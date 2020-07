Hồ sơ vụ án: Xác chết bà chủ tàu cá dưới bùn lầy lộ ra tố tội gã ngư phủ `vong ân bội nghĩa`

Xác chết bà chủ tàu cá dưới bùn lầy

Đúng giờ ăn cơm, Phòng điều tra hình sự Công an huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang ) nhận được điện thoại của công dân sống ở tổ 1, ấp 4, thị trấn An Thới về việc phát hiện một xác chết phụ nữ bị vùi trong bùn lầy bên bờ suối Lỡ, gần sông Cầu Sấu (khu giáp ranh giữa ấp 4, thị trấn An Thới với ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ). Lập tức một tổ công tác gồm 8 cán bộ điều tra xuống phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Qua khám nghiệm bước đầu xác định, nạn nhân là nữ giới khoảng 35 tuổi. Trên cơ thể phát hiện nhiều vết đâm chí mạng, những vết này có thể do vật nhọn như dao gây ra. Nạn nhân tử vong do mất máu và tổn thương cơ quan nội tạng.

Qua điều tra, Công an xác định, danh tính nạn nhân là chị Trần Thị Dư (SN 1974, ngụ tại ấp 4, thị trấn An Thới). Nhà chị Dư đang sống cách hiện trường phát hiện thi thể chị khoảng 160m.

Các trinh sát đến nhà nạn nhân tìm hiểu thì phát hiện con gái chị ở nhà một mình. Cô bé cho biết, khi về nhà không thấy mẹ đâu nhưng trên sàn nhà, vách nhà và nhiều nhiều vật dụng khác thấy có loang lổ vết màu đỏ giống như máu. Nghĩ rằng mẹ gặp nạn nhân đã chạy ra sân kêu cứu. Qua nhận định nạn nhân dưới bùi chính là chị Dư.

Thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc - nơi xảy ra án mạng

Xác định đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, Công an huyện Phú Quốc đã xác lập chuyên án đấu tranh. Ngay trong tối hôm đó, Công an huyện đã tổ chức khám nghiệm nhà nạn nhân Dư.

Tại đây phát hiện tủ quần áo có dấu hiệu bị cạy, đồ đạc bị lục tung; dưới sàn nhà có dấu vết máu dù đã bị xóa nhưng vẫn còn vương lại một vài dấu vết. Bước đầu xác định, đây có thể là vụ giết người cướp tài sản.

Người thân của chị Dư cho biết, vợ chồng chị sống bằng nghề đi biển. Cứ chiều đi sáng hôm sau mới về. Vợ chồng có với nhau 2 đứa con, con lớn đang học cấp 3, còn đứa nhỏ hàng ngày được gửi ở nhà ông bà ngoại cách đó không xa.

Chị Dư vốn là người phụ nữ tháo vát, ngoài lo liệu chuyện nội trợ, chị còn có một số mối quan hệ làm ăn với người dân địa phương. Chị Dư vốn là người để ý đến vẻ bề ngoài nên đeo rất nhiều vàng bạc, trang sức...

Việc truy bắt hung thủ là không hề đơn giản bởi nạn nhân có nhiều mối quan hệ phức tạp. Nơi gia đình sống có nhiều tàu cá qua lại (bao gồm cả tàu cá của gia đình ). Tại đây, mỗi ngày có hàng trăm ngư phủ đến làm việc và chủ yếu là người ở nơi khác đến. Và rất có thể, sau khi gây án, hung thủ đã “cao chạy xa bay”.

Một điểm đáng chú ý khác, gần nhà chị Dư, hầu hết là dân nghèo, có nhiều thành phần phức tạp, gần đây còn xuất hiện tình trạng lô đề, cờ bạc. Cơ quan chức năng tỉ mỉ khám nghiệm hiện trường xung quanh nhưng không phát hiện tình tiết có giá trị nào.

Vạch tội gã ngư phủ “vong ân bội nghĩa”

Cơ quan Công an huyện Phú Quốc tiến hành sàng lọc các mối quan hệ xã hội thân quan của chị Dư. Qua đó thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Văn Trọng tự Bảo (SN 1984, trú ấp Xẻo Lá, xã Tân Thạnh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang). Được biết, Trọng là người làm công cho gia đình chị Dư.

Trước 2 ngày xảy ra án án mạng, Trọng đến xin vợ chồng chị Dư nghỉ làm với lý do bị bệnh. Tuy nhiên, một số người dân địa phương phát hiện, trong thời gian đó, Trọng thường xuyên lui đến quán cà phê tán dóc, chơi bida, không hề giống người đang mắc bệnh.

