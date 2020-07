Hồ sơ vụ án: Đêm trăng rằm nhuốm máu tươi hé lộ tội ác kinh hoàng của gã phụ hồ máu lạnh

Đêm trăng rằm nhuốm máu

Rạng sáng ngày 6/2/2005, ông Thành (chủ thầu xây dựng) dậy sớm dắt chiếc xe máy ra khỏi nhà đến công trình xây dựng nhà ở mà ông nhận thầu tại thị trấn An Thạnh (huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương ) để làm việc. Do còn sớm nên chủ nhà chưa ngủ dậy và ông Thành lại quay xe ra đỏa một vòng quanh thị trấn.

Khoảng 7h, ông Thành quay lại công trình, đi vào khu nhà tạm gia đình chủ đang ở thì chưa thấy ai dậy. Tuy nhiên, cánh cửa gỗ của căn nhà dường như đã tự mở từ bao giờ. Thấy lạ, ông Thành đi xuống đẩy vội hàng rào tạm bước vào thì rụng rời chân tay khi chứng kiến cảnh tượng vô cùng kinh hoàng…

Trước mắt ông Thành là thi thể Trần Văn (chủ nhà) nằm trên cầu thang đang xây dở. Đi vào căn phòng phía sau là bà Lương (vợ ông Văn). Còn cô con gái Nguyễn Thị Tường Minh (SN 1976) thì chết trong nhà vệ sinh. Chứng kiến cảnh kinh hãi này ông Thành như khụy xuống nhưng ông cố gắng dùng hết sức bình sinh chạy ra ngoài la hét kêu cứu, đồng thời gọi điện trình báo Công an.

Nhận được tin báo, Công an thị trấn An Thạch cử điều tra viên đến phong tỏa hiện trường rồi trình báo cho Công an huyện Dĩ An và Công an tỉnh Bình Dương. Chưa đầy 1 giờ sau, vụ thảm án đã lan đi khắp tỉnh Bình Dương . Chẳng mấy chốc hàng nghìn người hiếu kỳ kéo về theo dõi Công an tra án và những người giàu trí tưởng tượng thêu dệt lên hàng chục tình tiết ly kỳ.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, cả ba nạn nhân bị sát hại bằng hung khí. Trên cơ thể có nhiều vết thương. Từ hiện trường có thể thấy hung thủ ra tay vô cùng tàn độc và lạnh lùng.

Vì vụ án xảy ra trong đêm trăng rằm nên bị nhiều người thêu dệt nhiều câu chuyện ma mị

Theo Công an tỉnh Bình Dương, vợ chồng ông Văn mới từ miền Bắc chuyển vào Bình Dương sinh sống. Cả hai là công chức đài truyền hình tỉnh Bình Dương. Cô con gái hiện đang là sinh viên tại Sài Gòn.

Dù là dân mới vào những gia đình để lại nhiều thiện cảm cho hàng xóm láng giềng. Hơn nữa, do là cán bộ nhà nước nên gia đình ông Văn cũng không phải là dư giả gì. Tài sản vợ chồng mang từ Bắc vào cũng không có nhiều. Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn nhận định đây có thể là vụ giết người cướp tài sản.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Bình Dương đã lập ban chuyên án để điều tra. Thiếu tá Nguyễn Minh Thống - Phó Phòng CSHS (hiện đã mất) làm phó ban chuyên án nhận định vụ việc: Có thể do thấy vợ chồng ông Văn xây nhà có tiền nên âm mưu giết người cướp tài sản. Kẻ giết người đã giết tất cả các thành viên trong gia đình để bịt đầu mối. Cũng có thể kẻ giết người quen với gia đình nạn nhân.

Công an tiến hành rà soát các mối quan hệ cảu gia đình để khoanh vùng nghi phạm. Ông Thành – nhân chứng phát hiện đầu tiên cũng được mời lên làm việc. Từ nguồn thông tin của ông T. cung cấp là có 3 thợ xây phục vụ công trình của ông tự dưng biến mất, nút thắt của vụ án đã được hé mở.

