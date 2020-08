Hồ sơ vụ án: Ám ảnh tuổi thơ bất hạnh, ác phụ giết chồng rồi sống cùng xác chết suốt 7 ngày đêm

Theo tờ Sina, ngày 26/8/2005, chiếc máy bay từ Mỹ về Trung Quốc hạ cánh xuống sân bay quốc tế Phố Đông (Thượng Hải). Một "người đàn ông" dáng nhỏ thó vội vã buốc xuống máy bay đến cửa hải quan xuất trình giấy tờ. Lúc này nhân viên an ninh sinh bay yêu cầu xuất trình giấy tờ thì họ phát hiện ra mặt "người đàn ông" trong hộ chiếu có tên Hà Lỗi không giống mặt hành khách đang cầm hộ chiếu. Người đó chính là Trần Đơn Lôi, vợ Hà Lỗi. Từ đây, một vụ án mạng kinh thiên động địa dần dần được hé lộ.

Theo cơ quan an ninh, người phụ nữ này đã cải trang thành chồng của mình tên là Trần Đơn Lỗi (SN 1977). Trần sinh ra trong gia đình có học vấn cao ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Bố là giáo sư đại học, mẹ là bà nội trợ có học vấn cao.

Khi bố mẹ Trần lấy nhau họ không màng đến chênh lệch học vấn nhưng sau đó bố Trần càng ngày càng thành công trong sự nghiệp. Trong khi đó, mẹ Trần vẫn dậm chân tại chỗ là một bà nội trợ bình thường. Từ đó, khoảng cảnh vợ chồng ngày một lớn, tâm lý mẹ Trần bắt đầu thay đổi theo hướng tiêu cực.

Trần Đơn Lôi từng có cuộc sống gia đình viên mãn bên Hà Lỗi

Mẹ Trần áp dụng tính khí thất thường của mình vào việc dạy con. Trần sợ bị mẹ mắng nên cố gắng làm mọi thứ để không khiến mẹ trở nên nhạy cảm. Đứa bé tưởng như hoạt bát, lanh lợi đã trở thành con người sống nội tâm, làm gì cũng thận trọng.

Cuộc hôn nhân của bố mẹ Trần đã rơi vào vực thẳm nhưng do cô còn nhỏ nên họ cố gắng níu ké nhau. Khi Trần đã lớn, bố cô lấy hết dũng khí để đưa ra quyết định này. Mẹ Trần rơi vào Trầm cảm , suy sụp và mất sau đó vài năm. Chính nỗi đau này đã reo rắc mầm mống tội ác trong suy nghĩ của Trần.

Hà Lỗi vô cùng thương yêu và chiều chuộng Trần

Vào năm cuối cấp 3, Trần gặp Hà Lỗi. Trong phút chốc, Hà Lỗi bị cô gái tóc ngắn nhỏ nhắn với nụ cười ấm áp thu hút. Cuối cùng họ trở thành bạn bè, tiếp đến là tình nhân. Khoảng thời gian thanh xuân đó Hà Lỗi nắm bắt được đau buồn mà Trần từng trải qua. Vì thế anh càng yêu chiều và đối xử tốt hơn với Trần.

Gần tốt nghiệp đại học, Trần nhận được thư mời nhập học và học bổng toàn phần từ Mỹ. Hà Lỗi cũng là một sinh viên ưu tú vì muốn ở bên cạnh bạn gái nên đã xin nhập học tại một trường ở Mỹ.

Cặp đôi quyết định tổ chức đám cưới tại Mỹ và cùng nhau học tập, gây dựng sự nghiệp. Lúc này, Hà Lỗi không ngờ hôn nhân chính là nấm mồ chôn vùi cuộc đời anh.

Sau khi đến Mỹ, cả hai đều có cuộc sống bận rộn nhưng cũng rất hạnh phúc và viên mãn. Họ thường xuyên cùng nhau đến phòng thí nghiệm, cùng nhau về nhà. Cuộc sống của cặp đôi khiến không ít người ghen tỵ. Cũng từ đây, Trần ngày càng phụ thuộc vào chồng, cô ta luôn muốn chồng bên cạnh, mọi lúc mọi nơi.

