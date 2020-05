Kỳ án thi thể nữ lái đò rẽ nước nổi lên giữa dòng sông vạch trần tội ác của gã chồng cuồng ghen

Thi thể nữ lái đò nổi trên sông, đầu và mặt có vết chém

Sáng sớm ngày 23/5/2018, chu bến đò ở xã Đông Thuận (huyện Thới Lai, Cần Thơ ) đang dưa khoảng 20 phụ huynh bên này qua bên kia sông để đến trường Tiểu học Đông Thuận họp thì bỗng có cảm giác bồn chồn giống như ai đó đang nhắc. Khi ông lái ghe đến giữ dòng thì phát hiện thi thể người đang trôi lập lờ.

Ngay sau đó sự việc được trình báo lên Công an huyện Thới Lai. Nhận được tin báo, Công an cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức trục với thi thể nạn nhân lên bờ để khám nghiệm tử thi.

Kết quả khám nghiệm tử thi phát hiện, trên người nạn nhân có 18 vết thương. Trong đó có 8 vết thương ở vùng đầu gây đứt xương sọ và xương gò má (khả năng hung khí là loại búa đinh).

Vùng ngực, tay, chân của nạn nhân bị rách da và bầm tụ huyết. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định, nạn nhân tử vong do ngạt nước. Như vậy có thể kết luận, sau khi bị tấn công nạn nhân bị thương nặng nhưng chưa tử vong. Khi bị đẩy xuống nước do sức yếu không tự bơi được nên nạn nhân đã ngạt nước dẫn đến tử vong.

Bến đò nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Danh tính nạn nhân được xác định là bà Cao Thị Nga (51 tuổi, ngụ ấp Đông Thạnh, xã Đông Thuận). Chủ bến đò sau đó tiết lộ với cơ quan điều tra rằng, trước khi phát hiện thi thể nạn nhân, gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Con trai nạn nhân cho hay, hôm xảy ra sự việc, chồng nạn nhân có gọi con gái đến thông báo việc đã giết vợ và ném thi thể xuống sông. Theo người thân của nạn nhân, bà Nga sống bằng nghề đưa đò qua sông. Gần đây vợ chồng có xảy ra mâu thuẫn và đã nộp đơn lên tòa để xin ly hôn.

Cơ quan điều tra đã tổ chức lực lượng đến nhà truy tìm chồng nạn nhân để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, thời điểm đó, chồng nạn nhân không có mặt tại đại phương, cơ quan Công an bước đầu nghi ngờ chồng nạn nhân là Huỳnh Kim Thiện (53 tuổi, ngụ xã Đông Thuận, huyện Thới Lai) chính là nghi phạm giết người, phi tang thi thể xuống sông rồi bỏ trốn.

Xác định, Thiện có thể đã bỏ trốn đến các tỉnh lân cận, Công an TP Cần Thơ đã liên hệ với Công an các tỉnh bạn phối hợp truy bắt nghi phạm . Sau 4 ngày điều tra tích cực, khoảng 0h ngày 27/5, Thiện lẻn về thăm mộ vợ thì bị các trinh sát phát hiện.

Biết Công an đã thấy mình nên Thiện phóng xe máy bỏ chạy đến thị trấn Một Ngàn (huyện Châu Thành A, Hậu Giang). Tại đây, xe của Thiện xảy ra va quẹt với một xe khác và bị Thiện bị bắt giữu ngay sau đó.

Tại cơ quan điều tra, Thiện thừa nhận hành vi dùng búa chém nhiều nhát vào đầu bà Nga khiến bà ngã xuống sông tử vong.

Lạnh người với lời khai của gã chồng cuồng ghen

Ngày 28/5/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối vwosi Huỳnh Kim Thiện để điều tra về hành vi Giết người.

Theo kết quả điều tra bước đầu, Thiện và bà Cao Thị Nga là vợ chồng hợp pháp sinh sống tại ấp Đông Thạnh (xã Đông Thuận, huyện Thới Lai). Hai vợ chồng làm nghề đưa đò trước cửa nhà để kiếm tiền trang trải cuộc sống và lo cho con cái. Khoảng năm 2016, cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Thiện bắt đầu lục đục, có thời điểm hai vợ chồng còn đánh nhau.

Thiện cho rằng, vợ ngoại tình với người khác. Và cũng vì những cơn ghen tuông mù quáng này mà Thiện đã 2 lần dùng xà beng đánh gãy tay và dùng dao cắt tay phải của bà Nga.

Không thể sống với người chồng ghen tuông và vũ phu này nên tháng 12/2017 bà Nga quyết định làm đơn ly dị. Tòa án nhân dân huyện đã tổ chức hòa giải một lần nhưng không thành.



Đến chiều ngày 22/5/2018, Thiện cầm dao, kêu bà Cao Thị Ánh Nguyệt (chị gái bà Nga, nhà bên cạnh) đến nói: “Em đi rình nó, thằng nào mà chở nó là em đâm cả 2 người luôn chứ đừng nói một người…”.

Thiện lĩnh án chung thân về tội Giết người

Chưa nói dứt câu, Thiện ném con dao xuống đất rồi lấy xe máy bỏ đi. Đến khoảng 16h cùng ngày, Thiện quay về nhà và xảy ra cãi cọ với bà Nga. Được mọi người can ngăn, bà Nga bỏ xuống bến đò đưa khách qua sông như thường ngày.



Đến khoảng 0h ngày 23/5/2018, bà Nguyệt và chồng nghe thấy tiếng la thất thanh của em gái nên chạy ra bến đò kiểm tra. Tại đây họ chỉ thấy có vết máu, không thấy Thiện và bà Nga đâu quả. Nghi có chuyện chẳng lành nên gia đình đã trình báo sự việc đến Công an địa phương.

Khoảng 3h cùng ngày, Thiện gọi điện cho người con đang làm lái xe trên TP Hồ Chí Minh nói: “Tao đập chết mẹ mày rồi, tao đập xuống sông luôn rồi, tao không có giấu ở đâu hết”. Nói xong, Thiện cúp máy luôn.

Đến khoảng 7h cùng ngày, người dân phát hiện thi thể bà Nga nổi trên mặt nước gần bến đò Trường mầm non Đông Thuận (cách bến đò nhà bà Nga khoảng 2km).

Ngày 29/1/2019, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Huỳnh Kim Thiện về tội Giết người. HĐXX nhận định, chỉ vì ghen tuông mà bị cáo nhẫn tâm sát hại vợ mình, xâm hại đến Sức Khỏe , itnhs mạng con người được Pháp luật bảo vệ.

K ết quả giám định pháp ý cho thấy nạn nhân tử vong ngạt nước, sau choáng do vết thương vùng đầu, mặt do vật sắc nhọn gây ra. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của chiến tranh nên bị cáo bị ảnh hưởng thính lực nặng tỉ lệ 50%. Đồng thời, trước, trong và sau gây án bị cáo bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do bệnh lý tâm thần.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Thiện mức án tù chung thân về tội “Giết người”.

Theo Nga Đỗ/SKCĐ