Từ lời khai của ông Thành, Công an tiến hành truy tìm 3 thợ phụ này và phát hiện 2 trong số đố có bằng chứng ngoại phạm. Duy chỉ có đối tượng Xuân (SN 1977, quê ở Lục Ngạn, Bắc Giang ) là khả nghi. Trong buổi sáng ngày gia đình ông Văn bị sát hại, Xuân đã mua vé tàu về quê mà không đến lấy tiền công làm phụ hồ.

Một nhân chứng sống gần nhà nạn nhân cho biết, buổi sáng xảy ra vụ án mạng họ thấy chiếc xe đạp bị mất cắp chở vật gì đó sau xe. Nhận diện chiếc xe đạp thì phát hiện đó là xe của ông Văn bị mất. Từ manh mối này, một đội trinh sát được cử ra Bắc để truy bắt nghi phạm.

Giết người chỉ để trộm bộ âm li, loa đài

Công an tỉnh Bình Dương đề nghị Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp truy bắt nguy phạm gây án. Phía Công an Bắc Giang đã cử trinh sát về tận quê của đối tượng Xuân để xác minh. Lúc này, Xuân đang có mặt ở gia đình cùng với dài âm li, loa đài đã trộm được của nhà ông Văn.

Công an tỉnh Bắc Giang lập tức ra lệnh bắt giữ đối tượng Xuân. Do có tính cảnh giác cao nên khi thấy người lạ xuất hiện Xuân đã lẩn trốn ra phía sau nhà. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã bắt được Xuân ngay sau đó.



Công an tỉnh Bắc Giang sau đó bàn giao đối tượng Xuân cho Công an tỉnh Bình Dương di lý về địa phương để điều tra. Tại cơ quan điều tra, Xuân khai: “Khi làm phụ làm hồ xây dựng công trình nhà ở của ông V., tôi nghĩ ông đang giữ nhiều tiền, nhà ông lại ít người nên tôi đã ra tay sát hại họ...”.

Kẻ giết người (bên trái) không hề ăn năn hối lỗi khi bị bắt giữ

Trước khi gây án, Xuân đã lên kế hoạch vô cùng tỉ mỉ. Sau một tuần chuẩn bị, khoảng 20h ngày 5/2/2005, Xuân lẻn vào nhà ông Văn và ẩn nấp trong căn nhà đang xây. Khi thấy con gái đi về thì ông Văn ra mở cửa đón con. Sợ bị lộ trước khi trộm được đồ nên Xuân tìm cây xà beng lẻn vào từ phía sau đánh ông Văn gục tại chỗ.





Xuân chạy vào trong nhà thấy bà Lương đang ngồi trên ghế thì dùng cây xà beng đánh lieent iếp vào đầu khiến bà Lương tử vong. Nghe tiếng động, chị Minh đi từ trong buồng ra chứng kiến cảnh tượng hãi hùng thì chạy vào trong nhà tắm trốn thì cũng bị Xuân đánh tử vong.

Gây án xong, Xuân kéo thi thể ông Văn lên cầu thang, cắt dây điện thoại rồi bật điện ngủ nhằm đánh lạc hướng. Xuân còn tiếp tục lục lọi trong túi áo các nạn nhân để kiếm tiền bạc. Khi thấy gia đình nạn nhân có bộ âm li, loa đài giá trị thì dùng xe đạp của ông Văn chở về nhà trọ. Sáng hôm sau, Xuân chở đồ ăn trộm được ra tàu về quê.

Xuân không thể ngờ được, chỉ sau vài ngày gây án đã bị bắt giữ. Với tội danh Giết người, Xuân lĩnh án tử hình. Người dân địa phương cho rằng, đây là bản án hợp lý cho gã phụ hồ máu lạnh chỉ vì bộ âm li, loa đài ăn cắp mà sát hại cả một gia đình hiền lương.

Your browser does not support HTML5 video. Giết người tình đồng tính cướp tài sản sau khi quan hệ

Xem thêm: Kỳ án thi thể nữ lái đò rẽ nước nổi lên giữa dòng sông vạch trần tội ác của gã chồng cuồng ghen

Theo Nga Đỗ/SKCĐ