Ngoài ra, trong lúc khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện đôi dép của Trọng có mặt tại đó. Cùng với nhiều tình tiết khác, Công an huyện Phú Quốc xác định, Trọng là nghi can số 1 trong vụ án này. Công an lập tức triệu tập Trọng lên trụ sở làm việc.

Bước đầu, Trọng tỏ thái độ bất hợp tác với Cơ quan điều tra. Trọng luôn miệng kêu oan, cho rằng Công an đã bắt nhầm người. Không chỉ vậy, trọng còn đưa ra nhiều bằng chứng ngoại phạm như: Trọng nói vào thời điểm xảy ra án mạng hắn đang ngồi uống cà phê, có nhiều người chứng kiến.

Thêm nữa, Trọng không có thù hằn với bà chủ, sao lại ra tay giết người . Trọng còn lập luận rằng, y là trụ cột gia đình, dại gì mà gây án, làm liên lụy đến vợ con...

Hiện trường vụ án

Thế nhưng, mọi lý lẽ Trọng đưa ra đều bị các điều tra viên đánh đổ. Trung tá Trần Văn Dũng và đại úy Trần Hữu Chương (Đội phó Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Phú Quốc) đã dùng lý lẽ sắc bén, bằng chứng xác thực để vạch tôi gã ngư phủ độc ác này.

Tại trụ sở cơ quan điều tra, Công an yêu cầu khám người, lúc này, mặt Trọng tái mét, run lẩy bẩy. Cơ quan điều tra phát hiện trên cơ thể Trọng còn nhiều vết trầy xước và hắn không thể lý giải được. Nhận thấy tội trạng đã bị bại lộ, Trọng gục đầu kể lại hành trình gây án.

Trọng khai, do cuộc sống khó khăn nên năm 2010 đã đưa vợ con vào Phú Quốc làm ăn, sinh sống. Trọng đến nhà chị Dư xin là ngư phủ. Biết được hoàn cảnh gia đình Trọng như thế nên chị Dư đồng ý tạo công ăn việc làm cho Trọng.

Nhưng thay vì chuyên tâm làm việc kiếm tiền nuôi gia đình, Trọng lại tiêu xài vô độ khiến hắn rơi vào cảnh túng thiếu. Hàng ngày, đi làm thấy chị Dư đeo nhiều trang sức có giá trị nên nảy sinh ý định giết ân nhân để chiếm đoạt tài sản. Và Trọng đã âm thầm xây dựng kế hoạch giết người kinh hoàng.

Theo đó, ngày 11/8/2012, Trọng báo mệt xin nghỉ không đi theo tàu cá ra biển. Đến sáng 15/8, Trọng đến nhà chi Dư hỏi vay tiền nhưng chị Dư hẹn chiều. Đầu giờ tối, Trọng thủ sẵn dao rồi đến nhà chị Dư. Lúc này, chị Dư ở nhà một mình và đang ngồi dùng máy tính.

Trọng bước vào nhà vờ hỏi “chị Dư có tiền cho tụi em mượn chưa”. Nghĩ Trọng là người làm công trong nhà nên chị Dư không đề phòng, mắt vẫn nhìn vào máy tính và trả lời: “Chị đã cho con gái cầm tiền qua nhà cho em rồi mà”.

Thấy chị Dư không đề phòng, Trọng lao nhanh đến dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân . Bị đâm nhiều nhát, chị Dư gục xuống sàn. Trọng nhanh chóng kéo thi thể nạn nhân ra hông nhà. Kiểm tra thấy chị Dư đã chết, hắn gỡ bông tai, nhẫn... Tiếp đó, hắn vào nhà lấy 1 điện thoại di động, vào buồng cạy tủ láy nữ trang.

Lúc này, Trọng phát hiện có một số vết máu trên sàn nhà nên cẩn thận dùng nước rửa sạch nhằm xóa dấu vết. Đồng thời y kéo xác chị Dư đến mương bùn, dìm xuống nhằm phi tang. Sau đó, Trong giấu tài sản cướp được vào một bụi cây gần nhà. Con dao gây án thì vứt xuống sông phi tang. Xong xuôi đâu đấy, hắn về nhà như không có chuyện gì xảy ra.



Dù đã lên kế hoạch tỉ mỉ, chuẩn bị cả đường đi nước bước khi Dù đã lên kế hoạch tỉ mỉ, chuẩn bị cả đường đi nước bước khi cơ quan điều tra triệu tập thế Trọng vẫn không thoát thân được. Tội ác của hắn đã bị phanh phui. Thế nhưng nỗi đau còn mãi với gia đình bị hại – những người đã cưu mang, giúp đỡ khi hắn khó khăn, hoạn nạn.

