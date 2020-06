“Ma quỷ” dẫn lối người cắt cỏ thấy xác cô dâu hụt trong bụi cỏ, vạch tội gã `đại gia` rởm cuồng ghen

Phát hiện sự việc, anh Thủy sợ hãi vô cùng, tay chân nổi da gà. Ngay lập tức anh bỏ đồ nghề chạy bán sống bán chết ra khỏi hiện trường. Ngay khi bình tâm lại anh liền báo cho chủ đất và trình báo sự việc lên Công an huyện Phong Điền.

Nơi phát hiện thi thể chị Huệ

Nhớ lại thời khắc kinh hoàng đó anh Thủy kể: “Xác chết nằm cạnh mương nước, lau sậy mọc um tùm. Mấy năm rồi có lẽ không có ai lui tới đây. Nhưng không hiểu trời xui đất khiến, ma quỷ mách bảo thế nào mà hôm đó chủ mảnh đất lại kêu tôi tới phát cho thông thoáng. Khi tô đưa máy tới đám lau sậy thì phát hiện thi thể. Hoảng quá, tôi ba chân bốn cẳng chạy đi báo cho chủ đất”.

Công an huyện Phong Điền phối hợp với Công an TP Cần Thơ vào cuộc điều tra. Mặc dù thi thể bị phân hủy mạnh nhưng từ những đồ vật còn sót lại tại hiện trường, Công an xác định được nạn nhân là chị Nguyễn Thị Ngọc Huệ (40 tuổi, tên thường gọi Trúc, ngụ khu vực Cái Sơn, phường Thới Long, quận Ô Môn).