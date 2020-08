Kỳ án xác chết rẽ nước nổi lên giữa dòng sông kêu oan, `báo oán` 3 kẻ ác nhân mu muội ở Lai Châu

Xác chết giận dữ rẽ nước nổi giữa mặt sông

Các tỉnh miền núi phía Bắc là nơi tập trung đông đảo các dân tộc thiểu số sinh sống. Người dân ở đây sống với nhau bằng tình cảm chân thành. Thế nhưng khoảng gần 1 thập kỷ trở lại đây, lực lượng Công an liên tục chứng kiến hàng loạt vụ án mạng kinh thiên động địa xảy ra ở khu vực vùng núi phía Bắc. Cách đây vài năm, người dân tỉnh Lai Châu bàng hoàng khi biết tin, một người đàn ông bị sát hại dã man xuất phát từ mê tín dị đoan.





Quay lại ngày 12/5/2017, khi đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu nhận được báo cáo của Công an huyện Sìn Hồ về việc ông Sùng Tùng Khư (SN 1960, trú tại bản Thành Chử, xã Tủa Sín Chải, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) đi làm nương và mất tích. Người nhà đã tản ra đi tìm nhưng không thấy tung tích ông Khư đâu cả.

Lán nương - nơi ông Khư mất tích bí ẩn





Khi nhận được tin báo mất tích của gia đình nạn nhân , Công an huyện Sìn Hồ đến khu vực lán trại nơi ông Khư nghỉ ngơi khi đi làm nương để điều. Tại khu vực lán nương, Công an phát hiện nhiều dấu máu vương trên sàn. Những dấu máu này có dấu hiệu đã bị lau chùi, xóa mờ nhưng chưa sạch hết.





Lần theo vết máu vương vãi còn sót lại, Công an phát hiện dấu máu dẫn từ căn lán nương xuống đến khu vực lòng hồ cạn ra đến mép nước còn lại trong lòng hồ. Tuy nhiên, đến đây thì mất dấu. Qua vết máu tại hiện trường, Công an bước đầu xác định đây là một vụ án mạng.





Ngay lập tức Công an, Viện kiểm sát, cơ quan pháp y, Công an tỉnh Lai Châu vào cuộc lấy dấu máu về phân tích. Đồng thời tổ chức tìm kiếm tung tích ông Khư. Công an cử một số người nhái tìm kiếm ông Khư ở dưới lòng hồ nhưng chưa thấy.





Đại tá Nguyễn Văn Hiện - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (Công an tỉnh Lai Châu) cho biết: "Qua khám nghiệm hiện trường phát hiện có nhiều dấu vết nghi là máu tại lán của ông Khư. Theo lời kể của gia đình, có bị mất một chiếc vỏ chăn và một chiếc màn. Trên lán phát hiện dây buộc màn bị đứt còn sót lại ở hiện trường".





Sáng ngày 16/5/2017, trong lúc các điều tra viên đang lấy thông tin từ người thân và làng xóm thì nhận được tin báo, một người đánh cá ở khu vực bản Thành Chử (xã Tủa Sín Chải, huyện Sìn Hồ) phát hiện xác một người bị bọc trong mảnh vải, mắc lại gần một tảng đá dưới lòng sông can. Công an huy động cán bộ điều tra đến hiện trường trục vớt thi thể lên bờ.

Thi thể ông Khư bị quấn chặt và dìm xuống lòng sông bằng 3 tảng đá





Qua khám nghiệm, nhận dạng ban đầu thì xác định đây chính là thi thể của ông Sùng Tùng Khư bị mất tích trước đó vài ngày. Nơi phát hiện thi thể ông Khư cách lán nương khoảng 500 mét. Thi thể ông Khư bị bọc kín và được neo với hai hòn đá, buộc bằng sợi dây thừng màu cước trắng.





Khám nghiệm tử thi sơ bộ xác định, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy mạnh. Nạn nhân bị sát hại trong khoảng thời gian từ 4 đến 5 ngày trước. Khoảng thời gian này trùng khớp với thời gian gia đình phát hiện ông Khư bị mất tích. Đặc biệt, trong phổi của nạn nhân có nhiều di vật như bùn, sỏi và những mảnh ốc, trai nhỏ.





Qua những manh mối có được, cơ quan điều tra xác định đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Hung thủ đã neo đá vào thi thể nạn nhân với mục đích dìm xác xuống dưới lòng sông nhằm che dấu tội ác.





Cơ quan điều tra bắt đầu tiến hành rà soát thông tin về bản thân và gia đình ông Sùng Tùng Khư. Bà con dân bản cho biết, trước nay ông Khư chưa từng có mâu thuẫn với bất kỳ ai. Ông có quan hệ thân thiện với bà con trong bản. Đến mùa đi rừng thì đi rừng, đến mùa trồng lúa thì trồng lúa.





Tuy nhiên, một người dân trong bản cho biết, ông Khư có tật xấu là hay uống rượu rồi say xỉn. Mỗi lần như thế ông thường đánh vợ, quát con. Chuyện này người trong bản ai cũng biết.





Lộ diện tội ác của 3 kẻ mu muội giết người vì nghi... làm ma chài

Động cơ giết người của hung là cướp tài sản hay là thù hằn cá nhân? Hung thủ lài ai? Manh mối duy nhất cơ quan điều tra có lúc đó là chi tiết về đoạn dây thừng dùng để cột xác nạn nhân với hai cục đá. Tuy nhiên, sợi dây thừng này khá phổ thông, bà con làm nghề đánh tôm cá trên sông cũng sử dụng loại dây thừng giống hệt như vậy dùng để neo giữ đó tôm.





