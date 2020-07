Hồ sơ vụ án: Xác chết lõa thể dưới hố sâu “trở về” kể tội gã trai khát tình giết người, cướp tài sản

Xác chết khô, lõa thể dưới hố sâu

Vào một ngày tháng 4/2013, khi đang đi làm về qua đường Trường Sa (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng ), một số người dân bỗng cảm thấy lạ lạ như có người đang núi kéo mình lại. Nghĩ do mệt, cơ thể thay đổi nên những người này đã dừng lại nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng, họ bàng hoàng phát hiện ở dải đất ven đường dưới vùng trũng sâu có một xác chết khô. Đáng sợ hơn, thi thể gần như không mảnh vải che thân.

Ngay sau đó, những người này trình báo lên cơ quan Công an địa phương. Ít phút sau, Công an phường Mỹ An tổ chức lực lượng xuống hiện trường, phong tỏa hiện trường, đồng thời trình báo lên Công an quận Ngũ Hành Sơn và Công an TP Đà Nẵng.

Công an quận Ngũ Hành Sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Đà Nẵng tổ chức khám nghiệm hiện trường. Cơ quan điều tra xác nhận thi thể nạn nhân là nữ, khoảng 26 tuổi chết dưới một hố đào sâu khoảng 3m, nằm sát đường Trường Sa, đã tử vong nhiều ngày. Nạn nhân chết trong tình trạng không mảnh vải che thân. Bên cạnh thi thể phát hiện một số vật dụng như đôi giày, quần áo, mũ bảo hiểm xe máy.

Nơi phát hiện xác chết khô, lõa thể

Qua công tác điều tra, Công an xác định danh tính nạn nhân là Phạm Quỳnh Dung (24 tuổi, trú tại phường Mỹ An). Đồng thời, dựa vào biên bản khám nghiệm tử thi xác định, đây là vụ án giết người, cướp tài sản.

Sau đó cơ quan điều tra liên lạc với người thân của nạn nhân để xác định danh tính. Bố của chị Dung là ông Phạm Thăng Long (trú tổ 132 phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn cho biết, con gái làm hướng dẫn viên du lịch tại khu danh thắng Ngũ Hành Sơn. Hàng ngày đi làm đến khoảng 17h15 là về nhà.

Sáng 7/2 (nhằm 27 tháng Chạp ÂL, Dung dắt xe máy hiệu Sirius đi làm, lúc đó vẫn vui vẻ chào bố. Trước khi phóng xe đi, Dung còn bảo mẹ chiều sẽ đi dự tiệc tất niên và sẽ về trễ. Đến khoảng 16h30 cùng ngày, mẹ Dung gọi điện nhưng không thấy con bắt máy. Đến khoảng 23h cùng ngày vẫn chưa thấy con về nên đã đi tìm và trình báo tin mất tích đến Công an phường Mỹ An.

Qua thông tin từ gia đình Công an xác định, chị Dung không có mâu thuẫn với mọi người xung quanh. Trước khi án mạng xảy ra, chị Dung có quan hệ tình cảm với Đỗ Xuân Minh (SN 1983, trú tại phường Bình Hiên, quận Hải Châu, Đà Nẵng). Minh là một thanh niên đang tìm việc làm trong khi có quan hệ tình cảm với nạn nhân.

Các trinh sát lập tức đến nhà Minh tìm hiểu thì phát hiện đối tượng này đã rời khỏi nơi cư trú, đi đâu không rõ. Lập tức Minh bị đưa vào diện tình nghi số 1. Cơ quan điều tra bắt đầu thiêt lập danh sách các mối quan hệ của Minh để truy tìm đối tượng này. Nhiều mũi trinh sát dày dặn được cử đi các tỉnh để truy tìm nhưng vẫn không có tung tích gì.

