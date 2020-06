Vết máu loang ở căn nhà tồi tàn lộ tội ác giết 10 người trong vòng 3 tháng của gã “sát thủ bãi rác”

Khoảng 5 phút sau chủ nhà mở cửa. Đó là một nam thanh niên khoảng 20 tuổi. Trông cậu ta trẻ nhưng ánh mắt có chứa một điều gì đó trông khá sợ hãi. Nam thanh niên nhận chiếc xe đạp là của mình, do vội chạy vào nhà đi vệ sinh nên bất cẩn dựng xe không đúng quy định.

Khi gã thanh niên bước ra ngoài, dân phòng trấn Lâm Giang bỗng ngửi thấy mùi gì đó rất lạ từ cơ thể hắn, tương tự như mùi tanh của máu. Khi gã thanh niên cúi người xuống dựng xe đạp, một người dân phòng nhìn thấy phần áo chẽn bên trong của hắn có lấm tấm màu hạt bắn màu đỏ, giống màu máu.

Một thành niên trong đội dân phòng buột miệng hỏi: “Có phải anh làm nghề liên quan đến giết mổ không, hay là anh vừa mổ gà ở trong nhà vậy?”. Nghe thấy câu hỏi bất ngờ, mặt gã thanh niên biến sắc, hắn vội vã trả lời: “Không”.

Ảnh mắt của kẻ sát nhân tuổi 20

Kinh hoàng hơn, khi người dân phòng bước vào trong khu vực nhà vệ sinh, thứ anh nhìn thấy là thi thể người đang bị cắt xén dang dở, máu lênh láng. Cảnh tượng đó có lẽ sẽ ám ảnh cả cuộc đời anh.

Ngay sau đó, sự việc được trình báo lên cảnh sát thị trấn Lâm Giang. Khoảng 20 phút sau cảnh sát có mặt tịa hiện trường, gã thanh niên bị áp giải về đồn cảnh sát. Đồng thời, tổ pháp y vào cuộc thu thập chứng cứ.

Qua lấy lời khai, cảnh sát biết được, gã thanh niên tên là Chen Yongfeng (20 tuổi, không có nghề nghiệp ổn định). Thời điểm bị bắt, hắn đang thu gom rác thải ở Ôn Châu và các khu dân cư để kiếm tiền sinh nhai.

Khi bị bắt, Chen bình thản khai nhận bản thân chính là kẻ giết người và khi dân phòng tới hắn đang xén dở thi thể người ở trong nhà. Nạn nhân được hắn hé lộ là một đồng nghiệp cùng nhặt rác ở Ôn Châu. Nguyên nhân giết người phân xác đơn giản là để cướp tài sản.

Kể từ khi vụ án xảy ra, cả TP Ôn Châu xôn xao, cứ ra đường là người ta lại bàn tán. Trong khi đó, cảnh sát Lâm Giang năng não để đấu tranh với tội phạm, tìm kiếm thi thể các nạn nhân còn lại.

Trong quá trình lấy cung, Chen thừa nhận, hắn đã từng giết “vài người” trước khi bị bắt giữ. Thi thể của các nạn nhân đã bị hắn chặt nhỏ thành từng mảnh rồi vứt ở các bãi rác quanh vùng.

Vụ thảm án kinh hoàng này khiến người dân Ôn Châu sống trong cảnh lo sợ suốt nhiều tháng sau đó. Họ bắt đầu mất dần niềm tin vào những người làm nghề thu gom rác vốn rất lương thiện. Còn Chen ở trong nhà giam thì bình thản đón nhận kết cục dành cho mình.

Theo cảnh sát địa phương, Chen là người gốc Thanh Điền, Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang. Do gia đình cần hàn nên học xong tiểu học đã phải ra đời bươn trải. Chen đến Ôn Châu làm nghề thu gom rác từ năm 16 tuổi.

Nạn nhân của Chen là những người "đồng nghiệp" cùng đi nhặt rác hàng ngày

Chen khác hoàn toàn với những kẻ sát nhân trong lịch sử ngành tư pháp Trung Quốc từng thụ lý. Chen không bị ám ảnh bởi ham muốn giết người, không bị một bệnh lý về thần kinh nào cả. Hắn giết người với một mục đích rất đơn giản là để cướp tài sản. Và những đối tượng hắn hướng đến chính là các đồng nghiệp nhặt rác nghèo khổ như hắn.

Ý tưởng giết người cướp của của Chen không tự nhiên xuất hiện. Hành trình tội ác của hắn bắt nguồn từ sự kiện: Cuối tháng 2/2003, Chen và một đồng nghiệp thu gom rác cùng trả giá để mua một món đồ đồng nát tại một hộ dân ở Lâm Giang. Người kia trả cao hơn Chen và có được món đồ đó. Chen vô cùng tức giận và đã nuôi ý định báo thù.

Hôm sau, Chen với người đồng nghiệp này gặp nhau, hắn nói với anh ta rằng đang có một món đồ đáng tiền muốn bán để dụ người này đến nhà. Tại căn nhà tồi tàn của mình, Chen giết chết đồng nghiệp.

Từ đó Chen hiểu rằng, những người cùng cảnh thường mang tiền và tài sản có giá trị bên người. Và việc giết đồng nghiệp sẽ giúp hắn có món lời tốt hơn nhiều so với đi nhặt rác. Một tuần sau khi vụ án mạng xảy ra, Chen bắt đầu tìm và giết nạn nhân thứ hai.

Trong vòng 3 tháng (28/2 – 24/5/2003), Chen đã giết chết 10 người có cùng hoàn cảnh như mình. Hắn chỉ dùng 1 thủ đoạn duy nhất là rủ nạn nhân đến nhà mua món đồ có giá trị rồi lợi dụng lúc nạn nhân không để ý ra tay giết chết, cướp tài sản, phân xác mang ra các bãi rác phi tang.

Đến ngày 9/12/2003, Chen bị đưa ra xét xử. HĐXX tuyên án tử hình kết thúc cuộc đời tội lỗi của gã “sát thủ bãi rác”.

