Páo ra tù năm 2012, khong có công ăn việc làm ổn định. Sau khi ra tù tái nghiện, thường xuyên trộm cắp vặt gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Ngoài tiền án trộm cắp, Páo có nhiều tiền sự về hành vi trộm cắp của bà con thuộc xã Sơn Bình (nơi Páo cư trú) và một vài xã lân cận thuộc huyện Sa Pa. Gần nhất là vào ngày 25/5/2013, Páo ăn cắp 3 con ngan của một gia đình người Mông ở bản Chu Va 12. Sau đó, Công an đã vào cuộc xử lý, Páo hứa sẽ sửa chữa sai lầm. Sau đó, Páo bắt xe đi về hướng Sa Pa và mất tích từ đó.

Nghi ngờ cái chết của Páo có thể liên quan đến hành vi trộm cắp và hiện trường có thể nằm trong bản Giàng Trà (xã Sa Pả) – nơi Páo xuất hiện cuối cùng nên cơ quan điều tra đã tổ chức một nhóm trinh sát xuống “nằm vùng” thu thập thông tin. Thế nhưng, việc điều tra gặp khó khăn vì người dân ở đây chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, vốn tiếng phổ thông ít ỏi và luôn dè chừng khi thấy người lại hỏi về vụ án.

Việc tìm hiểu thông tin từ người dân trở nên khó khăn thì cơ quan điều tra bắt đầu chuyển hướng sang tìm hiểu về những gia đình có nuôi nhiều gà hoặc làm trang trại gà. Vì trước đó, cơ quan điều tra có thông tin, Páo là đối tượng rất giỏi trộm gà và trộm cắp vặt. Sau quá trình xác minh, Công an thấy nổi lên ở bản Giàng Tra là gia đình Giàng A Chảo. Chảo nổi tiếng là độc đoán, hung hãn và từng có tiền án do đánh chết người em ruột vào tháng 7/2006. Sau đó, Chảo bị tuyên án 9 tháng tù và được cho hưởng án treo về tội Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động.

Gia đình Chảo sống biệt lập tại một thung lũng ven suối. Mấy cha con, anh em sống quây quần để bảo vệ nhau và có xây dựng một trang trại gà khá lớn ở trong vùng.

Công an tỉnh Lào Cai và Công an huyện Sa Pa đến nhà Chảo hỏi về việc có bị mất trộm gà không thì các thành viên lớn tiếng phủ nhận. Thậm chí còn có lời nói, hành động lỗ mãng xua đuổi các điều tra viên.

Nhưng bằng kinh nghiệm và linh cảm nghề nghiệp các trinh sát nhanh chóng phát hiện ra nhiều điểm bất thường trong tâm lý của một số thành viên gia đình. Cơ quan điều tra vừa kiên trì xác minh thông tin từ gia đình Chảo vừa vận động bà con dân bản tố giác tội phạm.

Cơ quan điều tra nhanh chóng triệu tập các đối tượng Giàng A Chảo, Cứ Thị Mảo (vợ Chảo), con trai Giàng A Dình và Cứ Thị Máy (vợ Dình, con dâu Chảo) và Giàng A Lùng con trai út của Chảo lên làm việc. Nhưng các thành viên trong gia đình đều nói không biết, không nghe thấy, cố gắng dùng mọi cách để bảo vệ nhau khiến hướng điều tra một lần nữa đi vào ngõ cụt.

Chảo khai nhận, do trước đó gia đình nhiều lần bị mất trộm gà nhưng không bắt được hung thủ nên vô cùng tức giận. Khoảng 21h ngày 21/5/2013, Chảo phát hiện anh Páo đột nhập vào chuồng gà nên Chảo và con trai là Dình đã vây bắt.

Gây án và phi tang xác chết xong, Chảo và Dình về nhà kể lại sự việc cho các thành viên khác. Đồng thời dặn mọi người phải kín mồm kín miệng để tội ác không bị phanh phui.

Mặc dù biết đây là tội ác không thể dung thứ nhưng bố con Chảo không thể ngờ được, mới vứt xác có vài ngày mà đã bị cơ quan điều tra phát hiện và bắt giữ. Cuối cùng, cả hai bố con phải chịu trừng phạt cho tội ác kinh hoàng này.

