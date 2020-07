Xác chết cháy ở khu du lịch sinh thái tố tội gã trai háo sắc giết người để phi tang chuyện 'nem chả'

Xác chết cháy đen trong khu du lịch sinh thái vắng người

Khu du lịch sinh thái Làng nổi Tân Lập (huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An ) nằm giữa cánh rừng tràm bát ngát vốn là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã. Xưa nay, khu vực này vốn nổi tiếng là bình yên, nên thơ. Chính vì thế mà không ai có thể ngờ được, bức tranh thiên nhiên thanh khiết ấy lại ẩn chứa một bí ẩn kinh hoàng...

Sáng sớm ngày mùng 5 Tết Nhâm Thìn (27/1/2012), anh Phan Thanh Hùng (ngụ gần khu du lịch sinh thái) cùng vợ là chị Bùi Thị Kim Ngân đi bẻ nhánh tràm khô làm củi đem bán. Khi đến gần bờ đê khu rừng trong khu du lịch sinh thái thì phát hiện một đống lửa lạ đang bốc khói.

Thấy đống lửa cháy tàn nhưng vẫn còn khói bốc lên nên vợ chồng anh Hùng đã di chuyển lại định dập tắt hẳn vì sợ thời tiết hanh khô có thể dẫn đến cháy rừng gây nguy hiêm cho người dân và muông thú sống ở đây. Khi đến gần, vợ chồng anh Hùng tá hỏa nhận ra đó không phải đống lửa bình thường, đó là một xác người chết cháy đen xì. Quá sợ hãi, vợ chồng anh Hùng ba chân bốn cẳng chạy đến Công an xã báo án.

Nhận được tin báo, Công an huyện Mộc Hóa phối hợp với Công an tỉnh Long An vào cuộc tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Thiếu tá Nguyễn Phong Tùng – Phó phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Long An cho biết, dù là Tết nhưng xác định đây là vụ trọng án nên cơ quan điều tra tập trung dồn toàn lực để nhanh chóng phá án.

Hiện trường nơi chị Hoa bị thiêu chết

Nạn nhân được xác định là nữ giới, không xác định được nhận dạng. Tại hiện trường cho thấy, nạn nhân nằm giữ một tấm thảm tro tàn của lá và nhánh tràm. Xung quanh tro có những dấu hiệu chứng tỏ ai đó đã vụn quét lá, nhánh tràm thành đống trước khi đốt. Trong thảm tro có những vết nhựa chảy của áo mưa. Cách nơi phát hiện thi thể chết cháy khoảng 5 mét có một chiếc can nhựa loại 5 lít vẫn còn mùi xăng. Kiểm tra kỹ bên dưới đống tro, cơ quan điều tra phát hiện có một chiếc nhẫn, đây là loại nhẫn cưới bằng vàng.

Khẩn trương truy tìm tung tích của nạn nhân, Ban chuyên án xác định được người phụ nữ xấu số này là chị Bùi Thị Hoa SN 1978, ngụ thôn Đại Đồng, xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình). Chị Hoa là công nhân Công ty Pou-yuen, thuê nhà trọ ở Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Nạn nhân bị sát hại và thiêu cháy vào ngày 26/1/2012.

Một tổ trinh sát dày dạy kinh nghiệm tra án đã được cử xuống địa bàn xác minh làm rõ nhân thân, lai lịch, mối quan hệ cảu nạn nhân Hoa, quy luật sinh hoạt, đi lại, chuyện tình cảm. Qua xác minh nắm được một số người có quan hệ thân thiết với chị Hoa, trong đó tapajt rung vào các đối tượng đã liên lạc với nạn nhân trước khi bị sát hại, nhất là người có quan hệ tình cảm.

Sau khi rà soát, sàng lọc nhiều đối tượng trong diện tình nghi, Công an xác định được kẻ có nhiều nghi vấn nhấn là Trình Văn Tám (SN 1976, ngụ tại xã Lâm Lợi, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ), tạm trú tại khu phố Bình Phú, P. Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

Sát thủ “trăng hóa” và chuyện tình oan nghiệt qua sóng phát thanh

Tám đã có gia đình và có con gái 15 tuổi. Thế nhưng kẻ này có máu “trăng hoa”. Thông qua chuyên mục “tìm bạn bốn phương” trên đài phát thanh, hắn muốn tìm người “tâm sự” và đã quen với chị Hoa từ tháng 7/2011. Ban đầu cả hai chỉ gọi điện, nhắn tin nhưng đến tháng 12/2011, hai người cảm thấy “tâm đầu ý hợp” nên đã gặp mặt. Được biết, Tám đã cùng chị Hoa đến nhà nghỉ gần nơi chị Hoa trọ để “tâm sự” vào đêm ngày 19/1/2012.