Khi vụ án sắp bước ngõ cụt thì một người đàn ông tên Trung cho biết, vào chiều muộn ngày 11/5/2017, có 3 người đàn ông là Pủa, Cở, Vả (sống ở xã Tủa Sín Chảy) đến bên sông. Người tên Pủa đến gặp anh Trung đặt vấn đề thuê chiếc thuyền trong 2 ngày vì gia đình cần thuyền để đi mua trâu. Trong khi đó chiếc thuyền của gia đình bị thủ đang kéo lên bờ để sửa chữa.





Từ manh mối này, các điều tra viên dồn sự chú ý đến Pủa. Họ bắt đầu theo dõi mọi hành vi, đường đi nước bước của Pủa. Theo tìm hiểu của một điều tra viên, trong mấy ngày trước khi án mạng xảy ra thì hắn ở cùng bố vợ là ông Cở và người em rể là Vả ở tại nhà bà Dinh để đắp thuốc chữa bệnh (bà Dinh làm nghề bốc thuốc nam).

Dòng sông nơi giấu xác ông Khư





Cơ quan điều tra tiến hành giám định sợi dây thừng buộc xác chết với 2 cục đá thì cho kết quả đó là sợi dây thừng trên thuyền của anh Trung bị mất. Hai hòn đá neo xác ông Khư trùng với hai hòn đá của anh Trung bị mất. Một điểm đáng chú ý khác, vào ngày 11/5/2017, Pủa, Cở và Vả đi đâu đến 3h sáng mới về. Chính những điều bất thường này mà cơ quan điều tra đưa cả 3 đối tượng vào diện tình nghi.





Tại thời điểm cơ quan điều tra triệu tập đến làm việc thì Pủa không có mặt ở địa phương. Công an chỉ làm việc được với Giàng A Cở và Sùng A Vả. Qua đấu tranh, hai đối tượng Cở và Vả đã khai nhận Vừa Giống Pủa và Sùng A Vả nghi ngờ ông Sùng Tùng Khư thả ma khiến con gái của Pủa và Vả ốm mãi không khỏi nên ôm hận trong lòng.





Sau đó, Pủa và Vả rủ ông Cở tham gia mưu sát ông Khư để giết con ma hại người. Ông Cở đồng ý giúp sức. "Hôm ấy, Pủa và Vả bảo tôi ông Khư thả ma khiến con nó ốm. Nó bảo tôi có đi giết ông Khư không? Vì chúng nó nói ông Khư là ma chài nên tôi đồng ý đi cùng chúng nó", ông Cở khai.





Chiều muộn ngày 11/5/2017, Pủa, Cở và Vả đang đi chữa bệnh ở nhà bà Dinh thì tụ tập uống rượu, bàn bạc cách ra tay vào tối cùng ngày. Như kết học đã định, chúng đến nhà anh Trung cùng xã thuê chiếc thuyền để di chuyển vào khu lán nương nhà ông Khư. Đồng thời dự định sẽ dùng chiếc thuyền và tấm bạt đã chuẩn bị sẵn để phi tang thi thể nạn nhân xuống sông.





Khi gần đến lán, chúng chuẩn bị vũ khí là hai đoạn dây chặt ở ven rừng. Sau đó mượn thuyền và chuẩn bị hung khí. Đến sẩm tối, cả 3 đối tượng dùng thuyền đi vào sát bờ rồi di chuyển vào trong lán sát hại ông Khư.

Cở khai được Pủa và Vả rủ đi giết ông Khư vì nghi nạn nhân thả ma chài khiến con chúng ốm mãi không khỏi





Tiếp đó, bọn chúng di chuyển xác ông Khư xuống gần bờ sông rồi quấn kín xác vào buộc vào hai tảng đá. Di chuyển thuyền ra giữa sông chúng ném thi thể nạn nhân xuống. Chúng gây án xong xuôi vào khoảng 3h sáng và di chuyển về nhà bà Dinh ngủ như không có chuyện gì xảy ra.





Qua công tác rà soát, truy tìm, Công an phát hiện và bắt giữ Vừa Giống Pủa khi đang lẩn trốn ở bản Chế Cô Nha, xã Sín Chải (huyện Tủa Chùa, Điện Biên). Tại cơ quan điều tra, Pủa khai hoàn toàn trùng khớp với lời khai của Vả và Cở. Pủa nói, vì nghi ông Khư thả ma khiến con của Pủa và Vả ốm nên đã rủ ông Cở sát hại Khư.





Trong vụ án này, Cở là người chở thuyền, Pủa và Vả là người ra tay sát hại ông Khư. Sau khi giết nạn nhân, Pủa và Vả khiến xác ra mé sông rồi nhờ sự giúp đỡ của Cở, cả ba buộc đá vào cổ ông Khư phi tang xuống sông.





Cứ tưởng hai hòn đá đã neo xác sẽ khiến ông Khư mãi mãi chìm dưới đáy sông, tội ác sẽ được che dấu hoàn toàn. Thế nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát. Bằng một cách nào đó, nạn nhân xấu số đã "trỗi dậy" giữa lòng sông tố tội những kẻ thủ ác mê muội.





Sau 72 giờ đồng hồ truy án quyết liệt, Công an tỉnh Lai Châu, Công an huyện Sìn Hồ đã phá án thành công, đưa 3 hung thủ ra ánh sáng.