Không giống như vợ, Hà Lỗi khá hoạt bát, anh thích sống hướng ngoại. Đến Mỹ anh gặp gỡ nhiều bạn bè, đi tiệc tùng. Điều này khiến Trần vô cùng tức giận. Trần nảy sinh cảm giác tiêu cực như mẹ ả ngày trước rồi mất niềm tin vào chồng. Trần bắt đầu kiểm tra điện thoại của Hà Lỗi, hạn chế các mối quan hệ của anh.

Về phần mình, Hà Lỗi là người yêu vợ, biết cô ám ảnh tuổi thơ nên nhiều lần khuyên can, giải thích và nhường nhịn. Nhưng thấy chồng nhẫn nhịn, Trần lại càng lấn tới, có lần không kiềm chế được, ả dùng dao đâm chồng bị thương.

Tối ngày 19/8/2005, trong một đêm mưa bão, Trần Đơn Lôi và Hà Lỗi cãi nhau. Lúc này, Trần không kiềm được bản thân liền vớ lấy khẩu súng ở giường bắn chết chồng.

Sau khi bị bắt, Trần khai rằng, vì chồng muốn ly hôn nên ả không kiêm chế được bản thân. Hà Lỗi nổi tiếng như thê,s nếu ly hôn anh ta sẽ tìm được người phụ nữ khác tối hơn và sẽ có một cuộc sống tốt. Nhưng với cô ta, chỉ cần ly hôn thì cuộc đời sẽ chấm hết.

Cuối cùng, Trần đáp lại tình cảm của Hà Lỗi bằng cuộc tàn sát đẫm máu

Giết chồng xong, Trần đã ở cùng thi thể suốt 7 ngày 7 đêm. Trong thời gian này, cô vẫn ăn ngủ bình thường. Nhưng đến khi mùi hôi thối bốc lên từ tử thi không thể chịu nổi thì mới nghĩ đến tiêu hủy. Cô ta nói rằng, mình đã tìm một tên sát thủ trên mạng để giúp tiêu hủy xác chồng.

Cảnh sát Mỹ cho biết, họ không tìm thấy hồ sơ liên lạc của Trần Đơn Lôi và tên sát thủ kia. Sau cùng, họ nghi ngờ rằng Trần Đơn Lôi chính là người tiêu hủy xác chồng bằng cách ném ở đồng ruộng.

Điều khiến dư luận kinh hãi là khi Trần bị bắt, bố mẹ Hà Lỗi đã đến sở cảnh sát và hỏi sao hai vợ chồng không về cùng nhau. Lúc này Trần trả lời: "Anh ấy đang ở một nơi an toàn rồi ạ". Câu trả lời này đã trở thành cơn ác mộng đối với gia đình Hà Lỗi.

Đến tháng 9/2006, Trần bị kết án tử hình sau 2 năm giam giữ và buộc bồi thường cho bị hại 440.000 nhân dân tệ (khoảng 1,4 tỷ đồng).

Tuy nhiên, trong 2 năm ngồi tù, Trần đã có thành tích tốt nên được giảm từ án tử xuống án tù có thời hạn và có khả năng được tự do. Nhưng người thân của Hà Lỗi không đồng ý, họ đã kháng cáo.

Họ làm chương trình dưới góc độ cải tạo tội phạm, giúp Trần đón nhận một năng lượng tích cực để làm lại cuộc đời. Về tội ác của Trần họ không nghiên cứu sâu chỉ tóm tắt một chút.

Chương trình này đã khiến dư luận cảm thấy vô cùng bất bình. Họ cho rằng, chương trình đã làm tổn thương gia đình Hà Lỗi. Nếu như họ xem được thì thấy con trai vôp cùng tội nghiệp. Trong khi kẻ giết con mình có thể được tự do trong thời gian tới.

Your browser does not support HTML5 video.

Thiếu nữ bị kẻ cuồng dâm sát hại rồi hiếp dâm 2 lần