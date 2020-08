Từ xác chết cháy đen ở bãi đất trống lộ ra tội ác man rợ của gã phi công chán `lái máy bay bà già`

Xác chết cháy đen giữa bãi đất trống

Sáng sớm ngày 2/2/2013, người dân đi làm qua bãi đất trốn ở gần Đại học Quốc tế Miền Đông (thuộc phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ) thì kinh hãi phát hiện một xác chết cháy đen, mùi khét lẹt. Ngay sau đó sự việc được trình báo lên Công an TP Thủ Dầu Một và Công an tỉnh Bình Dương

Nhận được tin báo, Phòng Khoa học hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bình Dương có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định danh tính nạn nhân và nguyên nhân tử vong.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, xác chết chết là nữ, cao khoảng 1m50, tóc nhuộm vàng, sử dụng răng giả. Trước khi bị sát hại và đốt xác, nạn nhân mặc áo thun màu đỏ.

Nhận định đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, gây xôn xao dư luận nên Công an tỉnh Bình Dương quyết định lập chuyên án mang bí số 202GĐ để đấu tranh, truy bắt nghi phạm . Tuy nhiên, dữ liệu về nạn nhân quá ít nên cơ quan điều tra bước đầu gặp khá nhiều khó khăn.

Nơi phát hiện thi thể bà H. bị đốt cháy đen

Công an tỉnh Bình Dương tiến hành rà soát những người mất tích trên địa bàn nhưng không có thông tin có giá trị. Sau đó, Công an tỉnh Bình Dương phải phối hợp với Công an tỉnh Bến Tre để tìm kiếm những người mất tích là nữ giới tại Bến Tre xem có liên quan gì đến xác chết cháy ở bãi đất trống.

Công tác phối hợp điều tra của Công an 2 tỉnh cho thấy, xác chết cháy ở bãi đất trốn không phải là người mà Công an tỉnh Bến Tre đang tìm kiếm. Công tác điều tra thêm lần nữa đi vào ngõ cụt.

Thời điểm vụ án xảy ra là vào cuối năm âm lịch nên công tác truy vết hung thủ và tìm kiếm danh tính nạn nhân được đẩy mạnh hơn bao giờ hết. Ban chuyên án xác định, nhiều khả năng hung thủ giết người có thể lợi dụng thời điểm cuối năm đông đúc người qua lại giữa các tỉnh để bỏ trốn. Công an tỉnh Bình Dương phong tỏa, tổ chức tuần tra chặt chẽ mọi ngả đường.

Từ những tài liệu thu thập được và kết quả xét ADN xác định được nạn nhân là bà T.T.M.H. (48 tuổi, ngụ phường An Phú Đông, quận 12). Công an tổ chức khám xét nơi bà H. cư trú trước khi bị sát hại thì tìm được nhiều chứng cứ quan trọng liên quan đến vụ án. Đặc biệt từ lời khai của người thân nạn nhân, chân dụng hung thủ gây án dần được hé lộ.

Tội ác của gã "phi công" máu lạnh

Từ việc tra xét các mối quan hệ của nạn nhân H. cùng với lời khai của người thân, Công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng xác định được nghi phạm số 1 của vụ án là đối tượng Lê Trung Hiếu (34 tuổi, ngụ tại phường 15, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh). Tuy nhiên, thời điểm đó ban chuyên án chưa đủ chứng cứ để buộc tội Hiếu nên cần thời gian theo dõi hành tung của kẻ này.

Nhưng qua tài liệu có được, Công an xác định được mối quan hệ tình cảm giữa Hiếu và nạn nhân H.. Theo đó, tháng 3/2012, và H. và Hiếu gặp nhau, sau đó nảy sinh tình cảm. Hiếu chuyển về sống như vợ chồng với bà H. tại căn nhà ở quốc lộ 1A (phường An Phú Đông, quận 12).

Đáng nói, kể từ sau khi bà H. bị sát hại và đốt xác phi tang, Hiếu vẫn tỏ ra vô cùng bình thản nhưng không có chuyện gì. Hàng ngày hắn vẫn lượn lờ đi uống cà phê, câu cá với con trai nạn nhân. Cơ quan điều tra xác định đây là những hành động nhằm đánh lạc hướng của hắn.

Sau hơn 20 ngày theo dõi hành tung của Hiếu, ban chuyên án Công an tỉnh Bình Dương có đầy đủ chứng cứ để buộc tội Hiếu. Tối ngày 21/2/2013, Hiếu đang ung dung đi lại gần nhà bà H. thì bị các trinh sát bắt giữ, áp giải về trụ sở làm việc.

Chân dung gã phi công máu lạnh

Tại cơ quan điều tra , Hiếu thừa nhận hành vi sát hại nhân tình của mình. Hiếu khai đã chung sống với bà H. một thời gian dài, tình cảm khá mặn nồng. Thế nhưng, Hiếu còn trẻ, Hiếu không thể chôn vùi cuộc đời mình với một người tình già.

Thêm nữa, trong thời sinh sống Hiếu phát hiện người tình có nhiều tài sản giá trị và nhận ra rằng mình có thể tìm được nhiều điều "mới lạ" bên ngoài hơn là phải sống trong cảnh "lái máy ba bà già". Chính vì thế, Hiếu thay đổi suy nghĩ và thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn cãi vã với bà H..

Khoảng 21h ngày 31/1/2013, lợi dụng lúc bà H. bị cảm, Hiếu dùng thuốc chuột đầu độc người tình. Sau khi xác định được bà H. đã chết, Hiếu vơ vét toàn bộ tàn sản của nạn nhân gồm 1 bộ vòng mạ vàng 1 chiếc, 1 sợi dây chuyền 10 chỉ vàng, 1 đồng hồ dây đeo bằng vàng 5 chỉ và 1 chiếc xe máy Yamaha Novo LX.

Tiếp đó, Hiếu chở xác người tình đến bãi đất trốn ở gần Đại học Quốc tế Miền Đông (phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) nhằm đốt xác phi tang. Tại đây, Hiếu tưới 10 lít xăng lên người nhân tình rồi đốt xác. Gây án xong, Hiếu quay về nhà và coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sau khi hoàn tất hồ sơ vụ án và căn cứ vào các tình tiết trong vụ án, Công an tỉnh Bình Dương chuyển giao vụ án cho Công an TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra và thụ lý theo quy định của Pháp luật

Theo Thanh Mai/SKCĐ