Hành trình trốn chạy và lời thú tội của kẻ khát tình

Minh là tên tội phạm ranh ma, kể từ khi gây án, hắn ẩn nấu vô cùng kín kẽ, khiến các trinh sát nhiều lần rơi vào ngõ cụt. Thế nhưng, bằng các biện pháp nghiệp vụ và nguồn tin mật, tháng 5/2013, các điều tra viên nắm được, có một nam thanh niên khả nghi hay lảng vảng ở khu vực vắng dân cư thuộc phường An Sơn (TP Tam Kỳ, Quảng Nam).

Các trinh sát tập trung về địa bàn này tìm hiểu. Sau đó, một tổ công tác đã bất ngờ kiểm tra hành chính, mời nam thanh niên về trụ sở xác minh nhân thân. Tại cơ quan điều tra , đối tượng này cố ý che dấu thân phận bằng nhiều mánh khóe khác nhau. Song các điều tra viên đã nhanh chóng vạch mặt và buộc hắn hiện nguyên hình là Đỗ Xuân Minh, nghi phạm sát hại, cướp tài sản của chị Dung.

Suốt 3 tháng trốn chạy kể từ khi gây án, ngoại hình bên ngoài của Minh thay đổi khá nhiều, đó là nguyên nhân hắn cố gắng che dấu thân phân. Từ một nam thanh niên thân hình phong độ cao trên 1,73m và béo khẻo đến khi bị bắt, hắn gầy rộc chỉ còn da bọc xương và chưa đầy 55kg.

Lúc đầu khi các điều tra viên thẩm vấn, hắn còn cố tình chối tội. Thế nhưng, sau khi kiên trì đấu tranh, Minh đã phải khai nhận tội ác của mình. Minh thừa nhận tội giết người và cướp tài sản.

Chân dung gã trai khát tình

Theo lời khai của Minh, giữa y và chị Dung có quan hệ tình cảm, đã qua lại được 4 năm. Tuy nhiên, sau thời gian Minh thất nghiệp thì chị Dung chủ động tìm mối quan hệ mới. Minh rất yêu chị Dung nên khi biết chuyện đôi bên đã xảy ra mâu thuẫn. Cho rằng, chị Dung phụ tình nên nảy sinh ý định tàn nhẫn.

Sáng 7/2/2013, Minh chở chị Dung lên Hội An. Khi đến đoạn vắng vẻ trên đường Trường Sa thì y dừng xe lại, nói chuyện với chị Dung. Tại đây hai người lại xảy ra mâu thuẫn.

Đúng lúc này, bạn trai mới của chị Dung gọi điện khiến Minh càng tức giận hơn, cơn ghen trong người hắn sôi sùng sục. Minh liền khống chế chị Dung, đè xuống nền đường và lấy ống tuýp sắt đã chuẩn bị từ trước đó đánh liên tục vào mặt, đầu khiến nạn nhân ngát lịm.

Tiếp đó, Minh kéo nạn nhân xuống khu đất trống ven đường, dùng dây thừng siết cổ sau đó lấy đất vùi lên thi thể nạn nhân. Gây án xong, Minh lục lọi túi quần, túi xách của Dung lấy 2 điện thoại di động , 1 thẻ ATM và 3 triệu đồng rồi lấy xe máy Dung bỏ trốn vào TP. Tam Kỳ (Quảng Nam).

Trong quá trình trốn chạy sự truy tìm của Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng ròng rã suốt 2 tháng, Đỗ Xuân Minh còn tiếp tục thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản tại TP. Tam Kỳ (Quảng Nam).

Đến ngày 31/5/2013, Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp nghi can Đỗ Xuân Minh về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Đến ngày 30/11/2013, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử lưu động đối với Đỗ Xuân Minh. HĐXX làm việc và xét thấy không có tình tiết nào giảm nhẹ, với tội trạng mà bị cáo gây ra nên buộc phải loại bỏ hoàn toàn khỏi cộng đồng xã hội và trừng phạt nghiêm khắc để làm gương cho kẻ khác.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Đỗ Xuân Minh tử hình về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hình phạt là tử hình. Buộc bị cáo phải bồi thường tổn thất về tinh thần và chi phí mai táng cho gia đình nạn nhân 114 triệu đồng

Theo Nga Đỗ/SKCĐ