Xác định Tám là nghi phạm số 1, Công an tỉnh Long An phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ Trình Văn Tám khi đang lẩn trốn ở khu vực đường Thủ Khoa Huân, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An lúc 7h sáng 9/4/2012.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Tám chỉ thừa nhận có “ăn vụng” nhưng không giết chị Hoa. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên đã buộc Tám phải khai ra sự thật. Tám cho biết, sau khi “tâm sự” trong nhà nghỉ, chị Hoa rủ Tám về Vũng Tàu chơi trong dịp Tết Nguyên đán nhưng Tám lấy cớ khước từ.

Thấy người tình có vẻ lảng tránh, chị Hoa đe dọa sẽ nói chuyện Tám lăng nhăng cho vợ hắn. Lời hù dọa của nhân tình khiến Tám “mất ăn mất ngủ” lo lắng moi chuyện bung bét. Trong cơn quẫn trí, Tám nảy sinh ý định giết chi Hoa để phi tang chuyện “nem chả” của mình.

Chân dung gã đàn ông háo sắc

Nghĩ là làm, ngày 24/1/2012, Tám nhắn tin cho chim Hoa nói chuyện. Sáng hôm sau, chị Hoa nhắn rủ Tám ngày 26/1 chở chị xuống nhà bạn ở Tiềng Giang chơi. Tám nhận lời và cho rằng đây là cơ hội giết nhân tình bịt đầu mối.

Tám đưa chị Hoa xuống khu du lịch sinh thái ở ấp Tân Tập để “xử”. Tám chọn địa điểm này vì trước đó hắn đã từng xuống đây công tác và thấy đây là nơi kín đáo, ít người qua lại, dễ hàng động.

Khoảng 9h30 ngày 26/1/2012, Tám từ nhà trọ ở phường Bình Chuẩn (thị xã Dĩ An) chạy xe máy đến Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo (quận Bình Tân, TP HCM) đón chị Hoa. Trên đường đi, Tám tự vạch ra kết hoạch giết người yêu. Tám ghé vào tiệm tạp hóa mua một can nhựa loại 5 lít giá 120.000 đồng. Tiếp đó hắn mua thêm 4 lít xăng giá 78.000 đồng. Chị Hoa hỏi mua nhiều để làm gì, Tám trả lời để dự phòng xăng hết giữa đường.

Tám chở chị Hoa từ TP Hồ Chí Minh đến TP Dĩ An rồi rẽ vào hướng Quốc lộ 26 về Mộc Hóa (Long An). Xe đến khu du lịch sinh thái vào lúc 14h30 cùng ngày. Tám cùng chị Hoa vào bên trong “tâm sự” và khoảng 20 phút sau Tam đưa chị Hoa ra ngoài rồi chạy xe vào trong một con đường nhỏ làm bờ đê khu du lịch để “tâm sự” tiếp.

Tại đây, Tám lật bộ mặt con ác quỷ, hắn hăm dọa chị Hoa không được tiết lộ chuyện hắn lăng nhăng nhưng chị Hoa không đồng ý mà còn tỏ thái độ thách thức. Tức giận, Tám lao vào bóp cổ chị Hoa cho đến khi nạn nhân nằm bất động.

Tiếp đó, hắn tháo 9 chiếc vòng ximen và đôi bông tai bằng vàng của nạn nhân ra. Tám đi lại xe lấy can xăng tưới lên người nạn nhân rồi châm lửa đốt. Hắn nhìn ngọn lửa bốc cao đến 2 mét rồi mới yên tâm rời khỏi hiện trường

Tám ung dung chạy xe về An Giang, ghé nhà bồ mới là chị Huỳnh Thị Kim D. (SN 1980, ngụ tại xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới) ăn ngủ. Trong thời gian này, Tám còn chở bồ mới đi chùa cầu may. Ngoài ra hắn còn đi ra chợ Mỹ Hiệp để bán tài sản đã cướp được lấy 8,6 triệu đồng. Có tiền, hắn chạy xe về nhà vợ ở Bình Dương và sau đó bị bắt.

