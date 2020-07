Ly kỳ vụ cô dâu Việt chết đầy uẩn ức “hóa” đàn bướm bay lượn ở sở cảnh sát suốt 2 năm tra án

Tháng 10/2006, người nông dân ở huyện Bình Đông (Đài Loan) đi qua con đường xuyên rừng (nơi chỉ có xe chở đá qua lại” thì bỗng ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc. Khi di chuyển xuống khu vực mương nước cạn thì phát hiện thi thể một người phụ nữ. Ngay lập tức sự việc được trình báo đến cảnh sát địa phương.

Qua khám nghiệm sơ bộ xác định, nạn nhân là phụ nữ khoảng 30 – 35 tuổi, đã tử vong nhiều ngày. Hiện trường không là khu vực rựng núi hoang vu, ít người qua lại. Thi thể phần lớn đã khô và mục đi, chỉ có duy nhất bên hông trái nguyên vẹn. Ở đó, cảnh sát phát hiện một hình xăm màu xanh dài khoảng 6cm, rộng khoảng 5cm. Ngoài ra chỉ phát hiện một chiếc đồng hồ không rõ thương hiệu và không thất bất kỳ giấy tờ tùy thân nào.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Điều lạ lùng nhất khiến cảnh sát đặc biệt quan tâm chính là vị trí cơ thể có hình xăng không bị mục ruỗng cũng không không đi. Thêm nữa, xung quanh thi thể phát hiện rất nhiều bướm bay qua bay lại.

Nhân viên Viện kiểm sát cho biết, khi phát hiện thi thể trời bỗng đổ mưa lớn. Với kinh nghiệm nhiều năm, nhân viên VKS cho rằng có thể người chết có oan khuất lớn nên đã báo hiệu bằng các hiện tượng khó giải thích trên. Và việc của cảnh sát là phải tìm ra hung thủ.

Thế nhưng, thời điểm đó cảnh sát không hề có manh mối về người thân của nạn nhân, thêm nữa hiện trường ở nơi hẻo lánh nên cũng khó điều tra, gần như công cuộc điều tra đi vào ngõ cụt ngay từ đầu. Cảnh sát sau khi khám nghiệm tử thi xong đã đưa nạn nhân đến nghãi trang an táng với danh nghĩa “thi thể vô danh”.

Cảnh sát tiến hành điều tra về hình xăm, nhưng các cửa tiệm trên địa bàn đều nói họ chưa bao giờ thấy cũng như thực hiện hình xăm trên. Vụ án chính thức rơi vào ngõ cụt.

Tuy nhiên, 2 năm sau có một người phụ nữ gốc Việt ngụ ở TP Tân Bắc gọi điện đến cho cảnh sát nói về việc chị gái mình bị mất tích bí ẩn. Người này cho biết, chị gái tên là Lý Mỹ Phương, cô dâu người Việt, lấy chồng ở Trung Quốc được 10 năm.

Hình xăm con bướm bên hông thi thể mục ruỗng

Khoảng 2 năm trước, Phương đáp máy bay qua Đài Loan sau đó mất tích. Trước khi mất tích, Phương có nhắn tin nói rằng vừa xuống máy bay. Từ những thông tin trên và hình ảnh hình xăm con bướm, người phụ nữ kia khẳng định, thi thể 2 năm trước cảnh sát tìm thấy chính là Lý Mỹ Phương.

Cảnh sát lập tức liên lạc với chồng cũ của Phương và lấy mẫu tóc của con trai cô tiến hành xét nghiệm DNA. Kết quả, nạn nhân và cậu con trai có chung huyết thống, nạn nhân chính là Lý Mỹ Phương. Cảnh sát ngay lập tức lập lại chuyên án điều tra.

Qua tìm hiểu biết được, Phương lấy chồng và sinh con nhưng cuộc sống không hạnh phúc nên đã ly hôn. Không có công việc, không học vấn nên Phương chỉ có thể đi làm bán thời gian ở các tiệm làm tóc, quán bia.

Trong thời gian này, cô có mối quan hệ phức tạp và nảy sinh tình cảm phức tạp với nhiều người. Trước khi chết, Phương làm tiếp viên tại một quán karaoke ở TP Gia Nghĩa. Trong thời gian này, Phương chung số như vợ chồng với một người đàn.

Nhưng Phương là người con có hiếu, tháng nào cũng gửi tiền về nhà. Em gái Phương còn tiết lộ, lần chuyển tiền cuối cùng của cô về nhà là vào ngày 20/10/2006, tức là sau thời điểm thi thể cô được phát hiện.

Ngày 20/2/2009, A Thần bị bắt và nhanh chóng thừa nhận hành vi của mình. A Thần khai trong thời giạn Phương về Việt Nam thăm gia đình, anh ta có nghe người quen nói Phương đã có gia đình ở Việt Nam, cô chỉ sang đây kiếm tiền, thậm chí quan hệ tình cảm với nhiều người khác. A Thần nổi cơn ghen, đợi Phương quay lại Trung Quốc để hỏi rõ mọi chuyện.

Ngày 26/9/2006, A Thần lái xe đến sân bay đón Phương. Trên xe hắn liên tục hỏi Phương về việc gia đình và có ý định lừa tiền hay không. Phương phủ nhận. Nhưng khi A Thần nóng giận, cô đành thú nhận.

Phương nói rằng, cô sẽ tiếp tục đi làm tiếp viên ở TP Gia Nghĩa, muốn chia tay với A Thần. Số tiền A Thần đã cho Phương coi như tiền công trả cho việc cô đã ngủ với anh.

Gã nhân tình độc ác bị bắt sau 2 năm gây án

Ấm ức vì bị lừa dối, đau đớn vì mộng không thành, A Thần nổi cơn thịnh nộ bóp cổ Phương cho đến khi nạn nhân tử vong. Sợ mọi chuyện bại lộ, A Thần nghĩ cách phi tang xác Phương xuống mương nước ít người qua lại. Thậm chí, hắn còn lột hết quần áo của Phương khi phi tang xác chết.

Xong xuôi đâu đấy, A Thần lái xe về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Gần 1 tháng sau, anh ta ra ngân hàng gửi tiền về cho mẹ Phương coi như một khoản tạ lỗi với người xấu số. Hành động này vô tình để lại dấu vết khiến cảnh sát phát hiện ra hắn.

ông Chung Diễu Thanh – đội trưởng trinh sát lúc đó cho biết, trong suốt quá trình điều tra có nhiều con bướm hay bay qua bay lại tại khu vực văn phòng làm việc của ông. Khi hỏa táng thi thể Phương cũng xuất hiện rất nhiều con bướm như vậy, có vẻ như chúng cùng một loại. Chúng chỉ bay khi tro cốt nạn nhân đã được cho vào bình gốm và đem đi chôn cất.

