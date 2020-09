Ly kỳ giấc mơ `em gái về dự đám cưới` vụ 2 bé gái bị chôn xác trong vườn chuối suốt 190 ngày

Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Xuyên nhanh chóng vào cuộc điều tra, triệu tập đối tượng Hùng lên trụ sở làm việc. Song Hùng không hợp tác mà còn trèo lên nóc nhà cầm dao cố thủ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến rạng sáng hôm sau, Công an bắt giữ được đối tượng.

Tại trụ sở Công an, đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội và khai, khoảng 11h ngày 19/11, Hùng đi xe máy, mang theo dao đên trục đường liên thôn gần nhà tìm chỗ vắng để ẩn nấp nhằm mục đích chặn đường, hãm hiếp các cô gái trẻ. Khi thấy một phụ nữ đi ngang qua, Hùng lao ra khống chế rồi kéo vào ven đường thực hiện hành vi đồi bại. Khi bị người dân phát hiện hô hoán thì Hùng nhảy lên xe rồi dùng dao đe dọa và phóng đi.

Đào Văn Hùng - kẻ giết người bệnh hoạn

Nhưng sự việc kinh hoàng bị phát giác khi lấy lời khai của Hùng đó là việc hắn khai vào 6 tháng trước đã sát hại 2 bé gái cùng thôn. Vừa nghe xong thông tin này, Công an huyện Phú Xuyên nhanh chóng tiến tiến hành xác minh bởi đây có thể là nút thắt trong vụ 2 bé gái mất tích ví ẩn trước đó.

Ngay trong ngày 22/11, Công an huy động lực lượng tìm kiếm xung quanh nhà Hùng để xem đối tượng giấu xác nạn nhân ở đâu. Bởi ban đầu Hùng khai chôn xác 2 cháu bé ở gốc cây khế nhưng khi Công an đào lên chỉ thấy quần áo trẻ con. Lúc này, cơ quan điều tra mở rộng khu vực tìm kiếm, thậm chí thả lưới dưới ao để đề phòng tình huống đối tượng vòng vo, khai man.

Cuối cùng, Công an áp giải Hùng về nhà để chỉ nơi chôn xác nạn nhân. Theo chỉ dẫn của Hùng, Công an đào hai vị trí cách nhau khoảng 50 mét gần tường rào nhà hắn. Từ đây vụ án "động trời" bị phơi bày ra ngoài ánh sáng. Dưới 2 hố sâu khoảng nửa mét, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 2 bé gái trong tình trạng phân hủy mạnh nhưng vẫn có thể nhận dạng được.

Ngay sau đó, người thân bé Thảo và Linh đến nhận dạng. Bé Thảo được người thân khẳng định thông qua chiếc vòng bằng bạc và đôi khuyên tai vàng tây còn nguyên. Bé Linh được gia đình nhận dạng thông qua chiếc bờm tóc. Công an ngay sau đó cũng tiến hành giám định ADN để xác định danh tính các nạn nhân.

Sự việc 2 bé gái bị sát hại dã man rồi chôn xác trong vườn chuối khiến người dân thôn Vĩnh Trung vô cùng bàng hoàng. Không ai có thể tin được, Hùng lại gây ra tội ác tày trời đến như vậy.

Sau 5 ngày kể từ khi thi thể 2 cháu bé được tìm thấy, người dân thôn Vĩnh Trung vẫn túm năm tụm ba bàn tán về sự việc. Người thân các nạn nhân vẫn không tin đó là sự thật. Đôi khi họ vẫn nghĩ rằng 2 đứa trẻ bị bắt cóc rồi sẽ có ngày trở về đoàn tụ với gia đình.

Bà Đào Thị B. (77 tuổi, bà nội bé Thảo) kể, ngày phát hiện thi thể cháu nội cũng là ngày gia đình tôt chức đám cưới cho 1 đứa cháu khác. Đám cưới chỉ cách nhà Hùng khoảng chừng 70 mét. Đêm trước đám cưới, anh trai Thảo nằm mơ thấy em gái, cô bé nói sẽ về dự đám cưới. Sáng hôm sau, người anh này đêm chuyện kể cho người lớn trong nhà nghe thì mọi người không tin, ai cũng nghĩ do nhớ em quá nên tối nằm mơ linh tinh.

Nơi phát hiện thi thể 2 bé gái

“Đầu giờ chiều hôm đó (20/11), khi tiệc cưới vừa xong thì chúng tôi nhận được tin báo, tên Hùng đã giết chết cháu tôi rồi chôn ở góc vườn. Lúc này, mọi người mới giật mình nhớ lại lời anh trai cháu T. nói hôm trước…” bà B. nghẹn ngào nhớ lại.

Theo một người dân sống gần nhà Hùng, hắn từ bé có tiếng học giỏi, từng học đại học ngành tài chính trong miền Nam. Khoảng 2 năm nay (2014 - 2016), thanh niên này về quê phụ giúp gia đình và chờ xin việc làm.

Về ngoại hình, Hùng được đánh giá "mặt mày sáng sủa", có vể thư sinh vì đeo kính cận. Hầu hết người làng đều nhận xét, Hùng hiền lành, lễ phép, không rượu chè, cờ bạc.

Hùng là con út trong gia đình có 5 anh chị em. Trước khi sự việc xảy ra, Hùng sống cùng bố mẹ và anh trai mắc bệnh tâm thần nặng. Sau khi trở về địa phương, Hùng không có công việc ổn định, có hiểu hiện trộm cắp trai cây của người dân trong xã.

Quay lại vụ án 2 bé gái bị sát hại, theo báo cáo của cơ quan điều tra, Hùng khai: Khoảng 17h ngày 14/5/2016, thấy 2 bé gái 11 và 12 tuổi là hàng xóm đang chơi gần nhà, Hùng nảy sinh ý định sát hại. Kể sát nhân dùng 2 tay kẹp cổ bé gái lôi vào vườn nhà mình rồi sát hại. Sau đó hắn định giở trò đồi bại nhưng không thành.

Đúng lúc đó, bố Hùng đi vào thấy con trai đứng cạnh xác 2 bé gái thì kêu lên và thông báo cho vợ biết. Bố mẹ Hùng chỉ biết nhìn con và khóc, trong khi đó, anh ta nói sẽ tự giải quyết chỉ cần bố mẹ không nói cho ai là được.

Đợi khi trời tối, Hùng mang xác 2 bé gái ra vườn rồi đào hố ở gần bụi chuối chôn xác nạn nhân xuống. Bố mẹ Hùng biết toàn bộ hành động của con nhưng tuyệt nhiên im lặng.

Công an đào ở khu vực bụi chuối phát hiện thi thể 2 nạn nhân

Về phía gia đình nạn nhân, sau khi 2 đứa trẻ mất tích thì trình báo Công an và tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy. Bố mẹ Hùng biết con giết người nhưng cũng không trình báo Công an.

Khi sự việc vỡ lở, cơ quan điều tra đã khởi tố cả bố mẹ Hùng với tội Che giấu tội phạm và Không tố giác tội phạm. Tại trụ sở Công an, bố mẹ Hùng thừa nhận hành vi của mình.

Sau khi hoàn thành điều tra, ngày 7/2/2017, vụ án của Hùng bị đưa ra xét xử. HĐXX tuyên phạt Hùng 6 năm tù về tội Hiếp dâm, tử hình về tội Giết người. Tổng hình phạt là tử hình. Bố của Hùng nhận 15 tháng tù về tội Che giấu tội phạm; mẹ Hùng nhận 12 tháng tù về tội Không tố giác tội phạm.

